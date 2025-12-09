Dr Grażyna Bastek: Aby zająć się sztuką wystarczy fascynacja i ciekawość

To była pani pierwsza „tabliczka mnożenia”?

Tak! Wykułam na pamięć sto obrazów. Arbitralnie wybrał je Andrzej Osęka, bo przecież coś takiego jak „100 najsłynniejszych obrazów” nie istnieje. To były osobiste wybory autora. Dobrze pani nazwała tę zabawę tabliczką mnożenia, bo było to pierwsze, tak ważne w moim zawodzie, ćwiczenie pamięci wzrokowej. Pamiętam z tej książki wiele obrazów, ale dwa szczególnie utkwiły mi w pamięci. Pierwszy to „Płonąca żyrafa” Salvadora Dalego. Byłam bardzo zadziwiona i zafascynowana tym, że można wykreować fantastyczny świat, który nie odwzorowuje rzeczywistości, że artyści mają swobodę w wymyślaniu dziwnych i niesamowitych zjawisk. A drugi obraz, który zapamiętałam i który bardzo przeżyłam, bo przejęłam się losem jego bohaterów, to „Ślepcy” Pietera Brueghla. Kilku mężczyzn, wszyscy niewidomi, idą jeden za drugim, trzymając się za ramiona. Pierwszy wpadł w dół i wiadomo już, że zaraz upadną za nim wszyscy pozostali. Przejmował mnie ten obraz – los ślepych ludzi, tuż przed upadkiem. Malarz pokazał bowiem moment przed katastrofą, chociaż widz już wie, co się zaraz wydarzy.

„Obrazy ze sobą rozmawiają” – pisze pani w swojej książce. Co to znaczy? I co w nas się zmienia, kiedy przestajemy patrzeć na pojedynczy obraz, a zaczynamy widzieć dialog między dziełami sztuki?

Bardzo lubię łączyć obrazy ze sobą i to niekoniecznie jedynie dzieła artystów, którzy tworzyli w tym samym czasie i w tym samym regionie. Można je zestawiać bawiąc się w dialogi pomiędzy artystami dawnymi a współczesnymi. Z tego wynika istotna rzecz – sztuka od zawsze żywi się sztuką. Jeśli malarze malują i tworzą obraz na dwuwymiarowym podłożu, to – niezależnie od tego, czy jest to obraz abstrakcyjny z XX czy XXI wieku, czy obraz dawny – zagadnienia malarskie zasadniczo się nie zmieniają. Jest podłoże, farba, są pędzle i zadania artystyczne. Jeśli patrzy się na obraz jak na zestawienie kolorów i faktur, to można porównać dzieło Tycjana, np. „Apollo obdzierający Marsjasza ze skóry” z obrazem Marka Rothko, który jest całkowicie abstrakcyjnym zestawieniem prostokątnych plam. Obaj malarze podejmują jednak te same zadania: malują przenikające się poprzez laserunki kolory, dzięki superpozycji warstw malarskich ożywiają powierzchnię obrazu. Tycjan za pomocą rozedrganych plam komentuje bardzo tragiczną historię mitologiczną, a malarska struktura obrazu jest częścią opowieści o losie bohaterów. Mark Rothko poprzez wibrację barw również sugeruje nam, a nawet narzuca emocje i to również za pomocą „poruszających się” kolorów, ich nasycenia, przenikania, wzajemnych relacji. To siła abstrakcji – nawet bez narracji może wywołać u odbiorcy bardzo silne przeżycia.

