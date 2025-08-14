Reklama

Dakota i Elle Fanning po raz pierwszy razem na planie filmowym. Oto, w czym zagrają

Siostry Fanning – Dakota i Elle – po raz pierwszy wystąpią we wspólnej produkcji. Dotychczas rozwijały swoje aktorskie kariery solo. W jakie role się wcielą i jakie czynniki dotychczas uniemożliwiały im zrealizowanie wspólnego projektu?

Publikacja: 14.08.2025 11:23

Serdeczną więź łączącą Dakota i Elle Fanning będzie można niebawem zobaczyć na ekranie za sprawą fil

Serdeczną więź łączącą Dakota i Elle Fanning będzie można niebawem zobaczyć na ekranie za sprawą filmowej adaptacji powieści Kristin Hannah, „The Nightingale”.

Foto: PAP/ABACA

Dominika Drygas

– Bycie siostrą Elle to najlepsze, co mogło mi się w życiu przytrafić. Z każdym rokiem moja wdzięczność wobec niej pogłębia się, choć wydaje się to niemożliwe. Otacza ją magia i mam wielkie szczęście, że jest mi tak bliska – tak w minionym roku, z okazji 26 urodzin młodszej siostry pisała Dakota Fanning.

Gdy w lutym ubiegłego roku swoje okrągłe 30 urodziny świętowała Dakota, również mogła liczyć na serdeczne życzenia i słowa podziwu przekazane pod jej adresem przez ukochaną siostrę. – Mogłabym siedzieć i słuchać ciebie godzinami. Jest to właściwie moje ulubione zajęcie. Chłonąć twoje rady, poznawać twoje fascynujące spojrzenie na świat. U twojego boku zawsze czułam się najbezpieczniej. Jesteś wzorem tego, jak powinna zachowywać się starsza siostra. Bywasz kompletnie szalona, jednak o swoich przyjaciół walczysz do utraty tchu. Kocham cię – pisała Elle, ostatnie wyznanie powtarzając jeszcze dwa razy.

Serdeczną więź łączącą dwie młode aktorki pochodzące z Conyers w stanie Georgia, będzie można niebawem zobaczyć na ekranie za sprawą filmowej adaptacji powieści Kristin Hannah, „The Nightingale”. Film zostanie wyprodukowany między innymi przez należącą do Reese Witherspoon firmę Hello Sunshine, a wcielające się w role sióstr odtwórczynie dwóch głównych ról czekały na jego realizację od lat.

Dakota Fanning – pierwsza nominacja do nagrody filmowej w wieku sześciu lat

Dakota Fanning już jako czterolatka organizowała pokazy teatralne dla swoich rodziców. Ci szybko dostrzegli w niej talent i nie oponowali, gdy pojawiła się możliwość realizacji pasji aktorskiej u starszej córki już w wieku sześciu lat. Wtedy też u boku Michelle Pfeiffer i Seana Penna wcieliła się w rolę Lucy Diamond Dawson w dramacie obyczajowym „Sam”. Za swój występ otrzymała nominację do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych (ang. Screen Actors Guild Awards; skr. SAG Award) dla najlepszej aktorki w roli drugoplanowej. Stała się tym samym najmłodszą osobą w historii plebiscytu otrzymującą to wyróżnienie. Choć statuetka nie trafiła wówczas do niej, za wspomnianą rolę zdobyła inną pożądaną w świecie filmowym nagrodę, Critics' Choice Awards. Kolejna trafiła w jej ręce zaledwie cztery lata później, za sprawą występu u boku Toma Cruise’a w obsypanym nagrodami filmie science fiction w reżyserii Stevena Spielberga, „Wojna światów”. Wśród licznych produkcji, w jakich wzięła udział ambitna aktorka, znalazły się też między innymi „Uptown Girls”, „Dziewięć kobiet”, „Pajęczyna Charlotty”, „Sekretne życie pszczół”, „The Runaways: Prawdziwa historia”, a także trzy części sagi „Zmierzch”: „Księżyc w nowiu”, „Zaćmienie” i „Przed świtem – część 2” czy „Pewnego razu... w Hollywood”.

Reklama
Reklama

Występ w serialu „Ripley”, w którym jako przenikliwa pisarka Marge Sherwood zaczyna rozgryzać tajemnicę tytułowego bohatera, przyniósł jej pierwsze w karierze nominacje do Złotych Globów i nagrody Emmy. Rola niepozornej Abby Winbury, która mimo zaawansowanej ciąży zaskakuje widzów serialu „Para idealna” do ostatniej chwili show, pozwoliła zdolnej aktorce ponownie zaprezentować pełnię swoich umiejętności w odgrywaniu czarnych charakterów. – To jedna z ulubionych postaci w moim dorobku. Fantastyczne było wcielanie się w rolę tak szalonej osoby – mówiła w wywiadzie udzielonym przy okazji promocji show.

Czytaj więcej

Scarlett Johansson od długiego czasu utrzymuje intensywne tempo pracy.
Ludzie
Scarlett Johansson najbardziej dochodową aktorką wszech czasów. Ile zarobiły jej filmy?

Elle Fanning – młodsza wersja postaci odgrywanej przez Dakotę w 2 produkcjach

Debiut aktorski Dakoty Fanning przypadł na ten sam moment, w którym swoje pierwsze kroki w świecie filmowym stawiała jej młodsza siostra. Urodzona w 1998 roku Elle Fanning miała niespełna trzy lata, gdy w filmie „Sam” wcieliła się w rolę młodszej wersji postaci odgrywanej przez Dakotę. Rok później znów pojawiła się na ekranie w charakterze młodszej wersji swojej siostry, występując w miniserialu „Wybrańcy obcych”. Od 2002 roku niemal nieprzerwanie pojawia się w nowych produkcjach filmowych czy serialach, zyskując przy tym uznanie ze strony widzów i krytyków, o czym świadczy kilkadziesiąt nominacji do takich nagród filmowych, jak między innymi: Critics' Choice Awards za udział w dramatach „Somewhere. Między miejscami” oraz „Ginger i Rosa”, a także w thrillerze „Super 8” czy SAG Awards za role w filmach biograficznych „Trumbo” i „Kompletnie nieznany” oraz w serialu komediowym „Wielka”. Ten ostatni przyniósł też Elle Fanning trzy nominacje do Złotych Globów oraz jedną do nagrody Emmy.

Pochłonięte pracą nad poszczególnymi produkcjami ambitne siostry Fanning, w dorosłym życiu nie miały możliwości wystąpienia we wspólnym projekcie. O pierwszych planach realizacji tego pomysłu mówiły w 2019 roku, gdy zamierzały wcielić się w role sióstr Vianne i Isabelle w ekranizacji powieści „The Nightingale” autorstwa Kristin Hannah. Z powodu pandemii COVID-19 produkcja została jednak przełożona i choć wówczas nie podano konkretnej daty rozpoczęcia prac nad filmem, projekt nie odszedł w zapomnienie. – Wiemy na pewno, że prace nad filmem wkrótce mają się rozpocząć – zapewniała Elle Fanning w rozmowie z gospodarzem podcastu „Happy Sad Confused” w 2023 roku.

Czytaj więcej

Kristen Bell jako 12-latka wygrała swój pierwszy casting, zdobywając podwójną rolę w przedstawieniu
Kultura
„Nikt tego nie chce”? Przeciwnie: Kristen Bell doczekała się nominacji do nagrody Emmy

„The Nightingale”. Siostry Fanning po raz pierwszy razem na ekranie

Zgodnie z zapewnieniem młodszej siostry Fanning, tym razem projekt ma szansę doczekać się realizacji, co zostało potwierdzone w komunikacie wystosowanym przez autorkę powieści 22 lipca. – Czy możemy już kupić bilety? Po raz pierwszy siostry Dakota i Elle Fanning wystąpią razem w filmie, będącym adaptacją światowego bestsellera Kristin Hannah „The Nightingale” – można przeczytać na profilu Kristin Hannah na Instagramie.

Reklama
Reklama

Przetłumaczona na 45 języków powieść, która w wersji polskiej ma tytuł „Słowik”, to historia mieszkających we Francji sióstr Isabelle i Vianne. W 1940 roku, w obliczu inwazji niemieckiej na ich kraj, konfrontują się z trudnymi życiowymi wyborami. Okrucieństwo wojny na zawsze odmieni ich los, skłaniając do podejmowania niepożądanych działań: starsza siostra, Vianne, pożegnawszy męża wyruszającego na front, przyjmuje do własnego domu wroga, ryzykując bezpieczeństwo swoje i dziecka. Młodsza Isabelle, bez pamięci zakochuje się w nowo poznanym partyzancie, a gdy ten ją zdradza, podejmuje decyzję o wstąpieniu do ruchu oporu, co wiąże się z zagrożeniem dla całej rodziny. – „The Nightingale” będzie naszym pierwszym wspólnym występem na ekranie. Grałyśmy tę samą postać w różnym wieku, ale nigdy nie rozmawiałyśmy ze sobą przed kamerą. Latami szukałyśmy filmu, który by nas połączył, i wreszcie pojawił się ten klejnot – napisały siostry Fanning we wspólnym oświadczeniu cytowanym przez „The Hollywood Reporter”. – Możliwość opowiedzenia na ekranie tak poruszającej historii dwóch sióstr jest dla nas spełnieniem marzeń. Mamy przy tym ogromne szczęście, że nasza nieustraszona reżyserka, Mélanie Laurent, prowadzi nas przez tę podróż. Do dzieła, siostro! – pisały.

Premiera filmu zapowiedziana jest na 12 lutego 2027 roku. Choć jest to debiut siostrzanego duetu na ekranie, niewykluczone, że w przyszłości uzdolnione aktorki ponownie spotkają przed kamerami we wspólnej produkcji. – W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pomysłów na filmowe opowieści uwzględniające udział sióstr – mówiła Elle Fanning w rozmowie z „Elle” w lipcu. – Gdy takie propozycje do nas docierają, zwykle myślimy, że nie możemy od teraz wspólnie pracować nad każdym filmem. Jednak ciekawie byłoby raz na jakiś czas wziąć udział w takim projekcie, opowiadając różne historie sióstr. Najpierw jednak musimy zrealizować ten pierwszy.

Źródła:
https://www.elle.com/
https://deadline.com/
https://www.hollywoodreporter.com/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Styl Życia

Dominika Drygas

– Bycie siostrą Elle to najlepsze, co mogło mi się w życiu przytrafić. Z każdym rokiem moja wdzięczność wobec niej pogłębia się, choć wydaje się to niemożliwe. Otacza ją magia i mam wielkie szczęście, że jest mi tak bliska – tak w minionym roku, z okazji 26 urodzin młodszej siostry pisała Dakota Fanning.

Gdy w lutym ubiegłego roku swoje okrągłe 30 urodziny świętowała Dakota, również mogła liczyć na serdeczne życzenia i słowa podziwu przekazane pod jej adresem przez ukochaną siostrę. – Mogłabym siedzieć i słuchać ciebie godzinami. Jest to właściwie moje ulubione zajęcie. Chłonąć twoje rady, poznawać twoje fascynujące spojrzenie na świat. U twojego boku zawsze czułam się najbezpieczniej. Jesteś wzorem tego, jak powinna zachowywać się starsza siostra. Bywasz kompletnie szalona, jednak o swoich przyjaciół walczysz do utraty tchu. Kocham cię – pisała Elle, ostatnie wyznanie powtarzając jeszcze dwa razy.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wśród 35 nagród Grammy, jakie Beyoncé zgromadziła w swojej kolekcji od 2001 roku, jest też i ta otrz
Kultura
Beyoncé w wielkim stylu zakończyła trasę koncertową „Cowboy Carter”. Zarobiła na niej krocie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Taylor Swift – zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awar
Kultura
Taylor Swift uhonorowana wystawą w muzeum. „Najbardziej ambitny projekt w historii”
Producenci powstałego w 2014 roku obrazu dopiero po wielu miesiącach dowiedzieli się, że osobą, któr
Kultura
Eva Longoria zainwestowała fortunę i uratowała kinowy hit. Dlaczego tego żałuje?
Po siedmiu koncertach w Hiszpanii artystka zagrała na Węgrzech, we Włoszech i w Turcji. Kolejnym kra
Kultura
Jennifer Lopez wystąpi w Warszawie. Ceny biletów robią wrażenie
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Kristen Bell jako 12-latka wygrała swój pierwszy casting, zdobywając podwójną rolę w przedstawieniu
Kultura
„Nikt tego nie chce”? Przeciwnie: Kristen Bell doczekała się nominacji do nagrody Emmy
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie