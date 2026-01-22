Z danych zgromadzonych w najnowszym raporcie Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2025” wynika, że kobiety i mężczyźni wyraźnie różnią się pod względem częstotliwości i preferowanych form aktywności fizycznej.

Reklama Reklama

Polki i Polacy ćwiczą inaczej

Wśród aktywnych użytkowników pakietów sportowych kobiety stanowiły 35 proc. wszystkich osób i odpowiadały tylko za 31 proc. wszystkich wejść do obiektów sportowych. Jeśli zestawić te liczby z danymi dotyczącymi mężczyzn, wyraźnie widać, że przeciętnie panie rzadziej odwiedzały kluby sportowe. Mężczyźni stanowili 65 proc. ich użytkowników i generowali 69 proc. wejść.

Różnice zaobserwowane wśród osób obojga płci w podejściu do sportu dotyczą również wyboru rodzajów aktywności. Panowie najczęściej decydowali się na siłownię i fitness (64,4 proc.), a także aktywności wodne (24 proc.). Kobiety również korzystały z siłowni i fitnessu (59,6 proc.) oraz basenu (19,6 proc.), ale dużo częściej niż mężczyźni – prawie trzy razy – wybierały zajęcia grupowe. 15,3 proc. pań uczestniczyło w tańcu, pilatesie czy jodze. Panowie tego rodzaju aktywności podejmowali dużo rzadziej. Zadeklarowało to tylko 5,8 proc. z nich.

Z zebranych w badaniu danych wynika także, że dla kobiet ważnym czynnikiem decydującym o wyborze aktywności fizycznej jest możliwość uprawiania jej w niedużej odległości od miejsca zamieszkania. Respondentki zwracały też uwagę na poczucie wspólnoty płynące z udziału w zajęciach grupowych. Liczna grupa kobiet przyznała także, że preferuje aktywność w domu. Jest to związane z potrzebą łączenia treningu z obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Za tymi wyborami stoją konkretne powody: brak czasu, koszty, nierzadko także utrudniony dostęp do obiektów, presja społeczna oraz konieczność godzenia treningu z opieką nad bliskimi.