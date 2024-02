Miliony do podziału: dziedziczka rezygnuje z gigantycznego majątku

Jeśli uczestnikom nie uda się dojść do porozumienia w kwestii wspólnego spożytkowania majątku, pieniądze trafią z powrotem do ich właścicielki – Oddaję moje środki do dyspozycji wybranych osób, obdarzając ich przy tym moim zaufaniem – wyjaśnia Engelhorn – Ja sama tych pieniędzy nie zarobiłam, a jedynie wygrałam los na loterii mając to szczęście, że urodziłam się w zamożnej rodzinie – dodaje.

Choć sama nie będzie miała prawa głosu w kwestii decyzji podjętych przez wybrańców, to jednak postawiła kilka warunków, które należy spełnić, aby środki zostały im przydzielone: fundusze nie mogą być skierowane bezpośrednio do osób lub grup działających niezgodnie z konstytucją lub w sposób wrogi i nieludzki. Pieniędzy nie można przeznaczyć też na korzyść jakiejkolwiek partii politycznej ani jej pojedynczych przedstawicieli.

Tax me now

W Austrii 16 lat temu zniesiono podatek od spadków – Nie dość, że odziedziczyłam fortunę, nie przyczyniając się do tego moją pracą, to jeszcze państwo nie chce ode mnie żadnych podatków – konstatuje dziedziczka – Wiele osób z trudem wiąże koniec z końcem pracując na pełen etat i płacąc wysokie podatki za każde zarobione euro. Uważam, że jest to wielkie niedopatrzenie ze strony polityków i skoro oni nie potrafią tym zarządzić, to obywatele muszą wziąć sprawy w swoje ręce – deklaruje.

Marlene Engelhorn jest współzałożycielką inicjatywy Tax me now, mającej na celu zobowiązanie osób zamożnych do płacenia podatków od dochodów. Podczas wizyty w Davos na okoliczność Światowego Forum Ekonomicznego w styczniu bieżącego roku, milionerka dzierżyła w dłoniach gigantyczny transparent z napisem Tax the Rich (Opodatkować bogaczy – przyp. red.). Jeśli zainicjowana przez nią akcja dystrybucji majątku zakończy się sukcesem, Engelhorn planuje znaleźć pracę i samodzielnie zarabiać pieniądze – Czyli będę robić to, co 99% osób na świecie, aby przeżyć. Przyznaję, że nie będzie to dla mnie łatwe, ale traktuję to jako wielki krok w stronę społeczeństwa demokratycznego, którego częścią pragnę być – zapewnia.

Na wyniki eksperymentu trzeba poczekać do czerwca. Czas pokaże, czy grupa 50 Austriaków da szanse młodej rodaczce na rozpoczęcie działalności zawodowej.

