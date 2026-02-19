Reklama

Osoby otyłe gorzej przechodzą grypę i inne infekcje. Badanie pokazuje skalę ryzyka

Najnowsze badanie obejmujące ponad pół miliona uczestników pokazuje, że osoby otyłe są w dużym stopniu narażone na hospitalizację lub śmierć z powodu chorób zakaźnych. Szacuje się, że ponad jeden na dziesięć zgonów na świecie z powodu infekcji może być powiązany z nadmierną masą ciała.

Publikacja: 19.02.2026 12:42

U osób z otyłością olbrzymią, czyli przy BMI wynoszącym 40 lub więcej, ryzyko ciężkiej infekcji było nawet trzykrotnie wyższe niż u osób z prawidłową masą ciała.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak nadmierna masa ciała wpływa na ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu chorób zakaźnych?
  • Jak zmienia się ryzyko ciężkich infekcji wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała (BMI)?
  • W jaki sposób otyłość może wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego?
  • Jakie korzyści zdrowotne może przynieść redukcja masy ciała dla osób z nadwagą i otyłością?

Otyłość jest od lat uznawana za czynnik ryzyka wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, zespołu metabolicznego oraz chorób sercowo-naczyniowych. Najnowsze badanie przeprowadzone przez zespół naukowców m.in. z University of Helsinki oraz University College London wskazuje jednak, że jej wpływ wykracza poza choroby metaboliczne. Analizy danych z Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz globalnych baz epidemiologicznych sugerują silny związek pomiędzy otyłością a ciężkim przebiegiem chorób zakaźnych. Problem ma wymiar globalny i może w przyszłości rosnąć wraz ze wzrostem liczby osób z nadmierną masą ciała. Wyniki badania zostały opublikowane w „The Lancet”. 

Otyłość jako czynnik zwiększający ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu infekcji

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 540 tys. osób uczestniczących w dużych badaniach kohortowych, uwzględniając ich wskaźnik masy ciała (BMI). Uczestnicy byli obserwowani średnio przez 13-14 lat. Po zakończeniu analizy okazało się, że osoby z otyłością mają o około 70 proc. wyższe ryzyko hospitalizacji lub śmierci z powodu chorób zakaźnych w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. 

Ryzyko rosło stopniowo wraz ze wzrostem wagi. U osób z otyłością olbrzymią, czyli przy BMI wynoszącym 40 lub więcej, ryzyko ciężkiej infekcji było nawet trzykrotnie wyższe niż u osób z prawidłową masą ciała. Zależność ta była widoczna niezależnie od sposobu oceny otyłości, zarówno przy wykorzystaniu BMI, jak i pomiaru obwodu talii lub stosunku obwodu talii do wzrostu.

Okazało się, że zwiększone ryzyko hospitalizacji i zgonu u osób otyłych występowało w przypadku większości powszechnych infekcji, takich jak grypa, COVID-19, zapalenie płuc, zakażenia przewodu pokarmowego, infekcje dróg moczowych czy zakażenia dolnych dróg oddechowych. Wyjątek stanowiły HIV oraz gruźlica, gdzie nie stwierdzono zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Wyniki sugerują, że zależność pomiędzy nadmierną masą ciała a ciężkimi infekcjami ma charakter ogólny i nie dotyczy jedynie wybranych patogenów.

W jaki sposób otyłość może wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego?

Chociaż badanie miało charakter obserwacyjny i nie analizowało bezpośrednich mechanizmów biologicznych, wcześniejsze prace naukowe wskazują, że otyłość może przyczyniać się do ogólnego upośledzenia funkcji odpornościowych, w tym do dysregulacji układu odpornościowego, przewlekłego stanu zapalnego i zaburzeń metabolicznych. Naukowcy podkreślają, że osoby z otyłością niekoniecznie częściej ulegają zakażeniom, jednak znacznie trudniej przechodzą proces zdrowienia po infekcji.

Według badaczy to ryzyko można zmniejszyć wraz z redukcją masy ciała. Okazało się, że osoby, które schudły i przeszły z otyłości do nadwagi lub prawidłowej masy ciała, miały około 20 proc. niższe ryzyko ciężkich infekcji w porównaniu z osobami otyłymi. Działa to jednak również w drugą stronę – przyrost masy ciała z poziomu nadwagi do otyłości wiązał się ze wzrostem ryzyka infekcji o około 30 proc.

Analizy oparte na danych Global Burden of Disease wskazują, że w 2023 r. około 0,6 miliona z 5,4 miliona zgonów z powodu chorób zakaźnych na świecie było powiązanych z otyłością. Oznacza to, że ponad jeden na dziesięć takich zgonów może mieć związek z nadmierną masą ciała. Autorzy badań podkreślają znaczenie działań systemowych wspierających utrzymanie prawidłowej wagi, w tym dostępności zdrowej żywności oraz możliwości aktywności fizycznej. Wskazują również, że osoby z otyłością powinny szczególnie dbać o aktualność szczepień oraz przyjmowanie dawek przypominających w ramach programów ochrony zdrowia publicznego.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

