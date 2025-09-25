Wyniki badania udowadniają, że poczucie, iż życie ma sens, daje szansę na zachowanie dobrego zdrowia psychicznego na dłużej.

Okazuje się, że aby pozostać w dobrej formie do późnego wieku, nie trzeba przeprowadzać się do którejś z „niebieskich stref” – można ją stworzyć sobie samemu. Przypomnijmy, że tak zwane niebieskie strefy to regiony, w których żyje wyjątkowo dużo osób długowiecznych i jednocześnie cieszących się dobrym zdrowiem.

Jasny cel w życiu pomaga zapobiegać demencji. Nowe ustalenia naukowców

Dotychczasowe badania nad „niebieskimi strefami” udowodniły, że to, iż ma się jakiś cel w życiu, pozytywnie wpływa na kondycję psychofizyczną w starszym wieku. Nowe badanie, którego autorami są naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, udowadnia, że poczucie sensu w życiu może pomóc zapobiec rozwojowi demencji – a przynajmniej opóźnić nieco wystąpienie jej objawów.

W trwającym 15 lat badaniu wzięło udział 13 765 mieszkanek i mieszkańców Stanów Zjednoczonych, reprezentujących różne grupy etniczne. Większość uczestników badania posiadało wykształcenie średnie lub wyższe, 60 proc. próby badawczej stanowiły kobiety. Na początku badania wszyscy biorący w nim udział byli zdrowi – nie mieli zdiagnozowanych żadnych zaburzeń funkcji poznawczych.