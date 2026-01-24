Z tego artykułu dowiesz się: Czy różnorodność aktywności fizycznej ma wpływ na długowieczność?

Jak różne formy ćwiczeń wpływają na ryzyko przedwczesnej śmierci?

Jakie korzyści zdrowotne wiążą się z połączeniem różnych rodzajów treningów?

Jak przyznają autorzy badania, regularne podejmowanie aktywności fizycznej wiąże się nie tylko ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia wielu chorób przewlekłych, poprawą zdrowia psychicznego, ale również jest szansą na długie życie w dobrej kondycji. Dotychczas większość badań koncentrowała się na całkowitym poziomie aktywności fizycznej, natomiast znacznie rzadziej analizowano znaczenie konkretnych form ćwiczeń oraz stopień ich zróżnicowania. Nowa analiza przeprowadzona przez badaczy z Harvard T.H. Chan School of Public Health wypełnia tę lukę i pokazuje, że to właśnie różnorodność podejmowanych aktywności ma kluczowe znaczenie w kontekście długowieczności. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ Medicine.

Różne formy ruchu zapewniają różne korzyści zdrowotne

Coraz więcej dowodów naukowych sugeruje, że poszczególne rodzaje aktywności fizycznej wpływają na organizm w odmienny sposób i to zarówno, jeśli chodzi o skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechową, jak i profil metaboliczny. Autorzy badania podają kilka przykładów. Okazuje się, że ćwiczenia aerobowe poprawiają przede wszystkim wydolność krążeniowo-oddechową, zwiększając szczytowe zużycie tlenu, ale w minimalnym stopniu wpływają na siłę mięśni. Z kolei trening oporowy działa odwrotnie – prowadzi głównie do wzrostu siły mięśniowej, bez istotnych zmian w wydolności tlenowej.

Jak zaznaczają badacze, połączenie tych dwóch rodzajów treningów zapewnia poprawę w obu obszarach. Co za tym idzie, możemy odnieść większe korzyści z uprawiania wielu różnych aktywności fizycznych o uzupełniających się efektach zdrowotnych niż z koncentrowania się tylko na jednym rodzaju sportu.