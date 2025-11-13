Reklama
Przełom w świecie sztuki. Pierwsza żyjąca artystka doczekała się swojej stałej wystawy w Luwrze

Luwr, który jako muzeum działa od ponad 230 lat, jak dotąd jeszcze nigdy nie poświęcił stałej wystawy żyjącej artystce – aż do teraz. Pochodząca z RPA Marlene Dumas została pierwszą współczesną artystką, która zyskała własne miejsce w stałej kolekcji paryskiej instytucji.

Publikacja: 13.11.2025 09:32

Międzynarodową rozpoznawalność Marlene Dumas zaczęła zyskiwać w drugiej połowie lat 80.

Foto: PAP/EPA

Izabela Popko

W Luwrze otwarto kolejną stałą wystawę pod tytułem „Liaisons” (fr. „Powiązania”), obejmującą dziewięć obrazów. Ich autorką jest pochodząca z RPA Marlene Dumas, jedna z najbardziej wpływowych współczesnych artystek, która w swoich portretowych obrazach eksploruje takie zagadnienia jak cielesność, tożsamość, reprezentacja i emocjonalność. Ceny jej prac osiągają na aukcjach wielomilionowe kwoty.

Marlene Dumas – pierwsza żyjąca artystka ze stałą wystawą w Luwrze

Portrety autorstwa Marlene Dumas, które powstały na specjalne zamówienie Luwru, pozostaną w kolekcji muzeum na stałe. To przełomowe wydarzenie w historii Luwru, bo Dumas to pierwsza żyjąca artystka, która zyskała własną stałą wystawę w słynnej instytucji działającej od 232 lat.

Prace Dumas znajdują się w przestrzeni Porte des Lions. Po sąsiedzku znajduje się tak zwana Wielka Galeria, w której znajduje się wiele słynnych dzieł sztuki z różnych epok. To właśnie ta bliskość wpłynęła na nadanie ekspozycji autorstwa Dumas takiego, a nie innego tytułu.

Dyrektorka Luwru Laurence des Cars podkreśla, że wybór prac Marlene Dumas do stałej kolekcji muzeum był oczywisty. „Artystka broni i ilustruje medium malarstwa jak mało kto, a jej twórczość stanowi przestrzeń łączącą różne wrażliwości i źródła. Właśnie to chcieliśmy osiągnąć dzięki tej przeprojektowanej przestrzeni” – mówi des Cars w oficjalnym komunikacie.

Kim jest Marlene Dumas?

Marlene Dumas urodziła się 3 sierpnia 1953 r. w Kapsztadzie jako trzecie dziecko Heleny Sophii Mans i Petrusa Johannesa Dumasa, właścicieli winnicy, w której dorastała. W 1975 r. obroniła licencjat ze sztuk pięknych i etyki na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Rok później przeprowadziła się do Holandii, gdzie do dziś mieszka i pracuje.

W Amsterdamie kontynuowała studiowanie sztuki w niezależnej szkole artystycznej Ateliers ’63. W 1978 r. sprzedała swoje pierwsze dzieło muzeum. Był to obraz pod tytułem „Don’t Talk to Strangers” (ang. „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”), nabywcą było Muzeum Stedelijk w Amsterdamie.

Na początku lat 80. przez rok studiowała psychologię na Uniwersytecie w Amsterdamie. To właśnie wtedy podjęła decyzję, że nie będzie zawodowo zajmowała się arteterapią, tylko wyłącznie sztuką. Przeprowadziła się do Tilburga, rozpoczęła pracę jako nauczycielka rysunku.

W 1984 r. zorganizowała swoją pierwszą indywidualną wystawę w Centraal Museum w Utrechcie, gdzie zaprezentowała głównie kolaże. Rok później w Galerie Paul Andriesse w Amsterdamie odbyła się pierwsza wystawa obejmująca wyłącznie jej obrazy — portrety, które artystka nazwała „sytuacjami”.

Pierwsza zagraniczna wystawa prac Dumas odbyła się w 1988 r. w Kunsthalle zu Kiel. Rok później przyszła na świat córka artystki, Helena.

Międzynarodową rozpoznawalność Dumas zaczęła zyskiwać w drugiej połowie lat 80. W 1994 r. odbyła się jej pierwsza indywidualna w Nowym Jorku, w Tilton Gallery. W 1995 r. artystka reprezentowała Holandię na Biennale w Wenecji wraz z Marijke van Warmerdam i Marią Roosen.

Marlene Dumas ma na koncie szereg solowych wystaw w takich czołowych galeriach sztuki jak Tate Modern w Londynie, Muzeum Narodowe w Oslo czy Musée d’Orsay w Paryżu. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Vermeera i tytułów honoris causa na uniwersytetach w Antwerpii, Kapsztadzie i Stellenbosch.

Źródła:
www.theartnewspaper.com
www.louvre.fr
www.marlenedumas.nl

Izabela Popko

