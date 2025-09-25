Reklama

Warto mieć cel z życiu. Badanie pokazało, że oddala to widmo poważnej choroby

Fakt, że ma się w życiu cel, ma związek z obniżeniem ryzyka wystąpienia demencji – takie wnioski płyną z wieloletniego badania, które zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadził na grupie ponad 13 tysięcy osób.

Publikacja: 25.09.2025 12:21

Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i

Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i miały jakiś cel, rzadziej rozwijała się demencja.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Wyniki badania udowadniają, że poczucie, iż życie ma sens, daje szansę na zachowanie dobrego zdrowia psychicznego na dłużej.

Okazuje się, że aby pozostać w dobrej formie do późnego wieku, nie trzeba przeprowadzać się do którejś z „niebieskich stref” – można ją stworzyć sobie samemu. Przypomnijmy, że tak zwane niebieskie strefy to regiony, w których żyje wyjątkowo dużo osób długowiecznych i jednocześnie cieszących się dobrym zdrowiem.

Jasny cel w życiu pomaga zapobiegać demencji. Nowe ustalenia naukowców

Dotychczasowe badania nad „niebieskimi strefami” udowodniły, że to, iż ma się jakiś cel w życiu, pozytywnie wpływa na kondycję psychofizyczną w starszym wieku. Nowe badanie, którego autorami są naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, udowadnia, że poczucie sensu w życiu może pomóc zapobiec rozwojowi demencji – a przynajmniej opóźnić nieco wystąpienie jej objawów.

W trwającym 15 lat badaniu wzięło udział 13 765 mieszkanek i mieszkańców Stanów Zjednoczonych, reprezentujących różne grupy etniczne. Większość uczestników badania posiadało wykształcenie średnie lub wyższe, 60 proc. próby badawczej stanowiły kobiety. Na początku badania wszyscy biorący w nim udział byli zdrowi – nie mieli zdiagnozowanych żadnych zaburzeń funkcji poznawczych.

Czytaj więcej

Demencja, nazywana też „zespołem otępiennym”, to grupa schorzeń, które łączy utrata funkcji poznawcz
Nauka
Jak aktywność fizyczna wpływa na ryzyko demencji? Najnowsze wyniki badań
Reklama
Reklama

Badacze przeprowadzali wśród uczestników ankiety dotyczące ich dobrostanu psychicznego. Padły pytania między innymi o to, czy badani realizują swoje plany oraz czy mają poczucie celu i sensu w życiu.

Ankietowani mogli zaznaczyć jedną z sześciu odpowiedzi: od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”. Oprócz tego wśród badanych przeprowadzano co dwa lata badania funkcji poznawczych. Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma „The American Journal of Geriatric Psychiatry”.

To, że ma się cel w życiu, pomaga zdrowo się zestarzeć

Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i miały jakiś cel, takie zaburzenia funkcji poznawczych jak demencja rozwijały się o 28 proc. rzadziej. Prawidłowość ta dotyczyła również tych badanych, którzy byli obarczeni takimi czynnikami ryzyka wystąpienia demencji jak niższy poziom wykształcenia, depresja czy uwarunkowania genetyczne (które mają również wpływ na rozwój choroby Alzheimera).

Czytaj więcej

Demencja jest chorobą, której na nie da się wyleczyć. Terapia ma na celu poprawę jakości życia pacje
Nauka
Naukowcy sprawdzili, ile żyją osoby z diagnozą demencji. Jeden czynnik ma kluczową rolę

Autorzy badania zauważyli również, że u osób, które cechowały się silniejszym poczuciem sensu i celu w życiu, demencja rozwijała się nieco później niż u osób, u których poczucie to nie było zbyt silne. Po uwzględnieniu czynników ryzyka symptomy demencji pojawiały się w grupie „zmotywowanych” średnio o 1,4 miesiąca później.

Wyniki badania potwierdzają dotychczasowe wnioski naukowców, że psychologiczny dobrostan odgrywa kluczową rolę w zdrowym starzeniu się. W budowaniu dobrego zdrowia psychicznego kluczowe jest z kolei utrzymywanie relacji z innymi ludźmi, ustalanie sobie celów, a także wykonywanie czynności, które utrzymują umysł w dobrej formie.

Reklama
Reklama

Autorzy badania podkreślają, że obranie sobie jakiegoś celu w życiu to bezpieczny i jednocześnie tani sposób na zbudowanie odporności mózgu na zaburzenia funkcji poznawczych – w porównaniu z farmakoterapią. Eksperci mają jednocześnie nadzieję, że dalsze badania rzucą nowe światło na rolę posiadania celu w życiu w kontekście zapobiegania demencji.

Źródło:
www.sciencedirect.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia demencja

Izabela Popko

Wyniki badania udowadniają, że poczucie, iż życie ma sens, daje szansę na zachowanie dobrego zdrowia psychicznego na dłużej.

Okazuje się, że aby pozostać w dobrej formie do późnego wieku, nie trzeba przeprowadzać się do którejś z „niebieskich stref” – można ją stworzyć sobie samemu. Przypomnijmy, że tak zwane niebieskie strefy to regiony, w których żyje wyjątkowo dużo osób długowiecznych i jednocześnie cieszących się dobrym zdrowiem.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lucyna Jaworska-Wojtas z fundacji "Pokonać Endometriozę": To endometrioza spowodowała, że nie odpuśc
Zdrowie
Założycielka fundacji Pokonać Endometriozę: Brakuje lekarzy, którzy potrafią rozpoznać tę chorobę
Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi p
Zdrowie
Dlaczego na Alzheimera choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn? Eksperci wskazują powód
Ekspertów interesowało, czy zrzucenie wagi przed rozpoczęciem leczenia bezpłodności metodą in vitro
Zdrowie
Odkryto nowe zależności pomiędzy ograniczeniem otyłości a szansą na zajście w ciążę
W ramach czteroletniego programu nauczania studenci Alice L. Walton School of Medicine będą m.in. po
Zdrowie
Miliarderka założyła szkołę medyczną. Doskonały program nauczania?
Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to
Zdrowie
Stalking odciska piętno nie tylko na psychice ofiary. Lekarze ostrzegają
Reklama
Reklama
e-Wydanie