Badania przeprowadzone przez naukowców z Curtin University w Perth w Australii dostarczają konkretnej odpowiedzi na pytanie, kiedy gry wideo zaczynają mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie młodych osób. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nutrition”.

Po ilu godzinach gry wideo stają się szkodliwe? Wyniki badania

Naukowcy przeprowadzili badania wśród studentów z pięciu australijskich uniwersytetów, których średnia wieku wynosiła 20 lat. Wzięło w nich udział 317 uczestników.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy według liczby godzin, które poświęcali tygodniowo na gry wideo. W pierwszej z nich znaleźli się studenci, którzy grali do pięciu godzin tygodniowo. W drugiej – osoby grające od pięciu do dziesięciu godzin tygodniowo. Natomiast w trzeciej – ci, którzy grali ponad 10 godzin w tygodniu.

Badacze zauważyli ważną prawidłowość. U fanów gier wideo, którzy poświęcali swojemu hobby najmniejszą lub umiarkowaną liczbę godzin, różnice w zakresie jakości diety i snu oraz zmian masy ciała były niewielkie. Natomiast granie w gry wideo ponad 10 godzin tygodniowo miało istotny wpływ na dietę, sen i wagę ciała.