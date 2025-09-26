Trudno sobie wyobrazić, że w 2025 r. istnieją jeszcze w Europie galerie sztuki, w których swojej indywidualnej wystawy nie zorganizowała jak dotąd ani jedna artystka płci żeńskiej. A jednak takich instytucji wciąż nie brakuje.

Marina Abramović przygotowuje wystawę w Galleria dell’Academia – jako pierwsza w historii żyjąca artystka

Jedną z nich jest Galleria dell’Academia w Wenecji, którą otwarto w 1817 r. Od tamtej pory co prawda miały miejsce wystawy poświęcone kobietom tworzącym sztukę, jednak żadna z nich nie dotyczyła żyjącej autorki.

Już niebawem to się zmieni za sprawą słynnej artystki Mariny Abramović. Tworzącą od lat 70. Serbkę uważa się za jedną z pionierek body artu, jej radykalne performansy każdorazowo budzą duże emocje.

Abramović, która w przyszłym roku będzie obchodzić 80. urodziny, dokona kolejnego pionierskiego osiągnięcia. Będzie pierwszą w liczącej 208 lat historii Gallerii dell’Academia żyjącą artystką, która będzie miała w tym muzeum wystawę poświęconą wyłącznie własnej twórczości.