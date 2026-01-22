Aktualizacja: 22.01.2026 19:08 Publikacja: 22.01.2026 18:30
Z danych zgromadzonych w najnowszym raporcie Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2025” wynika, że kobiety i mężczyźni wyraźnie różnią się pod względem częstotliwości i preferowanych form aktywności fizycznej.
Wśród aktywnych użytkowników pakietów sportowych kobiety stanowiły 35 proc. wszystkich osób i odpowiadały tylko za 31 proc. wszystkich wejść do obiektów sportowych. Jeśli zestawić te liczby z danymi dotyczącymi mężczyzn, wyraźnie widać, że przeciętnie panie rzadziej odwiedzały kluby sportowe. Mężczyźni stanowili 65 proc. ich użytkowników i generowali 69 proc. wejść.
Różnice zaobserwowane wśród osób obojga płci w podejściu do sportu dotyczą również wyboru rodzajów aktywności. Panowie najczęściej decydowali się na siłownię i fitness (64,4 proc.), a także aktywności wodne (24 proc.). Kobiety również korzystały z siłowni i fitnessu (59,6 proc.) oraz basenu (19,6 proc.), ale dużo częściej niż mężczyźni – prawie trzy razy – wybierały zajęcia grupowe. 15,3 proc. pań uczestniczyło w tańcu, pilatesie czy jodze. Panowie tego rodzaju aktywności podejmowali dużo rzadziej. Zadeklarowało to tylko 5,8 proc. z nich.
Z zebranych w badaniu danych wynika także, że dla kobiet ważnym czynnikiem decydującym o wyborze aktywności fizycznej jest możliwość uprawiania jej w niedużej odległości od miejsca zamieszkania. Respondentki zwracały też uwagę na poczucie wspólnoty płynące z udziału w zajęciach grupowych. Liczna grupa kobiet przyznała także, że preferuje aktywność w domu. Jest to związane z potrzebą łączenia treningu z obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Za tymi wyborami stoją konkretne powody: brak czasu, koszty, nierzadko także utrudniony dostęp do obiektów, presja społeczna oraz konieczność godzenia treningu z opieką nad bliskimi.
Korzyści z regularnej aktywności fizycznej są ogromne. Pozytywnie wpływa ona nie tylko na kondycję ciała, ale także na sprawność intelektualną – m.in. redukuje stres, ułatwia koncentrację, poprawia ogólne samopoczucie.
Jeśli chodzi o rekomendacje ekspertów, to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by osoby dorosłe w wieku 18-64 lat podejmowały przynajmniej 150-300 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub miały 75-150 minut intensywnego wysiłku tygodniowo. Z cytowanego raportu wynika, że wytyczne te spełnia około 47 proc. osób pracujących zdalnie, a wśród pracowników stacjonarnych odsetek ten wynosi jeszcze mniej, bo około 30 proc.
Wśród najczęstszych wymówek od rozpoczęcia regularnej aktywności fizycznej znajduje się m.in. brak wiedzy na temat prawidłowego treningu. Wiele osób nie wie, jak trenować poprawnie i jak dobrać odpowiednie ćwiczenia, co zniechęca choćby do wizyty na siłowni. Do tego dochodzą brak czasu oraz brak szybko widocznych efektów, które skutecznie osłabiają motywację.
Jakie systemowe rozwiązania mogłyby sprawić, że więcej osób zaczęłoby się regularnie ruszać? Zdaniem ekspertów odpowiedź na pytanie leży m.in. w zrozumieniu, że każda grupa demograficzna potrzebuje spersonalizowanego podejścia.
