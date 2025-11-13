W Luwrze otwarto kolejną stałą wystawę pod tytułem „Liaisons” (fr. „Powiązania”), obejmującą dziewięć obrazów. Ich autorką jest pochodząca z RPA Marlene Dumas, jedna z najbardziej wpływowych współczesnych artystek, która w swoich portretowych obrazach eksploruje takie zagadnienia jak cielesność, tożsamość, reprezentacja i emocjonalność. Ceny jej prac osiągają na aukcjach wielomilionowe kwoty.

Marlene Dumas – pierwsza żyjąca artystka ze stałą wystawą w Luwrze

Portrety autorstwa Marlene Dumas, które powstały na specjalne zamówienie Luwru, pozostaną w kolekcji muzeum na stałe. To przełomowe wydarzenie w historii Luwru, bo Dumas to pierwsza żyjąca artystka, która zyskała własną stałą wystawę w słynnej instytucji działającej od 232 lat.

Prace Dumas znajdują się w przestrzeni Porte des Lions. Po sąsiedzku znajduje się tak zwana Wielka Galeria, w której znajduje się wiele słynnych dzieł sztuki z różnych epok. To właśnie ta bliskość wpłynęła na nadanie ekspozycji autorstwa Dumas takiego, a nie innego tytułu.