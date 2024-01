Miliardy idą w świat. Na co wydaje fortunę była żona Jeffa Bezosa?

Nieustannie rozwijające się technologie elektroniki noszonej oraz Internetu Rzeczy sprawiają, że stają się one często nieodłącznym elementem wielu aspektów życia, w tym także pracy, której częścią bywają środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Nowe technologie mają wiele zalet, jednak nie należy zapominać, że one same w niektórych sytuacjach mogą powodować dodatkowe obciążenie dla użytkownika. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) podjęto wyzwanie opracowania nowych metod badawczych umożliwiających obiektywną ocenę wpływu użytkowania odzieży ochronnej na człowieka i jego stan psychofizyczny.