Luka płacowa między kobietami a mężczyznami. Po raz pierwszy od 1966 r. pogłębia się dwa lata z rzędu

Jak można przeczytać w podsumowaniu raportu, bazującym na danych z amerykańskich firm w 2024 r., na każdego zarobionego przez mężczyznę dolara przypada 80,9 centa wypłacanych kobiecie. Jest to niższa kwota w porównaniu z danymi sprzed dwóch lat, gdy w analogicznym zestawieniu kobiecie przypadało średnio 82,7 centa na każdego dolara zarobionego przez mężczyznę. W 2022 r. dysproporcja ta kształtowała się na poziomie 1 dolara dla pracownika płci męskiej kontra 84 centy dla kobiety. Autorzy badania odnotowali, że po raz pierwszy od 1966 r. luka płacowa między przedstawicielami obojga płci uległa pogłębieniu dwa lata z rzędu. Jednocześnie jest to największy rozdźwięk w zarobkach między kobietami a mężczyznami od 2016 r..

Jedną z kolejnych niepokojących obserwacji podanych w cytowanym badaniu jest wzrost zarobków mężczyzn o 3,7 proc. w latach 2023-2024 przy jednoczesnym utrzymaniu płac kobiet na niezmiennym poziomie w analogicznym okresie. – Najnowsze dane Census Bureau pokazują, że nawet przy tak korzystnych warunkach gospodarczych, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2024 r., kobiety wciąż odczuwają dysproporcję w zarobkach w porównaniu z pracownikami płci męskiej. Po raz kolejny wzrost wynagrodzeń dla mężczyzn przewyższył wynik odnotowywany wśród kobiet, pogłębiając lukę płacową między nimi drugi rok z rzędu. To dowód na to, że postęp gospodarczy nie przekłada się automatycznie na równość szans dla kobiet. Ta historyczna zmiana odzwierciedla bariery strukturalne, takie jak trudności w dostępie do opieki zdrowotnej czy ograniczony dostęp do lepiej płatnych stanowisk, które nadal hamują rozwój kobiet, zwłaszcza tych pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub za niższe wynagrodzenie. Te liczby to nie tylko statystyki, lecz tysiące dolarów mniej rocznie na utrzymanie kobiet i ich rodzin – tak wyniki raportu skomentowano na stronie internetowej Institute for Women’s Policy Research, niezależnej organizacji non-profit prowadzącej działalność badawczą w zakresie zdrowia, dobrobytu ekonomicznego i społecznego kobiet w poszczególnych stanach USA.



Luka płacowa między kobietami a mężczyznami a konieczność powrotu do biur w pełnym wymiarze godzin

Wśród powodów, dla których dysproporcje w zarobkach między kobietami a mężczyznami pogłębiły się w minionych latach, analitycy podają między innymi konieczność powrotu do biur w pełnym wymiarze godzin, co dla kobiet stanowi wyzwanie w postaci próby godzenia obowiązków opiekuńczych wobec dzieci lub starszych członków rodziny z dopilnowaniem powinności zawodowych z dala od domu. Trudności logistyczne z tym związane skłaniają kobiety do zgody na obejmowanie mniej płatnych stanowisk w strukturze firmy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin lub nawet zmianę branży na taką, w której pracodawca akceptuje elastyczny lub hybrydowy tryb pracy. Tendencję tę potwierdzają wyniki raportu sporządzonego przez naukowców z Uniwersytetu Pittsburskiego na podstawie danych z 54 wiodących firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Przeanalizowano informacje dostarczone przez ponad 3 mln pracowników reprezentujących te instytucje i skonfrontowanych z koniecznością częściowego lub stałego powrotu do biur w latach 2020-2024. Zaobserwowano, że w wyniku wprowadzenia nakazu pracy w trybie stacjonarnym kobiety trzy razy częściej odchodzą lub tracą swoje stanowiska w porównaniu z mężczyznami – Zgoda na mniej płatne stanowisko, pracę w niepełnym wymiarze godzin lub nawet całkowitą zmianę branży, to w większości domena kobiet. Takie zmiany wiążą się z ogromnym poświęceniem z ich strony – podsumowuje w rozmowie z „The Washington Post” kierujący badaniami Mark Ma, profesor Uniwersytetu Pittsburskiego specjalizujący się w tematyce zarządzania biznesem.

Tendencja do przywrócenia warunków pracy sprzed pandemii Covid-19 staje się coraz bardziej powszechna wśród amerykańskich pracodawców, o czym świadczą dane przedstawione w raporcie „Flex Report Q3 2025. Hybrid and Remote Work by the Numbers”. Na podstawie danych zgromadzonych z 9 tys. firm ustalono, że wymagany wymiar godzin spędzanych w biurach tygodniowo wzrósł o 12 proc. między początkiem 2024 a pierwszym kwartałem 2025 r..

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników nadal w zdecydowanej większości przyzwalają na hybrydowy tryb pracy – taki trend odnotowano w 67 proc. przedsiębiorstw poddanych badaniu. Jednocześnie 16 proc. deklaruje ustrukturyzowany model biznesowy, a 17 proc. pracę stacjonarną w pełnym wymiarze godzin. Tymczasem odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 tys. pracowników, gdzie odsetek pracodawców przyzwalających na elastyczny tryb pracy wynosi zaledwie 4 proc., poziom ustrukturyzowanej pracy hybrydowej wynosi 68 proc., a obowiązkowy powrót do biur odnotowuje się u 29 proc. firm. Ten ostatni wskaźnik wzrósł niemal dwukrotnie w porównaniu z danymi z 2023 r..

