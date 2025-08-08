– Czeka nas wielka przygoda podsumowująca 17 lat mojej kariery muzycznej. Wiele osób pytało mnie, jak mam zamiar zorganizować tournée, które uwzględniałoby utwory z kilku moich płyt. Mówili, że przecież każdy koncert musiałby wtedy trwać co najmniej trzy godziny. Pomyślałam: tak się stanie. Trasa będzie miała tytuł „Eras Tour”. Do zobaczenia na scenie! – tak w trakcie jednego ze 149 koncertów Taylor Swift wspominała początki ikonicznego tournée, które trwało niemal 2 lata, objęło 5 kontynentów, 21 krajów i 51 miast. Zyski w wysokości 2 miliardów dolarów uczyniły „Eras Tour” najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki.

Uhonorowanie tego kulturowego fenomenu zasługuje na właściwą oprawę. A o tę zadbało muzeum Madame Tussauds, organizując największą w swojej 250-letniej historii wystawę 13 figur woskowych poświęconych jednej artystce. Umieszczone w 13 lokalizacjach muzeum na czterech kontynentach, do złudzenia przypominające oryginał, wiernie odwzorowują najbardziej charakterystyczne kreacje, jakie Taylor Swift miała na sobie podczas ikonicznego show. Fani, spragnieni widoku swojej idolki na scenie, bez trudu rozpoznają poszczególne kostiumy przypisane do konkretnych albumów: od złotej mini Roberto Cavalli, jaką artystka zaprezentowała podczas wykonywania piosenek z płyty „Fearless” po spektakularną, wielowarstwową suknię Nicole + Felicia w kolorze liliowym przeznaczoną na utwory pochodzące z albumu „Speak Now”. W których miastach można podziwiać poszczególne figury woskowe wokalistki i jacy inni artyści w przeszłości zostali uhonorowani więcej niż jedną podobizną w muzeum Madame Tussauds?



13 figur woskowych Taylor Swift: współpraca z topowymi projektantami i twórcami sprzętu muzycznego

Nad powstaniem 13 figur wiernie odwzorowujących spektakularne kreacje, makijaż, fryzurę, a nawet mikrofony gwiazdy, przez 14 miesięcy pieczołowicie pracowało ponad 40 artystów. Dbałość o dobór najwyższej jakości materiałów, a także o przyozdobienie kostiumów dodatkami, perfekcyjnie współgrającymi z oryginalnymi strojami gwiazdy, zapewniła współpraca z takimi domami mody, jak między innymi Christian Louboutin, Alberta Ferretti, Etro, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood czy Versace. Za perfekcyjne odtworzenie mikrofonów do złudzenia przypominających te, których gwiazda używała na scenie, odpowiedzialna była firma Rebel Stage Gear UK produkująca sprzęt muzyczny dla artystki. – Każdy kostium, który stworzyliśmy, jest wyjątkowy. Niektóre elementy strojów zostały wykonane przez samych projektantów. W przypadku innych otrzymaliśmy pozwolenie na samodzielne odtworzenie strojów. Niesamowity zespół Madame Tussauds pracował niestrudzenie, aby każdy szczegół był jak najdokładniej odwzorowany i aby nie sprawić zawodu Swifties na całym świecie – wyjaśniała cytowana przez BBC Danielle Cullen, stylistka figur woskowych Madame Tussauds.

Dopracowane do ostatniego szczegółu statuetki można podziwiać w trzynastu lokalizacjach muzeum na całym świecie, takich jak: Hong Kong, Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapeszt, Hollywood, Las Vegas, Londyn, Nashville, Nowy Jork, Orlando, Sydney i Szanghaj. – Taylor Swift jest ikoną pokolenia i siłą napędową współczesnej kultury. Sukces bijącej wszelkie rekordy trasy koncertowej „Eras Tour” to doskonały powód ku temu, by uhonorować jej dokonania za pomocą 13 figur woskowych. Trzynastka to szczęśliwa liczba Taylor. Wierzymy, że zlokalizowanie wystawy właśnie w tylu placówkach muzeum na czterech kontynentach pozwoli fanom na całym świecie podziwiać swoją idolkę – podkreślała w komunikacie prasowym Laura Sheard, Global Brand Director w Madame Tussauds.

