Marina Abramović pierwszą kobietą, która zorganizuje wystawę w wyjątkowym miejscu

Wenecka Galleria dell’Academia to jedna z tych europejskich galerii sztuki, które jak dotąd nie zorganizowały ani jednej wystawy poświęconej żyjącej artystce płci żeńskiej – a historia tej instytucji liczy ponad 200 lat. Już niebawem to się zmieni dzięki Marinie Abramović.

Publikacja: 26.09.2025 11:44

Foto: PAP/EPA

Izabela Popko

Trudno sobie wyobrazić, że w 2025 r. istnieją jeszcze w Europie galerie sztuki, w których swojej indywidualnej wystawy nie zorganizowała jak dotąd ani jedna artystka płci żeńskiej. A jednak takich instytucji wciąż nie brakuje.

Marina Abramović przygotowuje wystawę w Galleria dell’Academia – jako pierwsza w historii żyjąca artystka

Jedną z nich jest Galleria dell’Academia w Wenecji, którą otwarto w 1817 r. Od tamtej pory co prawda miały miejsce wystawy poświęcone kobietom tworzącym sztukę, jednak żadna z nich nie dotyczyła żyjącej autorki.

Już niebawem to się zmieni za sprawą słynnej artystki Mariny Abramović. Tworzącą od lat 70. Serbkę uważa się za jedną z pionierek body artu, jej radykalne performansy każdorazowo budzą duże emocje.

Czytaj więcej

Spektakularna kreacja, w której Marina Abramović zaprezentowała się na scenie festiwalu muzycznego w
Styl życia
Marina Abramović uciszyła festiwalowy tłum w Glastonbury. Co wydarzyło się na scenie?

Abramović, która w przyszłym roku będzie obchodzić 80. urodziny, dokona kolejnego pionierskiego osiągnięcia. Będzie pierwszą w liczącej 208 lat historii Gallerii dell’Academia żyjącą artystką, która będzie miała w tym muzeum wystawę poświęconą wyłącznie własnej twórczości.

Marina Abramović – „artystka obecna” i pionierka

Wystawa pod tytułem „Transforming Energy” (ang. „Transformująca energia”) zadebiutowała w ubiegłym roku w szanghajskim Muzeum Sztuki Współczesnej (MAM). Wenecja będzie kolejnym miastem, które zorganizuje tę wystawę. Prace Abramović wejdą w Gallerii dell’Academia w swoisty dialog z zasobami weneckiego muzeum.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi zapisy kilku wczesnych performansów Abramović. Wśród nich znajdzie się głośny, sześciogodzinny „Rhythm 0” z 1974 r., w ramach którego naga artystka pozwoliła widzom robić z jej ciałem, co tylko chcieli, przy użyciu różnego rodzaju przedmiotów.

Wystawa przypomni też słynne performansy, które Abramović wykonała z Ulayem, nieżyjącym już niemieckim artystą i jej byłym partnerem życiowym, w tym „Imponderabilia” z 1977 r., kiedy naga para stanęła w drzwiach, zmuszając widzów do przechodzenia między nimi.

Inne performansy pary, które zasilą wystawę, to „Light/Dark” z 1977 r. i „Pietà with Ulay” z 1983 r.. Zapis tego ostatniego znajdzie się obok 450-letniego, niedokończonego obrazu Tycjana pod tytułem „Pietà”.

Nie zabraknie też słynnego „The Lovers: The Great Wall Walk” – ostatniego wspólnego performansu Abramović i Ulaya z 1998 r. Para przez 90 dni wędrowała przez Wielki Mur Chiński, zaczynając od dwóch przeciwległych jego końców. W końcu obydwoje spotkali się w połowie drogi – i rozstali się jako partnerzy życiowi.

Czytaj więcej

Marina Abramović na swojej indywidualnej wystawie Royal Academy of Arts w Londynie
Ludzie
Marina Abramović - pierwsza kobieta, która ma indywidualną wystawę w Akademii Królewskiej w Londynie

Jednym z nowych dzieł Abramović będzie interaktywna instalacja „Transitory Objects”. Będzie to seria obiektów zawierających naturalne kamienie, z którymi widzowie będą mogli wejść w bezpośredni kontakt fizyczny. Jak informują twórcy wystawy, instalacja będzie nawiązywać do tradycyjnych weneckich mozaik, a także wyrażać idee „obecności, współuczestnictwa i wewnętrznej transformacji”.

Abramović już kilkukrotnie przetarła szlaki kolejnym twórczyniom płci żeńskiej. W 1997 r. na Biennale w Wenecji była pierwszą kobietą, którą uhonorowano Złotym Lwem, zaś w 2023 r. w londyńskiej Royal Academy of Arts zorganizowała własną indywidualną wystawę jako pierwsza artystka płci żeńskiej w historii uczelni.

Wystawa „Transforming Energy” w Gallerii dell’Academia w Wenecji ruszy 6 maja i potrwa do 19 października 2026 r.. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z przyszłorocznym 61. Biennale w Wenecji.

Źródło:
www.gallerieaccademia.it

Źródło: rp.pl

Styl Życia Kultura

e-Wydanie