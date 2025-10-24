Aktualizacja: 24.10.2025 13:09 Publikacja: 24.10.2025 11:25
Z raportu wynika, że kobiety nigdy wcześniej nie były tak istotną grupą inwestorek na rynku sztuki. Zwłaszcza millenialsi i przedstawicielki pokolenia Z wydają na ten cel więcej niż ich rówieśnicy płci męskiej.
Foto: Adobe Stock
Kto jest gotów wydać więcej na sztukę: kobiety czy mężczyźni? Okazuje się, że wydatki miłośniczek sztuki i pięknych przedmiotów są w tym segmencie średnio o 46 proc. większe niż w przypadku kolekcjonerów płci męskiej.
Taki między innymi wniosek płynie z tegorocznej edycji dorocznego raportu pod tytułem „Survey of Global Collecting”, którego autorami są eksperci z międzynarodowej firmy organizującej targi sztuki Art Basel i banku UBS. Raport eksploruje różnice w tym, jak zamożni kolekcjonerzy i kolekcjonerki kupują sztukę w zależności od płci i wieku.
W ramach największego badania w tym obszarze przepytano 3,1 tysiąca kolekcjonerów z co najmniej milionem dol. na koncie, z dziesięciu kluczowych rynków z całego świata, w tym 1575 kobiet. Badanie przeprowadzono w połowie 2025 r.. Respondentów i respondentki pytano między innymi o to, jakiego rodzaju dzieła sztuki kupują, jakich artystów – i wreszcie ile na nie wydają.
Z raportu wynika, że rynek najdroższych dzieł sztuki (z tak zwanego segmentu blue chip) wciąż bazuje na gustach mężczyzn w średnim i starszym wieku. Mężczyźni z pokolenia X i boomersi wydają na sztukę więcej pieniędzy niż kobiety w tym samym wieku.
Czytaj więcej
Już niebawem w Abu Zabi odbędzie się wyjątkowa licytacja, na której wystawiona zostanie unikatowa...
Celem autorów raportu było jednak nakreślenie perspektyw dotyczących zmian na rynku sztuki w najbliższej przyszłości. Z tego powodu prawie trzy czwarte respondentów stanowili przedstawiciele pokolenia Z i millenialsi.
Z raportu wynika, że kobiety nigdy wcześniej nie były tak istotną grupą inwestorek na rynku sztuki. Zwłaszcza millenialsi i przedstawicielki pokolenia Z wydają na ten cel więcej niż ich rówieśnicy płci męskiej.
Wydatki kobiet z pokolenia Y wyniosły w 2024 r. średnio 643 700 dol. – to jedna z największych kwot, jakie zanotowano w 12-letniej historii raportu Art Basel i UBS. Szczególnie dużą różnicę widać w pokoleniu Z: kobiety z tej grupy wiekowej wydały średnio 537 400 dol., czyli ponad dwa razy więcej niż mężczyźni w tym samym wieku.
Jakie dzieła sztuki cieszą się wśród kolekcjonerek największym zainteresowaniem? Z badania wynika, że kobiety preferują fotografię, instalacje, tkaniny i, co ciekawe, sztukę cyfrową. Choć w tej ostatniej sferze dominują kolekcjonerzy płci męskiej, to sztuka cyfrowa (w tym NFT) stanowi 15 proc. portfela wydatków kobiet na dzieła sztuki w ogóle.
Czytaj więcej
W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w sztukę, artystka Antje Majewsk...
W przypadku mężczyzn sztuka cyfrowa stanowi już tylko 11 proc. ich portfela wydatków. Kolekcjonerzy ci najchętniej kupują obrazy, rzeźby i prace na papierze.
Ciekawy wniosek, jaki płynie z raportu, dotyczy tolerancji przez kobiety ryzyka inwestycyjnego, które wiąże się z kupowaniem prac nowych, mało znanych artystów. Na taki zakup zdecydowało się aż 55 proc. respondentek i tylko 44 proc. respondentów. Jak zauważają eksperci, przeczy to stereotypowemu wizerunkowi kobiet, zgodnie z którym są one mniej skore do podejmowania ryzykownych działań.
Być może nie ma z kolei zaskoczenia w tym, że kolekcjonerki kupują prace kobiet nieco chętniej niż kolekcjonerzy. Autorkami średnio 49 proc. prac w kolekcjach miłośniczek sztuki są kobiety. W przypadku kolekcji należących do mężczyzn odsetek ten wynosi 40 proc..
Źródło:
www.theartmarket.artbasel.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kto jest gotów wydać więcej na sztukę: kobiety czy mężczyźni? Okazuje się, że wydatki miłośniczek sztuki i pięknych przedmiotów są w tym segmencie średnio o 46 proc. większe niż w przypadku kolekcjonerów płci męskiej.
Taki między innymi wniosek płynie z tegorocznej edycji dorocznego raportu pod tytułem „Survey of Global Collecting”, którego autorami są eksperci z międzynarodowej firmy organizującej targi sztuki Art Basel i banku UBS. Raport eksploruje różnice w tym, jak zamożni kolekcjonerzy i kolekcjonerki kupują sztukę w zależności od płci i wieku.
Choć niewątpliwie napad na najsłynniejsze muzeum świata, Luwr, jest najzuchwalszym w historii, nie można powiedz...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Okazuje się, że nie potrzeba ani kosztownych urządzeń, ani nawet intensywnych ćwiczeń, aby znacząco zwiększyć sw...
Przy okazji zmiany czasu warto pomyśleć przede wszystkim o tym, aby nie mieć poczucia jego marnowania. We współc...
Dzieci w Szwecji od lat należą do najszczęśliwszych na świecie. Stan ten przypisuje się zjawisku lagom. Oto, w c...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zdaniem wielu ekspertów rozpoczęła się właśnie era „wielkiego transferu bogactwa”, czyli dziedziczenia fortun pr...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas