Teoria niebieskiego umysłu. Oto, jak działa na człowieka przebywanie nad wodą

Blue Mind Theory: efekty potwierdzone naukowo

Zasadność teorii Blue Mind próbowano potwierdzać naukowo. Obserwacje poczynione przez autorów licznych badań stanowią dowód zbawiennego wpływu bliskiego sąsiedztwa wody na ludzkie samopoczucie. – A czy Blue Mind to naukowo potwierdzona teoria? Próbowała to sprawdzić grupa irlandzkich badaczy Easkey Britton wraz ze zespołem. Wzięli pod lupę tzw. blue care, czyli interwencje terapeutyczne prowadzone w środowisku wodnym. Efekt? Wykazali, że mogą przynosić realne korzyści osobom zmagającym się m.in. z depresją, zaburzeniami lękowymi czy zespołem stresu pourazowego. Ich analizy pokazały też, że otoczenie rzek, jezior czy oceanu sprzyja poprawie nastroju, wzmacnia poczucie przynależności i wspólnotowość oraz podnosi odporność psychiczną (rezyliencję) – potwierdza dr Agata Rudnik.

Prof. UW Mirosława Huflejt-Łukasik zauważa, że z teorią Blue Mind związanych jest kilka istotnych mechanizmów psychologicznych. – Jeżeli popatrzymy na to zagadnienie z perspektywy potocznej, to możemy powiedzieć, że Blue Mind Theory jest konceptem, który podpowiada nam, jak zadbać o nasz dobrostan. Jeśli popatrzymy na to od strony naukowej, to trzeba odróżnić różne mechanizmy. Wspomniana teoria bazuje na obserwacjach związanych z kontaktem z wodą. Generalnie w naszym codziennym funkcjonowaniu nasza uwaga nie zawsze skierowana jest w przewadze na bodźce zewnętrzne. Gdy nasz umysł jest zmęczony, czy przeładowany bodźcami, informacjami, to przechodzimy w stan większego skupienia do wewnątrz. Wtedy też możemy odpoczywać, wyciszając się. Tym, co łączy stan koncentracji do wewnątrz z sytuacją, gdy relaksujemy się wsłuchując w dźwięki morza czy oceanu, jest rytm. Koncentracja na szumie fal, na ich monotonnym, jednostajnym brzmieniu, stanowi jeden ze sposobów autohipnozy. Jest to naturalny bodziec, który pozwala nam przejść do skupienia do wewnątrz, będącego relaksem. Jedno z badań, do których dotarłam, polegało na tym, że pokazywano uczestniczkom fotografie wody. Taki widok przyczyniał się do powstawania bardziej pozytywnych emocji i dłuższego skupienia uwagi na prezentowanych obrazach. Innym sposobem, który wprowadza nas w podobny stan transu jest wejście w pozytywne wyobrażenia. Przywołując wspomnienia z wakacji czy innych przyjemnych chwil, też wchodzimy w stan koncentracji do wewnątrz i również przy tym odpoczywamy, relaksujemy się – wyjaśnia prof. Huflejt-Łukasik.



Blue Mind Theory a neuroarchitektura, psychologia koloru i sztuka

Bliski kontakt ze środowiskiem naturalnym, przebywanie na łonie natury i w sąsiedztwie wody może okazać się też kojące dla osób, które w wyniku trudnych doświadczeń borykają się z obniżonym nastrojem, a nawet depresją czy stresem pourazowym. – Ważnym badaniem w kontekście omawianego tematu, jest to, w którym weteranów wojennych wzięło udział w czterodniowej wycieczce w dzikim leśnym otoczeniu, w pobliżu rzeki. Dowiedziono, że objawy stresu pourazowego, które stwierdzono u uczestników przed taką wycieczką, udało się obniżyć aż o 19%. Mogło tutaj oczywiście zadziałać sporo czynników: poza sąsiedztwem rzeki również przebywanie na łonie natury. Już w latach 70. jeden z pierwszych twórców poznawczej psychoterapii, Aaron Beck, dał studentowi, który miał niewysoki poziom depresji, zalecenie, by ten nie jeździł na uczelnię autobusem, tylko szedł przez park. Okazało się, że regularne spacery i przebywanie na świeżym powietrzu sprawiły, że wspomniane objawy ustąpiły – argumentuje prof. Huflejt-Łukasik.

Co ciekawe, nie tylko wsłuchiwanie się w jednostajne dźwięki morskich fal ma kojący wpływ na ludzkie samopoczucie. Teorię Blue Mind można rozpatrywać w szerszym kontekście, upatrując się korzystnych właściwości błękitu w codziennym otoczeniu. – Pochodząca z Argentyny architektka Florencia Zampieri rozwinęła zaś koncepcję Blue Mind, łącząc ją z neuroarchitekturą, psychologią koloru i sztuką. Pokazała, jak barwa niebieska i obecność wody mogą poprawiać jakość życia. Opisuje dobroczynne skutki koloru niebieskiego: obniżenie ciśnienia krwi i tętna, pogłębienie oddechu, uczucie spokoju, bezpieczeństwa, pobudzenie kreatywności, intuicji i duchowości. Przekonuje też, że kolor niebieski i obecność wody to nie tylko tło, ale ważna część profilaktyki zdrowotnej, relaksacji i rozwoju osobistego. To ważna informacja również dla osób projektujących przestrzeń miejską – zauważa dr Agata Rudnik.