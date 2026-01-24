Aktualizacja: 24.01.2026 09:52 Publikacja: 24.01.2026 09:44
Różne formy ruchu zapewniają różne korzyści zdrowotne
Foto: Adobe Stock
Jak przyznają autorzy badania, regularne podejmowanie aktywności fizycznej wiąże się nie tylko ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia wielu chorób przewlekłych, poprawą zdrowia psychicznego, ale również jest szansą na długie życie w dobrej kondycji. Dotychczas większość badań koncentrowała się na całkowitym poziomie aktywności fizycznej, natomiast znacznie rzadziej analizowano znaczenie konkretnych form ćwiczeń oraz stopień ich zróżnicowania. Nowa analiza przeprowadzona przez badaczy z Harvard T.H. Chan School of Public Health wypełnia tę lukę i pokazuje, że to właśnie różnorodność podejmowanych aktywności ma kluczowe znaczenie w kontekście długowieczności. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ Medicine.
Coraz więcej dowodów naukowych sugeruje, że poszczególne rodzaje aktywności fizycznej wpływają na organizm w odmienny sposób i to zarówno, jeśli chodzi o skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechową, jak i profil metaboliczny. Autorzy badania podają kilka przykładów. Okazuje się, że ćwiczenia aerobowe poprawiają przede wszystkim wydolność krążeniowo-oddechową, zwiększając szczytowe zużycie tlenu, ale w minimalnym stopniu wpływają na siłę mięśni. Z kolei trening oporowy działa odwrotnie – prowadzi głównie do wzrostu siły mięśniowej, bez istotnych zmian w wydolności tlenowej.
Jak zaznaczają badacze, połączenie tych dwóch rodzajów treningów zapewnia poprawę w obu obszarach. Co za tym idzie, możemy odnieść większe korzyści z uprawiania wielu różnych aktywności fizycznych o uzupełniających się efektach zdrowotnych niż z koncentrowania się tylko na jednym rodzaju sportu.
W najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, jaka jest zależność między podejmowaniem różnych rodzajów aktywności a śmiertelnością. Do tego celu wykorzystali dane dotyczące zdrowia i stylu życia ponad 111 000 dorosłych mężczyzn i kobiet z okresu ponad 30 lat, zebrane w ramach dwóch dużych badań kohortowych – Nurses’ Health Study i Health Professionals Follow-Up Study.
Uczestnicy tych badań zgłaszali, ile czasu tygodniowo poświęcali na różne formy aktywności:
Analiza uwzględniała zarówno poziom, jak i liczbę podejmowanych rodzajów aktywności, a także potencjalne czynniki związane ze stylem życia i stanem zdrowia. Następnie każdej aktywności przypisano wynik MET (metabolic equivalent task), który odzwierciedla tempo metabolizmu dla danej aktywności podzielone przez podstawową przemianę materii.
Wyniki pokazały, że osoby, które podejmowały najbardziej różnorodne ćwiczenia, miały o 19 proc. niższe ryzyko przedwczesnej śmierci ze wszystkich przyczyn w porównaniu z osobami, które podejmowały ćwiczenia o najmniejszej różnorodności. Zaobserwowano u nich także od 13 do 41 proc. niższe ryzyko śmierci m.in. z powodu chorób układu krążenia, nowotworów i chorób układu oddechowego. Co istotne, ta zależność występowała na każdym poziomie aktywności fizycznej, co oznacza, że różnorodność ćwiczeń przyczyniała się do długowieczności niezależnie od tego, ile czasu uczestnicy spędzali na treningach.
Wyniki analizy pokazały również, jak poszczególne formy ruchu wiązały się z ryzykiem śmierci z dowolnej przyczyny. Aby to sprawdzić, naukowcy porównali osoby, które najczęściej wybierały daną aktywność z osobami, które robiły to najrzadziej. Dla przykładu okazało się, że osoby, które najczęściej wybierały chodzenie jako aktywność, miały 17 proc. niższe ryzyko śmierci w porównaniu z osobami, które chodziły najmniej. W przypadku biegania ryzyko było niższe o 13 proc., zaś w przypadku wchodzenia po schodach o 10 proc. Korzystnie wypadły też sporty rakietowe – tenis lub squash wiązały się z 15 proc. niższym ryzykiem zgonu. Z kolei trening siłowy i inne ćwiczenia oporowe z 13 proc. niższym ryzykiem w najbardziej aktywnej grupie. Znacznie słabiej wypadła jazda na rowerze – zaledwie 4 proc.
„Ludzie naturalnie wybierają różne aktywności, w zależności od swoich preferencji i stanu zdrowia. Planując sposób ćwiczeń, warto pamiętać, że angażowanie się w wiele form aktywności fizycznej może przynosić dodatkowe korzyści zdrowotne, w porównaniu z poleganiem wyłącznie na jednej formie ruchu” – stwierdził Yang Hu, jeden z autorów badania.
Choć badanie miało pewne ograniczenia, związane chociażby z ryzykiem potencjalnych błędów dotyczących samooceny aktywności fizycznej, wyniki dostarczają wielu cennych informacji z perspektywy osób, które chcą cieszyć się długim życiem w zdrowiu.
