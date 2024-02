Dla odmiany, wymagania wobec pracujących matek nieustannie wzrastają, podczas gdy możliwości awansu są niemal bliskie zeru. Oferuje się im wypłaty o 7,9 proc. niższe niż kobietom nie posiadającym dzieci, co stanowi 8,6 proc. mniej niż pensje przeznaczone dla pracujących ojców. Wśród mężczyzn trend jest dokładnie odwrotny: to właśnie ojcowie zarabiają więcej niż mężczyźni nie posiadający dzieci.

Jak zaradzić temu zjawisku?

Spośród sposobów na zredukowanie tego dyskryminującego zjawiska, naukowcy – wśród nich również Goldin – wymieniają między innymi: elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, czy wprowadzenie polityki płatnego urlopu rodzicielskiego w równej wysokości dla obojga rodziców. Według opublikowanych przez PwC danych z raportu 2023 Women in Work Index, kraje, które wprowadziły takie zasady. Islandia i Szwecja – niezmiennie plasują się na czołowych miejscach w rankingach aktywności zawodowej kobiet w całej grupie krajów OECD: w Islandii ten wskaźnik wynosi 82 proc., natomiast w Szwecji 81 proc.

Dla porównania, według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce 62 proc. matek dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w przypadku ojców odsetek ten wynosi 98 proc. Na drodze do bardziej symetrycznego podziału obowiązków rodzicielskich trzeba także pokonać bariery kulturowe. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, większość ojców uważa, że ich pracodawcy nieprzychylnie podeszliby do ich decyzji o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego. W przypadku matek większość pracodawców liczy się z tym, że w pewnym momencie zawieszą one swoją pracę na rzecz opieki nad dziećmi.

Czytaj więcej Biznes Zawodowa poduszka bezpieczeństwa. Na czym polega trend career cushioning? Zawodowa poduszka bezpieczeństwa, oprócz oczywistych korzyści wynikających z zapewnienia stałego dochodu czy płynnego podjęcia nowej działalności, ma także spore znaczenie w kontekście sprawdzenia własnych możliwości na rynku pracy.

Claudia Goldin to pierwsza w historii kobieta, która samodzielnie otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Prowadząc liczne badania w zakresie nierówności płac i trudności matek na rynku pracy, wielokrotnie podkreśla, jak wiele musi się zmienić w podejściu pracodawców, ale i kulturze społecznej większości krajów, by to zjawisko wyeliminować. – Bardzo ciężko pracuję nad tym, by przyczynić się do zmian w obecności kobiet w procesie ekonomicznym – podkreśla w rozmowie z „The Wall Street Journal”. – Ekonomia to ludzie. Ale to też ogromne nierówności. To brak odpowiedniej reprezentacji kobiet na rynku pracy. Wreszcie: ekonomia to nasze zdrowie i dobrostan – podkreśla noblistka.