I tak można dziełami sztuki żonglować. Z wielką przyjemnością w „Rozmowach obrazów” zestawiałam ze sobą dzieła z różnych epok. Czasem łączy je temat, jak np. siedemnastowieczną scenę rodzajową Jana Steena i kolaż Richarda Hamiltona z połowy XX wieku. W obu przypadkach to zabawne wyobrażenie o aspiracjach i przyjemnościach klasy średniej, niezależnie od czasów, w jakich żyją. Czasem połączenia wynikały z podobieństwa efektów artystycznych: struktury kolorów, jak u Tycjana i Rothko, czy gestu malarskiego, jak u Jacksona Pollocka i Jacopa Tintoretta.

sztszUświadomiła mi pani coś ważnego, bo przypomniałam sobie sytuację, kiedy przeprowadzałam rozmowę z Alicją Jakubowską, kustoszką Zamku Królewskiego w Warszawie. To było w momencie, kiedy wrócił obraz Rembrandta „Dziewczyna w ramie obrazu”. Dzięki tej rozmowie tak się zainteresowałam Rembrandtem, że potem odkryłam, iż ten sam temat Danae pojawia się u Rembrandta i u Gustava Klimta. Ten sam mitologiczny motyw córki króla Akrizjosa został pokazany w zupełnie inny sposób. Tak się tym zachwyciłam, że kupiłam sobie dwie reprodukcje, żeby móc na nie patrzeć.

To, o czym teraz pani opowiedziała, jest świetnym komentarzem do wcześniejszego pytania. Aby zająć się sztuką wystarczy fascynacja i ciekawość. Nie trzeba zbyt wiele wiedzieć, żeby się czymś zachwycić. Z czasem można pogłębić wiedzę, pójść jakimś tropem i tak powoli, paciorek po paciorku, budować sobie własny świat sztuki. Własne muzeum wyobraźni. Dzisiejsze media bardzo to ułatwiają: mamy dostęp do muzeów cyfrowych, zasobów większości kolekcji na świecie, a za pomocą wyszukiwarek internetowych do ogromnej ilości różnorodnych fotografii i reprodukcji.

To jakie błędy popełniamy w muzeum, kiedy oglądamy dzieła sztuki? Stajemy za blisko, za krótko? Najpierw czytamy podpis i myślimy: „O, to namalował Leonardo da Vinci, więc to na pewno jest dobre”, a dopiero potem patrzymy, jakie to właściwie jest?

Wydaje mi się, że w muzeach spędzamy za dużo czasu. Kiedy jedziemy za granicę do wielkiego miasta, w którym jest słynne muzeum, zazwyczaj chcemy „zaliczyć” wszystko. I to jest błąd. Wynika zapewne trochę z łapczywości, a trochę z niepewności – nie wiadomo, kiedy znów tu będziemy, więc trzeba zobaczyć wszystko. Jednak z tej łapczywości niewiele wynika, po dwóch godzinach jesteśmy zmęczeni. Boli nas kręgosłup, bolą nogi, marzymy o kawie i mamy zazwyczaj już dość zwiedzania. Łatwo mi to mówić, bo większość muzeów znam i byłam w nich wielokrotnie. Ale mam taką radę: wybierając się do muzeum, dobrze jest najpierw zajrzeć na stronę internetową, zobaczyć, jakie są tam dzieła. Zastanowić się, czy jest coś, co nas ciekawi, coś, co znamy i lubimy, dzieło sztuki, które chcemy po raz pierwszy zobaczyć na żywo. Nie żałujmy więc tego, że do wielkiego muzeum: do Luwru, czy do British Museum pójdziemy tylko po to, żeby zobaczyć kilka wybranych dzieł sztuki, albo jedną galerię. Czas, który poświęcimy jednemu artyście, jednej grupie dzieł albo jednej galerii, zostawi w nas o wiele większy ślad niż trucht przez całe muzeum z bolącymi nogami i krzyżem. Podczas takiej szybkiej i powierzchownej przebieżki widzowie często popełniają ten sam, podstawowy błąd. Często patrzę na widzów w galeriach, poruszają się według ustalonego rytmu – rzut oka na tabliczkę, rzut oka na obraz i dalej: tabliczka, obraz, tabliczka, obraz. Co z tego zostaje?