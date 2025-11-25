Szansa na przełom w walce z cukrzycą. Nowe odkrycie podważa dotychczasową wiedzę

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego cukrzyca typu 1 ma bardziej agresywny przebieg u małych dzieci?

Jak nowe odkrycia mogą wpłynąć na opracowanie terapii dla cukrzycy typu 1?

Na czym polega przełomowość wyników badań brytyjskich naukowców w kontekście cukrzycy typu 1?

Nowe badanie brytyjskich naukowców stanowi przełom w zrozumieniu, dlaczego cukrzyca typu 1 jest szczególnie trudna do opanowania, gdy zostaje zdiagnozowana we wczesnym wieku. Ta wiedza może przyczynić się do znalezienia na nią lekarstwa.

Cukrzyca typu 1. Trudny przeciwnik

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w wyniku której układ odpornościowy atakuje i niszczy komórki odpowiadające za produkcję insuliny w trzustce. Dotyka ona około 10 proc. chorych na cukrzycę. W Polsce zmaga się z nią około 180 tys. osób.

U najmłodszych dzieci, zwykle poniżej 7. r. życia, cukrzyca typu 1 często postępuje szybciej niż u osób diagnozowanych w starszym wieku, zwiększając prawdopodobieństwo nagłych przypadków medycznych i wymagając podawania wyższych dawek insuliny.

Komórki produkujące insulinę występują w trzustce, tworząc skupiska. U małych dzieci skupiska te są małe, zawierają tylko kilka komórek i wciąż się formują. Naukowcy dysponowali dotąd ograniczonymi narzędziami do badania ich wczesnego rozwoju.