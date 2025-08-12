Lekarze nie mają wątpliwości co do tego, że różne formy przemocy, jakiej doświadczają kobiety, niosą ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Negatywny wpływ dotyczy również kondycji serca i całego układu sercowo-naczyniowego, co udowadnia najnowszy raport zespołu amerykańskich i kanadyjskich naukowców.

Eksperci wzięli na warsztat jedną z najczęstszych form przemocy wobec kobiet, jaką jest stalking. Polega on na uporczywym nagabywaniu i nękaniu drugiej osoby, zarówno w bezpośrednich kontaktach, jak i w sposób zapośredniczony, na przykład przez internet.

Negatywne konsekwencje stalkingu dotyczą nie tylko psychiki kobiety

Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to stres wynikający z całego doświadczenia, jaki odczuwa poszkodowana, ma długofalowe i bardzo poważne konsekwencje dla jej zdrowia. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma medycznego „Circulation”, którego wydawcą jest Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association).

Eksperci przeanalizowali przypadki stalkingu i sądowych zakazów zbliżania się. Następnie zestawili je z danymi medycznymi, dotyczącymi zawałów serca i udarów mózgu, które pochodzą z amerykańskiej bazy Nurses' Health Study II. Dane z lat 2001-2021 dotyczyły ponad 66 tysięcy kobiet. Średni wiek badanych wyniósł 46 lat.