Blanche Hoschedé-Monet. Świat zaczyna doceniać obrazy pasierbicy Claude'a Moneta

Blanche Hoschedé-Monet: nie wykonałam ani jednego pociągnięcia pędzlem na płótnach Moneta

Dawna uczennica motywowała swojego mentora do zakończenia jego ostatnich w życiu dzieł należących do cyklu „Nenufary”. – Bez niej Claude Monet żyłby w izolacji, która by go zabiła. To ona utrzymywała go przy życiu dla nas. Potomność nie może o niej zapomnieć – pisał sprzedawca dzieł sztuki René Gimpel, wedle przekazu BBC. Kojąca obecność Blanche Hoschedé-Monet u boku chorującego artysty nie oznaczała jednak, że pasierbica, a późniejsza synowa, wyręczała malarza w jego pracy. – Wbrew temu, co powiedziano i napisano, nie wykonałam ani jednego pociągnięcia pędzlem na płótnach Moneta. Byłoby to świętokradztwo – dementowała kategorycznie w swoich zapiskach.

Po śmierci Moneta w 1926 roku, Blanche do końca swoich dni mieszkała w domu w Giverny, powracając do malarstwa niespełna rok po stracie mistrza. Spośród niemal 300 dzieł jej autorstwa większość pozostaje obecnie w rękach prywatnych. Otwarta w lutym bieżącego roku wystawa „Blanche Hoschedé-Monet in the Light” w The Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art w stanie Indiana, ma na celu przybliżenie jej twórczości współczesnym odbiorcom. Wśród zaprezentowanych eksponatów znajduje się 40 obrazów artystki, a także szkicowniki, fotografie i listy latami gromadzone w jej prywatnej kolekcji. Czy inicjatywa pozwoli jej dziełom zabłysnąć własnym światłem, a odbiorcom zrozumieć, że wśród artystów o nazwisku Monet na uznanie zasługuje nie tylko Claude?

