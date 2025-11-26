Reklama
Rozwiń
Reklama

Ta przyprawa pomaga przy otyłości i wysokim cholesterolu. Wystarczy łyżeczka dziennie

Zespół naukowców z Osaka Metropolitan University przeprowadził badanie kliniczne, które wykazało niezwykłe właściwości popularnej przyprawy – czarnuszki. Okazuje się, że może ona poprawić profil lipidowy, ale nie tylko.

Publikacja: 26.11.2025 15:19

Czarnuszce przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, prze

Czarnuszce przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, immunomodulacyjne oraz przeciwotyłościowe.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak czarnuszka siewna wpływa na poziom cholesterolu w organizmie?
  • Na czym polega najnowsze badanie dotyczące działania czarnuszki na organizm ludzki?
  • Jak czarnuszka siewna może wspierać walkę z otyłością i chorobami związanymi ze stylem życia?

Nasiona Nigella sativa (czarnuszki siewnej) są od dawna wykorzystywane w tradycyjnej medycynie w Azji Południowej, Afryce Północnej i regionie Morza Śródziemnego ze względu na przypisywane im działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zarówno nasiona, jak i olej zawierają sporo związków bioaktywnych, takich jak alkaloidy, flawonoidy i olejki eteryczne, dzięki czemu wykazują szeroki potencjał farmakologiczny. Zespół japońskich naukowców postanowił sprawdzić, jaki dokładnie wpływ wywierają na ludzi. Wyniki badania zostały opublikowane w Food Science & Nutrition.

Jakie właściwości przypisuje się czarnuszce?

Dotychczas przeprowadzone badania na hodowlach komórkowych i zwierzętach wykazały terapeutyczne działanie czarnuszki siewnej i jej aktywnego składnika – tymochinonu. Roślinie przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, immunomodulacyjne oraz przeciwotyłościowe.

Nasiona czarnuszki były również badane pod kątem ich wpływu na poziom cholesterolu w surowicy u ludzi. Okazało się, że zastosowanie proszku z nasion lub oleju z czarnuszki siewnej może przyczynić się do znaczącej poprawy profilu lipidowego, pomagając obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) i trójglicerydów, jednocześnie zwiększając poziom cholesterolu HDL. Badania potwierdzają, że te efekty są szczególnie korzystne dla osób zmagających się z hipercholesterolemią oraz tych, u których występują inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

Czytaj więcej

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w wyniku której układ odpornościowy atakuje i niszczy
Nauka
Szansa na przełom w walce z cukrzycą. Nowe odkrycie podważa dotychczasową wiedzę
Reklama
Reklama

Jak wyglądało najnowsze badanie?

W najnowszym badaniu zespół japońskich naukowców postanowił przeanalizować potencjał antyadipogenny ekstraktu z nasion czarnuszki siewnej. Oprócz tego przeprowadził randomizowane kontrolowane badanie na ludziach, aby ocenić działanie obniżające poziom lipidów. Naukowcy ocenili również potencjalny wpływ nasion czarnuszki siewnej na apetyt, wykorzystując Kwestionariusz Apetytu Rady ds. Żywienia (CNAQ).

W badaniu wzięły udział 42 osoby, z czego 22 były członkami grupy eksperymentalnej, a 20 należało do grupy kontrolnej. Uczestników wybrano spośród pacjentów z granicznym i wysokim poziomem cholesterolu, którzy nie przyjmowali leków. Członkowie grupy testowej spożywali 5 g proszku z nasion czarnuszki dziennie (jedna łyżeczka) przez 8 tygodni, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywała żadnej suplementacji. Przed rozpoczęciem eksperymentu i po jego zakończeniu zbadano profile lipidowe uczestników – stężenie trójglicerydów (TG), cholesterolu LDL-C, cholesterolu HDL-C i cholesterolu całkowitego (TC).

