Kolejną, niezwykle ważną i osobistą historią była ta, gdy w rejsie z Włoch do Corpus Christi w okolicach Zatoki Meksykańskiej poważnie rozchorował się kucharz. Objawy wskazywały na kamice nerkową, kucharz wił się z bólu, sytuacja była coraz poważniejsza. Kapitan Danuta Kobylińska-Walas wezwała pomoc, wysyłając depeszę do Konsula Generalnego w Nowym Jorku, ale statek był za daleko od lądu i odmówiono im wysłania łodzi ratunkowej czy śmigłowca. Konsultacje telefoniczne z lekarzami nie pozostawiały złudzeń: jeśli kucharz nie otrzyma pomocy, w ciągu kilkunastu godzin, umrze. Kapitan była zdeterminowana i użyła całej swojej siły perswazji. Zadzwoniła do amerykańskiej straży przybrzeżnej i płacząc w słuchawkę, błagała ratowników o pomoc. Mówiła, że to jeden z jej ludzi i że nie może go zostawić bez udzielenia pomocy. Odwoływała się do sumienia ratowników. Skłamała nawet, że woda jest ciut cieplejsza, a wiatr słabszy, niż w rzeczywistości. Wszystko po to, żeby tylko uratować człowieka. Dzięki jej błaganiu do akcji włączył się Air Force, który w przeciągu kilku godzin pojawił się przy statku z wykwalifikowaną ekipą lekarzy nurków, którzy wyskoczyli z samolotu.

– Mój tata był wtedy na tym statku z babcią. Odbywał rejs szkoleniowy. Ponieważ też był nurkiem, to wyławiał tych lekarzy z wody i przewoził ich motorówką na pokład. Udało się uratować życie kucharzowi Jasiowi dosłownie w ostatniej chwili. To była dla babci historia bardzo przejmująca, finalnie radosna, która po raz kolejny pokazała, że szczęście towarzyszyło jej na morzu, a Neptun był dla niej łaskawy – opowiada wnuczka.

Danuta Kobylińska-Walas Foto: Archiwum prywatne

Zresztą, kapitan „Żaba” potrafiła Neptuna obłaskawić. Pewnego razu statek, którego była kapitanem, trafił na potężny sztorm. Załoga przychodziła do niej i błagała: „Pani kapitan, niech się pani zlituje, co to będzie?” Odpowiadała, bez cenzury: „Ty przychodzisz i mnie, kobietę, straszysz?! Jak cię kopnę w to, czego ja nie mam, to ci skorupy nosem wyjdą”. Mówili: „Mamy małe dzieci, ten statek się zaraz rozpadnie”.