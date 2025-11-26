Aktualizacja: 26.11.2025 15:58 Publikacja: 26.11.2025 15:19
Czarnuszce przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, immunomodulacyjne oraz przeciwotyłościowe.
Nasiona Nigella sativa (czarnuszki siewnej) są od dawna wykorzystywane w tradycyjnej medycynie w Azji Południowej, Afryce Północnej i regionie Morza Śródziemnego ze względu na przypisywane im działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zarówno nasiona, jak i olej zawierają sporo związków bioaktywnych, takich jak alkaloidy, flawonoidy i olejki eteryczne, dzięki czemu wykazują szeroki potencjał farmakologiczny. Zespół japońskich naukowców postanowił sprawdzić, jaki dokładnie wpływ wywierają na ludzi. Wyniki badania zostały opublikowane w Food Science & Nutrition.
Dotychczas przeprowadzone badania na hodowlach komórkowych i zwierzętach wykazały terapeutyczne działanie czarnuszki siewnej i jej aktywnego składnika – tymochinonu. Roślinie przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, immunomodulacyjne oraz przeciwotyłościowe.
Nasiona czarnuszki były również badane pod kątem ich wpływu na poziom cholesterolu w surowicy u ludzi. Okazało się, że zastosowanie proszku z nasion lub oleju z czarnuszki siewnej może przyczynić się do znaczącej poprawy profilu lipidowego, pomagając obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) i trójglicerydów, jednocześnie zwiększając poziom cholesterolu HDL. Badania potwierdzają, że te efekty są szczególnie korzystne dla osób zmagających się z hipercholesterolemią oraz tych, u których występują inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.
W najnowszym badaniu zespół japońskich naukowców postanowił przeanalizować potencjał antyadipogenny ekstraktu z nasion czarnuszki siewnej. Oprócz tego przeprowadził randomizowane kontrolowane badanie na ludziach, aby ocenić działanie obniżające poziom lipidów. Naukowcy ocenili również potencjalny wpływ nasion czarnuszki siewnej na apetyt, wykorzystując Kwestionariusz Apetytu Rady ds. Żywienia (CNAQ).
W badaniu wzięły udział 42 osoby, z czego 22 były członkami grupy eksperymentalnej, a 20 należało do grupy kontrolnej. Uczestników wybrano spośród pacjentów z granicznym i wysokim poziomem cholesterolu, którzy nie przyjmowali leków. Członkowie grupy testowej spożywali 5 g proszku z nasion czarnuszki dziennie (jedna łyżeczka) przez 8 tygodni, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywała żadnej suplementacji. Przed rozpoczęciem eksperymentu i po jego zakończeniu zbadano profile lipidowe uczestników – stężenie trójglicerydów (TG), cholesterolu LDL-C, cholesterolu HDL-C i cholesterolu całkowitego (TC).
Wyniki badania pokazały, że w grupie stosującej nasiona czarnuszki siewnej zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie poziomu TG, LDL-C i TC oraz wzrost stężenia HDL-C (tzw. dobrego cholesterolu). W grupie kontrolnej nie zaobserwowano natomiast żadnych istotnych zmian. W obu grupach nie odnotowano też żadnych działań niepożądanych ani negatywnego wpływu na apetyt. Odkrycia naukowców sugerują, że czarnuszka siewna może pomóc w leczeniu dyslipidemii, jednocześnie zmniejszając ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko przedwczesnej śmierci.
To jednak nie wszystko. Badacze przeprowadzili również eksperymenty komórkowe, które miały potwierdzić działanie antyadipogenne, czyli zdolność do hamowania procesu tworzenia nowych komórek tłuszczowych (adipogenezy). Okazało się, że czarnuszka faktycznie hamowała proces tworzenia i dojrzewania komórek tłuszczowych, blokując zarówno akumulację kropli tłuszczu, jak i proces ich różnicowania. Oznacza to, że może okazać się pomocna przy leczeniu otyłości.
„To badanie zdecydowanie sugeruje, że nasiona czarnuszki są przydatne jako żywność funkcjonalna w zapobieganiu otyłości i chorobom związanym ze stylem życia” – stwierdziła prof. Akiko Kojima-Yuasa, jedna z autorek badania. „To było niezwykle satysfakcjonujące zobaczyć, jak czarnuszka kompleksowo wykazuje realne, mierzalne działanie obniżające poziom lipidów we krwi w badaniu na ludziach. Mamy nadzieję przeprowadzić dłuższe i zakrojone na większą skalę badania kliniczne, aby zbadać wpływ czarnuszki na metabolizm. Jesteśmy szczególnie zainteresowani zbadaniem jej wpływu na insulinooporność w cukrzycy i markery stanu zapalnego” – dodała.