Badania potwierdziły cenne właściwości rośliny

Wyniki badania pokazały, że w grupie stosującej nasiona czarnuszki siewnej zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie poziomu TG, LDL-C i TC oraz wzrost stężenia HDL-C (tzw. dobrego cholesterolu). W grupie kontrolnej nie zaobserwowano natomiast żadnych istotnych zmian. W obu grupach nie odnotowano też żadnych działań niepożądanych ani negatywnego wpływu na apetyt. Odkrycia naukowców sugerują, że czarnuszka siewna może pomóc w leczeniu dyslipidemii, jednocześnie zmniejszając ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko przedwczesnej śmierci.

Czytaj więcej

Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwi
Nauka
Ten rodzaj diety może pomóc w leczeniu chorób serca. Potwierdza to nowe badanie

To jednak nie wszystko. Badacze przeprowadzili również eksperymenty komórkowe, które miały potwierdzić działanie antyadipogenne, czyli zdolność do hamowania procesu tworzenia nowych komórek tłuszczowych (adipogenezy). Okazało się, że czarnuszka faktycznie hamowała proces tworzenia i dojrzewania komórek tłuszczowych, blokując zarówno akumulację kropli tłuszczu, jak i proces ich różnicowania. Oznacza to, że może okazać się pomocna przy leczeniu otyłości.

„To badanie zdecydowanie sugeruje, że nasiona czarnuszki są przydatne jako żywność funkcjonalna w zapobieganiu otyłości i chorobom związanym ze stylem życia” – stwierdziła prof. Akiko Kojima-Yuasa, jedna z autorek badania. „To było niezwykle satysfakcjonujące zobaczyć, jak czarnuszka kompleksowo wykazuje realne, mierzalne działanie obniżające poziom lipidów we krwi w badaniu na ludziach. Mamy nadzieję przeprowadzić dłuższe i zakrojone na większą skalę badania kliniczne, aby zbadać wpływ czarnuszki na metabolizm. Jesteśmy szczególnie zainteresowani zbadaniem jej wpływu na insulinooporność w cukrzycy i markery stanu zapalnego” – dodała.

Reklama
Reklama

Źródła:

onlinelibrary.wiley.com

www.omu.ac.jp

scitechdaily.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby dieta cholesterol

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak czarnuszka siewna wpływa na poziom cholesterolu w organizmie?
  • Na czym polega najnowsze badanie dotyczące działania czarnuszki na organizm ludzki?
  • Jak czarnuszka siewna może wspierać walkę z otyłością i chorobami związanymi ze stylem życia?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Nasiona Nigella sativa (czarnuszki siewnej) są od dawna wykorzystywane w tradycyjnej medycynie w Azji Południowej, Afryce Północnej i regionie Morza Śródziemnego ze względu na przypisywane im działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zarówno nasiona, jak i olej zawierają sporo związków bioaktywnych, takich jak alkaloidy, flawonoidy i olejki eteryczne, dzięki czemu wykazują szeroki potencjał farmakologiczny. Zespół japońskich naukowców postanowił sprawdzić, jaki dokładnie wpływ wywierają na ludzi. Wyniki badania zostały opublikowane w Food Science & Nutrition.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w wyniku której układ odpornościowy atakuje i niszczy
Nauka
Szansa na przełom w walce z cukrzycą. Nowe odkrycie podważa dotychczasową wiedzę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwi
Nauka
Ten rodzaj diety może pomóc w leczeniu chorób serca. Potwierdza to nowe badanie
Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z wieloma korzyściami.
Nauka
Ten zabieg dentystyczny zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy? Wyniki pionierskich badań
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że żywność ultraprzetworzona wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
Nauka
Eksperci ostrzegają: Ta żywność stanowi największe zagrożenie dla zdrowia
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Naukowcy sugerują, że demencji można zapobiegać lub opóźniać jej rozwój poprzez poprawę czynników ry
Nauka
Odkryto nowy czynnik rozwoju demencji. Te osoby są bardziej narażone
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama