Naukowcy udowadniają: delegowanie obowiązków domowych uszczęśliwia małżonków

Galowe stylizacje, wyszukane fryzury, perfekcyjny manicure i elegancka biżuteria, między innymi na palcach i nadgarstkach, nie przeszkadzają twórczyniom treści internetowych określających siebie mianem tradwife, w przygotowaniu najbardziej wyrafinowanych posiłków dla swoich mężów i dzieci. Tradycyjna żona, co w praktyce oznacza wspomniany skrót, nie kryje entuzjazmu związanego z wykonywaniem swoich domowych obowiązków, a efekty jej pracy w postaci bajecznych deserów czy dań głównych godnych szefa kuchni topowej restauracji, przyciągają miliony obserwatorów w mediach społecznościowych. – Gdy po ośmiogodzinnym locie weszłam do kuchni, mąż natychmiast poprosił o smaczny domowy posiłek. Wiedząc, że jego ulubionym daniem jest taco, od razu przystąpiłam do gotowania – mówi zmysłowym głosem Nara Smith, południowoafrykańsko-niemiecka modelka i influencerka, której konto na TikToku obserwuje ponad 11 milionów użytkowników. Wśród nagrań przeważają te, związane z gotowaniem, dbałością o czystość w domu i opieką nad małymi dziećmi.

W przypadku modelki prezentowane treści wiążą się z intratnymi propozycjami współprac reklamowych, choć za kulisami perfekcyjnych nagrań widać odbiegającą od ideału scenerię piętrzących się naczyń, obierków i skorupek po jajkach. Jak się jednak okazuje, wykonywanie obowiązków domowych, niezależnie od okoliczności, wystroju kuchni czy efektu takich wysiłków, nie zawsze przekłada się na szczęście w związku. Co więcej, możliwość skorzystania z pomocy przy wykonywaniu tak niezbędnych czynności jak gotowanie, dbałość o czystość w domu, pranie czy prasowanie, daje współmałżonkom więcej szczęścia niż konieczność wykonywania, czy nawet współdzielenia tych czynności, nawet jeśli ich efekt jest zadowalający.

Sprawdziła to Ashley Whillans, profesor reprezentująca Harvard Business School, która we współpracy z Jessicą Pow z rodzimej uczelni oraz z profesorem Joe J. Gladstone z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, przeprowadziła szczegółowe badanie wśród niemal 40 000 uczestników. Jak ustalili naukowcy, możliwość oddelegowania obowiązków domowych osobom, które profesjonalnie zajmują się sprzątaniem, dostawą posiłków czy opieką nad dziećmi, stanowi inwestycję wartą rozważenia. O komentarz w tej kwestii, a także o przeanalizowanie jej w kontekście badań prowadzonych w Polsce, poprosiliśmy dr Barbarę Pawełko-Czajkę z Instytutu Biznesu i Administracji Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu oraz Magdalenę Oleśniewicz, psycholog i certyfikowaną psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną.



Inwestycja finansowa w pomoc przy obowiązkach domowych obniża stres współmałżonków

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Ashley Whillans zgromadził dane z siedmiu źródeł, w tym między innymi z trwającej 11 lat obserwacji UK Household Longitudinal Study, w ramach której uczestnicy prowadzili codzienne zapisy, rejestrując swoje zakupy i sposób spędzania czasu. Dodatkowe ankiety prowadzone wśród osób pozostających w stałych związkach pozwoliły ustalić, że delegowanie obowiązków domowych, o których mowa powyżej, wpływa na obniżenie poziomu stresu współmałżonków i poprawę jakości relacji między nimi. Aż 43 proc. ankietowanych potwierdziło, że inwestycja finansowa w pomoc w wykonywaniu czynności domowych pozwala zaoszczędzić co najmniej 18 godzin tygodniowo i przeznaczyć ten czas na wspólne budowanie relacji.