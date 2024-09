Nagrody Muzyczne MTV rozdane. Taylor Swift przekroczyła kolejne granice

Nagrody Muzyczne MTV – wokalistki górą

Po swoją pierwszą w karierze statuetkę sięgnęła też 25-letnia Sabrina Carpenter, doceniona w kategorii Piosenka Roku. – To dla mnie szczególne wyróżnienie. Jestem ogromnie wdzięczna za najlepszych fanów na świecie. Działacie na mnie jak espresso – mówiła, nawiązując do tytułu zwycięskiego utworu. Na tę okazję młoda wokalistka wybrała białą, bogato zdobioną suknię projektu Boba Mackie’go – tę samą, którą podczas oscarowej gali w 1991 roku miała na sobie Madonna, pozując do legendarnych już fotografii u boku równie eleganckiego Michaela Jacksona.

W kategoriach Best K-Pop oraz Best Latin również kobiety sięgnęły po główną wygraną: statuetki odebrały odpowiednio: raperka Lisa za utwór „Rockstar” oraz brazylijska artystka Anitta za piosenkę „Mil Veces”. Jedyna w męskim gronie wokalistka Tyla pokonała kontrkandydatów w kategorii Best Afrobeats za piosenkę „Water”. Po posrebrzane statuetki charakterystycznego „Moonmana” sięgnęły też Billie Eilish, doceniona za oscarowy utwór „What Was I Made For?” w kategorii Video for Good, SZA za utwór „Snooze” w kategorii Best R&B oraz Dua Lipa za najlepszą choreografię w teledysku „Houdini”.



Kim jest Katheryn Hudson?

Ku zaskoczeniu fanów przedstawiona przez męża jako Katheryn Hudson, na scenie nowojorskiej UBS Arena wystąpiła też Katy Perry, odbierająca tego wieczoru nagrodę specjalną za całokształt twórczości, MTV Video Vanguagrd Award. Wyróżnienie, znane też jako Michael Jackson Video Vanguard Award, od 1984 roku przyznawane jest artystom, których twórczość stanowi inspirację dla innych wokalistów i producentów muzycznych. W przeszłości wręczane było takim legendarnym grupom i wokalistom jak David Bowie, Michael Jackson, Madonna, Peter Gabriel, The Rolling Stones, R.E.M, Duran Duran czy Red Hot Chili Peppers. W tym roku po raz siódmy z rzędu trafiło w ręce kobiety. Poprzedniczkami Katy Perry były kolejno: Rihanna, P!nk, Jennifer Lopez, Missy Elliot, Nicki Minaj i Shakira.

39-letnia wokalistka, promująca w tym roku nowy album, „143”, wykonała na scenie swoje najpopularniejsze utwory, w tym między innymi: „Dark Horse”, „ET”, „California Gurls”, „Teenage Dream”, „I Kissed a Girl”, „Firework”, a także pochodzący z najnowszej płyty „Lifetimes”. Teledysk do tego ostatniego utworu przed kilkoma tygodniami wzbudził kontrowersje, ponieważ jego fragmenty miały powstać między innymi na chronionych wydmach położonej w pobliżu Formentery małej bezludnej wyspy S'Espalmado. Wypowiadający się w imieniu artystki rzecznik potwierdził wówczas uzyskanie niezbędnego zezwolenia ze strony lokalnej wytwórni, jak również „ustnego porozumienia” w kwestii możliwości nagrania na obszarach chronionych ekologicznie.

Choć powody do dumy może mieć też Eminem, który po kilkuletniej przerwie w karierze powrócił na scenę z utworem „Houdini”, nagrodzonym w kategoriach Najlepszy Hip-Hop i Najlepsze Efekty Wizualne, jak również zwycięzca w kategorii Najlepszy Rock za utwór „Human”, Lenny Kravitz, to jednak ceremonia MTV Video Music Awards została zdominowana przez kobiety. Przesunięta o jeden dzień, ze względu na debatę kandydatów na prezydenta, stała się nie tylko areną występów muzycznych, ale i okazją do przekazania kilku ważnych komunikatów skierowanych do odbiorców, którzy ukończyli 18. lat. – Jeśli jesteście dorośli, zarejestrujcie się i weźcie udział w wyborach – apelowała ze sceny triumfatorka ceremonii, świadoma tego, jaką moc ma każde, nie tylko wyśpiewane, ale i wypowiedziane przez nią słowo.