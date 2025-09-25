Aktualizacja: 25.09.2025 13:15 Publikacja: 25.09.2025 12:21
Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i miały jakiś cel, rzadziej rozwijała się demencja.
Foto: Adobe Stock
Wyniki badania udowadniają, że poczucie, iż życie ma sens, daje szansę na zachowanie dobrego zdrowia psychicznego na dłużej.
Okazuje się, że aby pozostać w dobrej formie do późnego wieku, nie trzeba przeprowadzać się do którejś z „niebieskich stref” – można ją stworzyć sobie samemu. Przypomnijmy, że tak zwane niebieskie strefy to regiony, w których żyje wyjątkowo dużo osób długowiecznych i jednocześnie cieszących się dobrym zdrowiem.
Dotychczasowe badania nad „niebieskimi strefami” udowodniły, że to, iż ma się jakiś cel w życiu, pozytywnie wpływa na kondycję psychofizyczną w starszym wieku. Nowe badanie, którego autorami są naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, udowadnia, że poczucie sensu w życiu może pomóc zapobiec rozwojowi demencji – a przynajmniej opóźnić nieco wystąpienie jej objawów.
W trwającym 15 lat badaniu wzięło udział 13 765 mieszkanek i mieszkańców Stanów Zjednoczonych, reprezentujących różne grupy etniczne. Większość uczestników badania posiadało wykształcenie średnie lub wyższe, 60 proc. próby badawczej stanowiły kobiety. Na początku badania wszyscy biorący w nim udział byli zdrowi – nie mieli zdiagnozowanych żadnych zaburzeń funkcji poznawczych.
Badacze przeprowadzali wśród uczestników ankiety dotyczące ich dobrostanu psychicznego. Padły pytania między innymi o to, czy badani realizują swoje plany oraz czy mają poczucie celu i sensu w życiu.
Ankietowani mogli zaznaczyć jedną z sześciu odpowiedzi: od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”. Oprócz tego wśród badanych przeprowadzano co dwa lata badania funkcji poznawczych. Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma „The American Journal of Geriatric Psychiatry”.
Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i miały jakiś cel, takie zaburzenia funkcji poznawczych jak demencja rozwijały się o 28 proc. rzadziej. Prawidłowość ta dotyczyła również tych badanych, którzy byli obarczeni takimi czynnikami ryzyka wystąpienia demencji jak niższy poziom wykształcenia, depresja czy uwarunkowania genetyczne (które mają również wpływ na rozwój choroby Alzheimera).
Autorzy badania zauważyli również, że u osób, które cechowały się silniejszym poczuciem sensu i celu w życiu, demencja rozwijała się nieco później niż u osób, u których poczucie to nie było zbyt silne. Po uwzględnieniu czynników ryzyka symptomy demencji pojawiały się w grupie „zmotywowanych” średnio o 1,4 miesiąca później.
Wyniki badania potwierdzają dotychczasowe wnioski naukowców, że psychologiczny dobrostan odgrywa kluczową rolę w zdrowym starzeniu się. W budowaniu dobrego zdrowia psychicznego kluczowe jest z kolei utrzymywanie relacji z innymi ludźmi, ustalanie sobie celów, a także wykonywanie czynności, które utrzymują umysł w dobrej formie.
Autorzy badania podkreślają, że obranie sobie jakiegoś celu w życiu to bezpieczny i jednocześnie tani sposób na zbudowanie odporności mózgu na zaburzenia funkcji poznawczych – w porównaniu z farmakoterapią. Eksperci mają jednocześnie nadzieję, że dalsze badania rzucą nowe światło na rolę posiadania celu w życiu w kontekście zapobiegania demencji.
Źródło:
www.sciencedirect.com
Źródło: rp.pl
