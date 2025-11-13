Aktualizacja: 13.11.2025 18:34 Publikacja: 13.11.2025 09:32
Międzynarodową rozpoznawalność Marlene Dumas zaczęła zyskiwać w drugiej połowie lat 80.
Foto: PAP/EPA
W Luwrze otwarto kolejną stałą wystawę pod tytułem „Liaisons” (fr. „Powiązania”), obejmującą dziewięć obrazów. Ich autorką jest pochodząca z RPA Marlene Dumas, jedna z najbardziej wpływowych współczesnych artystek, która w swoich portretowych obrazach eksploruje takie zagadnienia jak cielesność, tożsamość, reprezentacja i emocjonalność. Ceny jej prac osiągają na aukcjach wielomilionowe kwoty.
Portrety autorstwa Marlene Dumas, które powstały na specjalne zamówienie Luwru, pozostaną w kolekcji muzeum na stałe. To przełomowe wydarzenie w historii Luwru, bo Dumas to pierwsza żyjąca artystka, która zyskała własną stałą wystawę w słynnej instytucji działającej od 232 lat.
Prace Dumas znajdują się w przestrzeni Porte des Lions. Po sąsiedzku znajduje się tak zwana Wielka Galeria, w której znajduje się wiele słynnych dzieł sztuki z różnych epok. To właśnie ta bliskość wpłynęła na nadanie ekspozycji autorstwa Dumas takiego, a nie innego tytułu.
Czytaj więcej
Już za miesiąc w domu aukcyjnym Christie’s w Londynie trafi pod młotek jeden z niewielu średniowi...
Dyrektorka Luwru Laurence des Cars podkreśla, że wybór prac Marlene Dumas do stałej kolekcji muzeum był oczywisty. „Artystka broni i ilustruje medium malarstwa jak mało kto, a jej twórczość stanowi przestrzeń łączącą różne wrażliwości i źródła. Właśnie to chcieliśmy osiągnąć dzięki tej przeprojektowanej przestrzeni” – mówi des Cars w oficjalnym komunikacie.
Marlene Dumas urodziła się 3 sierpnia 1953 r. w Kapsztadzie jako trzecie dziecko Heleny Sophii Mans i Petrusa Johannesa Dumasa, właścicieli winnicy, w której dorastała. W 1975 r. obroniła licencjat ze sztuk pięknych i etyki na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Rok później przeprowadziła się do Holandii, gdzie do dziś mieszka i pracuje.
W Amsterdamie kontynuowała studiowanie sztuki w niezależnej szkole artystycznej Ateliers ’63. W 1978 r. sprzedała swoje pierwsze dzieło muzeum. Był to obraz pod tytułem „Don’t Talk to Strangers” (ang. „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”), nabywcą było Muzeum Stedelijk w Amsterdamie.
Na początku lat 80. przez rok studiowała psychologię na Uniwersytecie w Amsterdamie. To właśnie wtedy podjęła decyzję, że nie będzie zawodowo zajmowała się arteterapią, tylko wyłącznie sztuką. Przeprowadziła się do Tilburga, rozpoczęła pracę jako nauczycielka rysunku.
Czytaj więcej
Pomimo turbulentnej sytuacji ekonomicznej i politycznej najzamożniejsi mieszkańcy naszego globu n...
W 1984 r. zorganizowała swoją pierwszą indywidualną wystawę w Centraal Museum w Utrechcie, gdzie zaprezentowała głównie kolaże. Rok później w Galerie Paul Andriesse w Amsterdamie odbyła się pierwsza wystawa obejmująca wyłącznie jej obrazy — portrety, które artystka nazwała „sytuacjami”.
Pierwsza zagraniczna wystawa prac Dumas odbyła się w 1988 r. w Kunsthalle zu Kiel. Rok później przyszła na świat córka artystki, Helena.
Międzynarodową rozpoznawalność Dumas zaczęła zyskiwać w drugiej połowie lat 80. W 1994 r. odbyła się jej pierwsza indywidualna w Nowym Jorku, w Tilton Gallery. W 1995 r. artystka reprezentowała Holandię na Biennale w Wenecji wraz z Marijke van Warmerdam i Marią Roosen.
Marlene Dumas ma na koncie szereg solowych wystaw w takich czołowych galeriach sztuki jak Tate Modern w Londynie, Muzeum Narodowe w Oslo czy Musée d’Orsay w Paryżu. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Vermeera i tytułów honoris causa na uniwersytetach w Antwerpii, Kapsztadzie i Stellenbosch.
Źródła:
www.theartnewspaper.com
www.louvre.fr
www.marlenedumas.nl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Luwrze otwarto kolejną stałą wystawę pod tytułem „Liaisons” (fr. „Powiązania”), obejmującą dziewięć obrazów. Ich autorką jest pochodząca z RPA Marlene Dumas, jedna z najbardziej wpływowych współczesnych artystek, która w swoich portretowych obrazach eksploruje takie zagadnienia jak cielesność, tożsamość, reprezentacja i emocjonalność. Ceny jej prac osiągają na aukcjach wielomilionowe kwoty.
Już za miesiąc w domu aukcyjnym Christie’s w Londynie trafi pod młotek jeden z niewielu średniowiecznych manuskr...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Jennifer Lawrence przyznaje, że niepewnie czuje się podczas wywiadów, a w poprzednich wystąpieniach była, jak to...
W języku japońskim istnieje szereg słów powstałych dla uchwycenia unikalnych zjawisk lub uczuć. Tsundoku oznacza...
W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w sztukę, artystka Antje Majewski mówi, dlaczeg...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Zdobywczyni kilkunastu nagród filmowych, odnosząca sukcesy bizneswoman i założycielka klubu książki, Reese Withe...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas