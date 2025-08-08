Reklama

Taylor Swift uhonorowana wystawą w muzeum. „Najbardziej ambitny projekt w historii”

Koncerty Taylor Swift w ramach „Eras Tour” zakończyły się w grudniu ubiegłego roku. Dla upamiętnienia tego niepowtarzalnego wydarzenia muzycznego muzeum Madame Tussauds zorganizowało wyjątkową wystawę, nad powstaniem której pracowało ponad 40 artystów.

Publikacja: 08.08.2025 10:52

Taylor Swift – zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awar

Taylor Swift – zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awards, nie jest pierwszą artystką uhonorowaną więcej niż jedną figurą woskową w muzeum Madame Tussauds.

Foto: Reuters

Dominika Drygas

– Czeka nas wielka przygoda podsumowująca 17 lat mojej kariery muzycznej. Wiele osób pytało mnie, jak mam zamiar zorganizować tournée, które uwzględniałoby utwory z kilku moich płyt. Mówili, że przecież każdy koncert musiałby wtedy trwać co najmniej trzy godziny. Pomyślałam: tak się stanie. Trasa będzie miała tytuł „Eras Tour”. Do zobaczenia na scenie! – tak w trakcie jednego ze 149 koncertów Taylor Swift wspominała początki ikonicznego tournée, które trwało niemal 2 lata, objęło 5 kontynentów, 21 krajów i 51 miast. Zyski w wysokości 2 miliardów dolarów uczyniły „Eras Tour” najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki.

Uhonorowanie tego kulturowego fenomenu zasługuje na właściwą oprawę. A o tę zadbało muzeum Madame Tussauds, organizując największą w swojej 250-letniej historii wystawę 13 figur woskowych poświęconych jednej artystce. Umieszczone w 13 lokalizacjach muzeum na czterech kontynentach, do złudzenia przypominające oryginał, wiernie odwzorowują najbardziej charakterystyczne kreacje, jakie Taylor Swift miała na sobie podczas ikonicznego show. Fani, spragnieni widoku swojej idolki na scenie, bez trudu rozpoznają poszczególne kostiumy przypisane do konkretnych albumów: od złotej mini Roberto Cavalli, jaką artystka zaprezentowała podczas wykonywania piosenek z płyty „Fearless” po spektakularną, wielowarstwową suknię Nicole + Felicia w kolorze liliowym przeznaczoną na utwory pochodzące z albumu „Speak Now”. W których miastach można podziwiać poszczególne figury woskowe wokalistki i jacy inni artyści w przeszłości zostali uhonorowani więcej niż jedną podobizną w muzeum Madame Tussauds?

13 figur woskowych Taylor Swift: współpraca z topowymi projektantami i twórcami sprzętu muzycznego

Nad powstaniem 13 figur wiernie odwzorowujących spektakularne kreacje, makijaż, fryzurę, a nawet mikrofony gwiazdy, przez 14 miesięcy pieczołowicie pracowało ponad 40 artystów. Dbałość o dobór najwyższej jakości materiałów, a także o przyozdobienie kostiumów dodatkami, perfekcyjnie współgrającymi z oryginalnymi strojami gwiazdy, zapewniła współpraca z takimi domami mody, jak między innymi Christian Louboutin, Alberta Ferretti, Etro, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood czy Versace. Za perfekcyjne odtworzenie mikrofonów do złudzenia przypominających te, których gwiazda używała na scenie, odpowiedzialna była firma Rebel Stage Gear UK produkująca sprzęt muzyczny dla artystki. – Każdy kostium, który stworzyliśmy, jest wyjątkowy. Niektóre elementy strojów zostały wykonane przez samych projektantów. W przypadku innych otrzymaliśmy pozwolenie na samodzielne odtworzenie strojów. Niesamowity zespół Madame Tussauds pracował niestrudzenie, aby każdy szczegół był jak najdokładniej odwzorowany i aby nie sprawić zawodu Swifties na całym świecie – wyjaśniała cytowana przez BBC Danielle Cullen, stylistka figur woskowych Madame Tussauds.

Dopracowane do ostatniego szczegółu statuetki można podziwiać w trzynastu lokalizacjach muzeum na całym świecie, takich jak: Hong Kong, Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapeszt, Hollywood, Las Vegas, Londyn, Nashville, Nowy Jork, Orlando, Sydney i Szanghaj. – Taylor Swift jest ikoną pokolenia i siłą napędową współczesnej kultury. Sukces bijącej wszelkie rekordy trasy koncertowej „Eras Tour” to doskonały powód ku temu, by uhonorować jej dokonania za pomocą 13 figur woskowych. Trzynastka to szczęśliwa liczba Taylor. Wierzymy, że zlokalizowanie wystawy właśnie w tylu placówkach muzeum na czterech kontynentach pozwoli fanom na całym świecie podziwiać swoją idolkę – podkreślała w komunikacie prasowym Laura Sheard, Global Brand Director w Madame Tussauds.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Taylor Swift triumfowała na gali MTV VMA.
Ludzie
Nagrody Muzyczne MTV rozdane. Taylor Swift przekroczyła kolejne granice

Taylor Swift i inni artyści uhonorowani więcej niż jedną figurą woskową w Madame Tussauds

Zdobywczyni 14 statuetek Grammy, 49 Billboard Music Awards czy 40 American Music Awards, nie jest pierwszą artystką uhonorowaną więcej niż jedną figurą woskową w muzeum Madame Tussauds. W 2011 roku wykonano 8 podobizn Lady Gagi, a w 2023 roku wiernie odtworzono 7 spektakularnych kreacji scenicznych Harry’ego Styles’a, które można podziwiać w prestiżowych lokalizacjach muzeum, takich jak między innymi Nowy Jork, Hollywood czy Londyn. To jednak 35-letnia autorka hitu „I Knew You Were Trouble”, podobnie jak w wielu innych muzycznych zestawieniach, i w tym przypadku pobija rekord w ilości figur woskowych powstałych dla uhonorowania jednego artysty.

Rozpoczęta 25 lipca bieżącego roku wystawa ma charakter stały. Jedyny wyjątek stanowi woskowa figura Taylor Swift wystawiona w Szanghaju, która będzie cyklicznie transportowana do innych lokalizacji. – Jest to najbardziej ambitny projekt w historii naszego muzeum, który odzwierciedla wręcz stratosferyczną sławę Taylor Swift (…). Odtworzone kreacje gwiazdy mają szczególne znaczenie dla miast, w których je prezentujemy. To niepowtarzalna okazja, by fani artystki na całym świecie mogli przypomnieć sobie wyjątkowe momenty trasy, która odbywa się raz na pokolenie – napisano w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej Madame Tussauds.

I tak: figura woskowa inspirowana stylizacją prezentowaną przez gwiazdę podczas wykonywania piosenek z albumu „reputation” została umiejscowiona w Orlando, figurę w granatowym połyskującym body Zuhair Murad, znanym fanom z części show poświęconej utworom z płyty „Midnights”, zlokalizowano w Nowym Jorku, a musztardową suknię Etro, jaką artystka miała na sobie śpiewając wybrane utwory z albumu „evermore”, odtworzono na figurze wystawionej w Nashville. Dla najwierniejszych Swifties taki wybór z pewnością nie jest dziełem przypadku.

Źródła:
https://www.madametussauds.com/
https://www.bbc.co.uk/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

Dominika Drygas

– Czeka nas wielka przygoda podsumowująca 17 lat mojej kariery muzycznej. Wiele osób pytało mnie, jak mam zamiar zorganizować tournée, które uwzględniałoby utwory z kilku moich płyt. Mówili, że przecież każdy koncert musiałby wtedy trwać co najmniej trzy godziny. Pomyślałam: tak się stanie. Trasa będzie miała tytuł „Eras Tour”. Do zobaczenia na scenie! – tak w trakcie jednego ze 149 koncertów Taylor Swift wspominała początki ikonicznego tournée, które trwało niemal 2 lata, objęło 5 kontynentów, 21 krajów i 51 miast. Zyski w wysokości 2 miliardów dolarów uczyniły „Eras Tour” najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Producenci powstałego w 2014 roku obrazu dopiero po wielu miesiącach dowiedzieli się, że osobą, któr
Kultura
Eva Longoria zainwestowała fortunę i uratowała kinowy hit. Dlaczego tego żałuje?
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Po siedmiu koncertach w Hiszpanii artystka zagrała na Węgrzech, we Włoszech i w Turcji. Kolejnym kra
Kultura
Jennifer Lopez wystąpi w Warszawie. Ceny biletów robią wrażenie
Kristen Bell jako 12-latka wygrała swój pierwszy casting, zdobywając podwójną rolę w przedstawieniu
Kultura
„Nikt tego nie chce”? Przeciwnie: Kristen Bell doczekała się nominacji do nagrody Emmy
Dziewiąty album studyjny Miley Cyrus, „Something Beautiful”, na którym znalazł się utwór wykonany z
Kultura
Naomi Campbell w duecie z Miley Cyrus: Jak na współpracę reagują fani obu gwiazd?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Sarah Jessica Parker: Sposób, w jaki oceniamy kobiety, jest dla mnie niezwykle interesujący.
Kultura
Sarah Jessica Parker mocnymi słowami broni swojej serialowej bohaterki. O co chodzi?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie