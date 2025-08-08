Aktualizacja: 08.08.2025 10:57 Publikacja: 08.08.2025 10:52
Taylor Swift – zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awards, nie jest pierwszą artystką uhonorowaną więcej niż jedną figurą woskową w muzeum Madame Tussauds.
Foto: Reuters
– Czeka nas wielka przygoda podsumowująca 17 lat mojej kariery muzycznej. Wiele osób pytało mnie, jak mam zamiar zorganizować tournée, które uwzględniałoby utwory z kilku moich płyt. Mówili, że przecież każdy koncert musiałby wtedy trwać co najmniej trzy godziny. Pomyślałam: tak się stanie. Trasa będzie miała tytuł „Eras Tour”. Do zobaczenia na scenie! – tak w trakcie jednego ze 149 koncertów Taylor Swift wspominała początki ikonicznego tournée, które trwało niemal 2 lata, objęło 5 kontynentów, 21 krajów i 51 miast. Zyski w wysokości 2 miliardów dolarów uczyniły „Eras Tour” najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki.
Uhonorowanie tego kulturowego fenomenu zasługuje na właściwą oprawę. A o tę zadbało muzeum Madame Tussauds, organizując największą w swojej 250-letniej historii wystawę 13 figur woskowych poświęconych jednej artystce. Umieszczone w 13 lokalizacjach muzeum na czterech kontynentach, do złudzenia przypominające oryginał, wiernie odwzorowują najbardziej charakterystyczne kreacje, jakie Taylor Swift miała na sobie podczas ikonicznego show. Fani, spragnieni widoku swojej idolki na scenie, bez trudu rozpoznają poszczególne kostiumy przypisane do konkretnych albumów: od złotej mini Roberto Cavalli, jaką artystka zaprezentowała podczas wykonywania piosenek z płyty „Fearless” po spektakularną, wielowarstwową suknię Nicole + Felicia w kolorze liliowym przeznaczoną na utwory pochodzące z albumu „Speak Now”. W których miastach można podziwiać poszczególne figury woskowe wokalistki i jacy inni artyści w przeszłości zostali uhonorowani więcej niż jedną podobizną w muzeum Madame Tussauds?
Nad powstaniem 13 figur wiernie odwzorowujących spektakularne kreacje, makijaż, fryzurę, a nawet mikrofony gwiazdy, przez 14 miesięcy pieczołowicie pracowało ponad 40 artystów. Dbałość o dobór najwyższej jakości materiałów, a także o przyozdobienie kostiumów dodatkami, perfekcyjnie współgrającymi z oryginalnymi strojami gwiazdy, zapewniła współpraca z takimi domami mody, jak między innymi Christian Louboutin, Alberta Ferretti, Etro, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood czy Versace. Za perfekcyjne odtworzenie mikrofonów do złudzenia przypominających te, których gwiazda używała na scenie, odpowiedzialna była firma Rebel Stage Gear UK produkująca sprzęt muzyczny dla artystki. – Każdy kostium, który stworzyliśmy, jest wyjątkowy. Niektóre elementy strojów zostały wykonane przez samych projektantów. W przypadku innych otrzymaliśmy pozwolenie na samodzielne odtworzenie strojów. Niesamowity zespół Madame Tussauds pracował niestrudzenie, aby każdy szczegół był jak najdokładniej odwzorowany i aby nie sprawić zawodu Swifties na całym świecie – wyjaśniała cytowana przez BBC Danielle Cullen, stylistka figur woskowych Madame Tussauds.
Dopracowane do ostatniego szczegółu statuetki można podziwiać w trzynastu lokalizacjach muzeum na całym świecie, takich jak: Hong Kong, Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapeszt, Hollywood, Las Vegas, Londyn, Nashville, Nowy Jork, Orlando, Sydney i Szanghaj. – Taylor Swift jest ikoną pokolenia i siłą napędową współczesnej kultury. Sukces bijącej wszelkie rekordy trasy koncertowej „Eras Tour” to doskonały powód ku temu, by uhonorować jej dokonania za pomocą 13 figur woskowych. Trzynastka to szczęśliwa liczba Taylor. Wierzymy, że zlokalizowanie wystawy właśnie w tylu placówkach muzeum na czterech kontynentach pozwoli fanom na całym świecie podziwiać swoją idolkę – podkreślała w komunikacie prasowym Laura Sheard, Global Brand Director w Madame Tussauds.
Czytaj więcej
Choć gala MTV VMA rozpoczęła się od występu Eminema, a w trakcie ceremonii swoje legendarne utwor...
Zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awards, nie jest pierwszą artystką uhonorowaną więcej niż jedną figurą woskową w muzeum Madame Tussauds. W 2011 roku wykonano 8 podobizn Lady Gagi, a w 2023 roku wiernie odtworzono 7 spektakularnych kreacji scenicznych Harry’ego Styles’a, które można podziwiać w prestiżowych lokalizacjach muzeum, takich jak między innymi Nowy Jork, Hollywood czy Londyn. To jednak 35-letnia autorka hitu „I Knew You Were Trouble”, podobnie jak w wielu innych muzycznych zestawieniach, i w tym przypadku pobija rekord w ilości figur woskowych powstałych dla uhonorowania jednego artysty.
Rozpoczęta 25 lipca bieżącego roku wystawa ma charakter stały. Jedyny wyjątek stanowi woskowa figura Taylor Swift wystawiona w Szanghaju, która będzie cyklicznie transportowana do innych lokalizacji. – Jest to najbardziej ambitny projekt w historii naszego muzeum, który odzwierciedla wręcz stratosferyczną sławę Taylor Swift (…). Odtworzone kreacje gwiazdy mają szczególne znaczenie dla miast, w których je prezentujemy. To niepowtarzalna okazja, by fani artystki na całym świecie mogli przypomnieć sobie wyjątkowe momenty trasy, która odbywa się raz na pokolenie – napisano w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej Madame Tussauds.
I tak: figura woskowa inspirowana stylizacją prezentowaną przez gwiazdę podczas wykonywania piosenek z albumu „reputation” została umiejscowiona w Orlando, figurę w granatowym połyskującym body Zuhair Murad, znanym fanom z części show poświęconej utworom z płyty „Midnights”, zlokalizowano w Nowym Jorku, a musztardową suknię Etro, jaką artystka miała na sobie śpiewając wybrane utwory z albumu „evermore”, odtworzono na figurze wystawionej w Nashville. Dla najwierniejszych Swifties taki wybór z pewnością nie jest dziełem przypadku.
Źródła:
https://www.madametussauds.com/
https://www.bbc.co.uk/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Czeka nas wielka przygoda podsumowująca 17 lat mojej kariery muzycznej. Wiele osób pytało mnie, jak mam zamiar zorganizować tournée, które uwzględniałoby utwory z kilku moich płyt. Mówili, że przecież każdy koncert musiałby wtedy trwać co najmniej trzy godziny. Pomyślałam: tak się stanie. Trasa będzie miała tytuł „Eras Tour”. Do zobaczenia na scenie! – tak w trakcie jednego ze 149 koncertów Taylor Swift wspominała początki ikonicznego tournée, które trwało niemal 2 lata, objęło 5 kontynentów, 21 krajów i 51 miast. Zyski w wysokości 2 miliardów dolarów uczyniły „Eras Tour” najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki.
Poczyniona rzez Evę Longorię inwestycja w wysokości 6 mln dolarów pozwoliła zrealizować film „John Wick”, który...
Jednym z przystanków na rozpoczętej 8 lipca trasie „Up All Night: Live in 2025” Jennifer Lopez jest koncert w Wa...
Widzowie serialu „Plotkara” bezbłędnie rozpoznają jej głos, a wielbiciele kryminalnych zagadek mogli podziwiać j...
Nie chciałam już grać w teledyskach, ale jak mogłabym odmówić Miley Cyrus? – pyta Naomi Campbell w nagraniu z pl...
Uważam, że Carrie jest niezwykle przyzwoitą i dobrą osobą, a także oddaną przyjaciółką, która poświęca swoim naj...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas