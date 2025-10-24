Kto jest gotów wydać więcej na sztukę: kobiety czy mężczyźni? Okazuje się, że wydatki miłośniczek sztuki i pięknych przedmiotów są w tym segmencie średnio o 46 proc. większe niż w przypadku kolekcjonerów płci męskiej.

Taki między innymi wniosek płynie z tegorocznej edycji dorocznego raportu pod tytułem „Survey of Global Collecting”, którego autorami są eksperci z międzynarodowej firmy organizującej targi sztuki Art Basel i banku UBS. Raport eksploruje różnice w tym, jak zamożni kolekcjonerzy i kolekcjonerki kupują sztukę w zależności od płci i wieku.

Przyszłość rynku sztuki należy do młodych inwestorek?

W ramach największego badania w tym obszarze przepytano 3,1 tysiąca kolekcjonerów z co najmniej milionem dol. na koncie, z dziesięciu kluczowych rynków z całego świata, w tym 1575 kobiet. Badanie przeprowadzono w połowie 2025 r.. Respondentów i respondentki pytano między innymi o to, jakiego rodzaju dzieła sztuki kupują, jakich artystów – i wreszcie ile na nie wydają.

Z raportu wynika, że rynek najdroższych dzieł sztuki (z tak zwanego segmentu blue chip) wciąż bazuje na gustach mężczyzn w średnim i starszym wieku. Mężczyźni z pokolenia X i boomersi wydają na sztukę więcej pieniędzy niż kobiety w tym samym wieku.