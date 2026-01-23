Reklama

Naukowcy określili, kiedy gry wideo stają się szkodliwe. Podali „krytyczną” liczbę godzin

Naukowcy ustalili dokładną liczbę godzin w tygodniu, po których granie w gry wideo staje się szkodliwe. Wpływa m.in. na wzrost masy ciała, złą dietę i problemy ze snem. Istnieje wyraźna granica czasowa.

Publikacja: 23.01.2026 09:20

Naukowcy zwracają uwagę, że to nie same gry wideo są szkodliwe, ale ich nadmiar.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Badania przeprowadzone przez naukowców z Curtin University w Perth w Australii dostarczają konkretnej odpowiedzi na pytanie, kiedy gry wideo zaczynają mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie młodych osób. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nutrition”.

Po ilu godzinach gry wideo stają się szkodliwe? Wyniki badania

Naukowcy przeprowadzili badania wśród studentów z pięciu australijskich uniwersytetów, których średnia wieku wynosiła 20 lat. Wzięło w nich udział 317 uczestników.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy według liczby godzin, które poświęcali tygodniowo na gry wideo. W pierwszej z nich znaleźli się studenci, którzy grali do pięciu godzin tygodniowo. W drugiej – osoby grające od pięciu do dziesięciu godzin tygodniowo. Natomiast w trzeciej – ci, którzy grali ponad 10 godzin w tygodniu.

Badacze zauważyli ważną prawidłowość. U fanów gier wideo, którzy poświęcali swojemu hobby najmniejszą lub umiarkowaną liczbę godzin, różnice w zakresie jakości diety i snu oraz zmian masy ciała były niewielkie. Natomiast granie w gry wideo ponad 10 godzin tygodniowo miało istotny wpływ na dietę, sen i wagę ciała.

Jak nadmiar gier wideo wpływa na zdrowie i kondycję?

Naukowcy wykazali, że wielogodzinne granie w gry wideo łączy się z niezdrową dietą, niską jakością snu oraz niższym poziomem aktywności fizycznej u studentów australijskich uczelni. 

Według badań granie okazjonalne lub umiarkowane było mało szkodliwe, natomiast po przekroczeniu krytycznego progu wyniki zdrowotne uczestników gwałtownie się pogorszyły.

„Prawdziwe różnice pojawiły się u osób grających ponad 10 godzin tygodniowo, które wyraźnie różniły się od reszty próby” – powiedział prof. Mario Siervo, autor badania.

U osób grających ponad 10 godzin tygodniowo, jakość diety znacząco spadła, były one również częściej klasyfikowani jako otyli. Ich wskaźnik BMI był średnio na poziomie 26,3 kg/m² – co wskazywało na nadwagę. W grupie osób grających okazjonalnie wynosił 22,2 kg/m², a u grających umiarkowanie – 22,8 kg/m², co oznacza prawidłową masę ciała.

Im mniej, tym lepiej. Każda dodatkowa godzina ma znaczenie

Badania wykazały, że im więcej czasu studenci spędzali na graniu w gry wideo, tym gorsza była ich dieta.

„Każda dodatkowa godzina grania w tygodniu wiązała się ze spadkiem jakości diety, nawet po uwzględnieniu stresu, aktywności fizycznej i innych czynników stylu życia” – powiedział prof. Mario Siervo.

U osób grających umiarkowaną i dużą liczbę godzin jakość snu była gorsza niż u uczestników, którzy grali rzadko. Na podstawie analizy wyników naukowcy potwierdzili istotny związek między dłuższymi godzinami grania a zaburzeniami snu, zwłaszcza gdy granie trwało do późna w nocy.

„Nasze dane sugerują, że mała i umiarkowana ilość czasu poświęconego na gry wideo zazwyczaj nie stanowi problemu, ale nadmierne granie może wypierać zdrowe nawyki, takie jak zbilansowana dieta, prawidłowy sen i aktywność” – podsumowuje autor badania.

Jak dodają naukowcy, to nie same gry są szkodliwe, ale ich nadmiar. Problem pojawia się wtedy, gdy wypierają dobre nawyki, takie jak regularna aktywność fizyczna, zdrowe posiłki i odpowiednią ilość snu. Pomocne mogą być nawet niewielkie zmiany. Naukowcy radzą, by robić regularne przerwy w czasie gry, unikać grania późno w nocy i wybierać zdrowsze przekąski. 

