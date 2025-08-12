Reklama

Stalking odciska piętno nie tylko na psychice ofiary. Lekarze ostrzegają

Stalking negatywnie odbija się nie tylko na psychice kobiety. W najnowszym raporcie zespół amerykańskich i kanadyjskich naukowców wskazuje na istnienie poważnych konsekwencji również dla fizycznego zdrowia kobiet. Badacze ustalili, że ofiary stalkingu są w większym stopniu narażone na takie choroby układu sercowo-naczyniowego jak zawał serca czy udar mózgu.

Publikacja: 12.08.2025 09:46

Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to

Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to stres wynikający z całego doświadczenia, jaki odczuwa poszkodowana, ma długofalowe i bardzo poważne konsekwencje dla jej zdrowia.

Izabela Popko

Lekarze nie mają wątpliwości co do tego, że różne formy przemocy, jakiej doświadczają kobiety, niosą ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Negatywny wpływ dotyczy również kondycji serca i całego układu sercowo-naczyniowego, co udowadnia najnowszy raport zespołu amerykańskich i kanadyjskich naukowców.

Eksperci wzięli na warsztat jedną z najczęstszych form przemocy wobec kobiet, jaką jest stalking. Polega on na uporczywym nagabywaniu i nękaniu drugiej osoby, zarówno w bezpośrednich kontaktach, jak i w sposób zapośredniczony, na przykład przez internet.

Negatywne konsekwencje stalkingu dotyczą nie tylko psychiki kobiety

Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to stres wynikający z całego doświadczenia, jaki odczuwa poszkodowana, ma długofalowe i bardzo poważne konsekwencje dla jej zdrowia. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma medycznego „Circulation”, którego wydawcą jest Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association).

Eksperci przeanalizowali przypadki stalkingu i sądowych zakazów zbliżania się. Następnie zestawili je z danymi medycznymi, dotyczącymi zawałów serca i udarów mózgu, które pochodzą z amerykańskiej bazy Nurses' Health Study II. Dane z lat 2001-2021 dotyczyły ponad 66 tysięcy kobiet. Średni wiek badanych wyniósł 46 lat.

Autorzy raportu analizowali dane dotyczące kobiet, u których w 2001 roku nie wykryto jeszcze żadnej choroby serca. Sprawdzili też, ile z nich zgłosiło, że padły ofiarą stalkingu i czy kiedykolwiek ubiegały się o nakaz sądowy ograniczający kontakty ze strony sprawcy.

Na podstawie zebranych informacji ustalono związek między stalkingiem, a poziomem ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Uzyskane wyniki zestawiono z wynikami kobiet, które nigdy nie doświadczyły stalkingu i u których nigdy nie stwierdzono żadnej choroby serca.

Ryzyko zawału serca i udaru mózgu wzrasta nawet o 70 proc. u kobiet, które padły ofiarą stalkingu

Naukowcy zauważyli, że stalking znacząco podwyższa ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u kobiet, które padły ofiarą stalkingu. Kobiety z tej grupy były aż o 40 proc. bardziej narażone na te choroby w porównaniu z kobietami, które nigdy nie zgłosiły, że są dręczone.

Ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego było jeszcze wyższe w grupie kobiet, które otrzymały ochronę w postaci zakazu zbliżania się i kontaktu ze strony stalkera. W ich przypadku prawdopodobieństwo to wyniosło aż 70 proc. Autorzy raportu uzasadniają to faktem, że stres z powodu doświadczenia stalkingu może utrzymywać się jeszcze przez długi czas po ustaniu dręczenia.

Prawidłowości te działają również w drugą stronę. Kobiety, u których stwierdzono zawał serca lub udar mózgu, częściej zgłaszały przypadki stalkingu lub to, że ich stalkerowi zasądzono zakaz zbliżania się.

„Stalking to forma przemocy, która nie wiąże się z kontaktem fizycznym, co może tylko pozornie sugerować, że jest mniej groźny” – zauważa dr Rebecca B. Lawn z Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie, która kierowała badaniem. „Nasze badania sugerują jednak, że stalking nie powinien być bagatelizowany” – podkreśla ekspertka.

Źródło:
www.heart.org

Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia

Izabela Popko

Lekarze nie mają wątpliwości co do tego, że różne formy przemocy, jakiej doświadczają kobiety, niosą ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Negatywny wpływ dotyczy również kondycji serca i całego układu sercowo-naczyniowego, co udowadnia najnowszy raport zespołu amerykańskich i kanadyjskich naukowców.

Eksperci wzięli na warsztat jedną z najczęstszych form przemocy wobec kobiet, jaką jest stalking. Polega on na uporczywym nagabywaniu i nękaniu drugiej osoby, zarówno w bezpośrednich kontaktach, jak i w sposób zapośredniczony, na przykład przez internet.

