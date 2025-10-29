Nie od dziś wiadomo, że posiadanie dziecka wiąże się ze znacznymi wydatkami. Wydanie na świat potomka szczególnie odbija się na sytuacji kobiet, zarówno w kwestii ich kariery, jak i stanu konta. Wśród ekspertów zjawisko spadku dochodów kobiety po urodzeniu pierwszego dziecka funkcjonuje pod nazwą „child penalty” lub „motherhood penalty”, czyli „kary za macierzyństwo”.

Jakiego rzędu to są straty? Obliczyli to eksperci z Centrum Europejskich Badań Gospodarczych Leibniza (ZEW) w Mannheim we współpracy z holenderskimi naukowcami z Uniwersytetu w Tilburgu. Badacze skupili się na sytuacji w Niemczech. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 186 tysięcy matek z lat 1975-2021.

Niemieckie matki zarabiają rocznie o 30 tys. euro mniej niż kobiety bezdzietne

Dane pochodzą z bazy Niemieckiej Federalnej Agencji Zatrudnienia (Stichprobe der Integrierten Arbeitsmarktbiografien) i Instytutu Badań Rynku Pracy (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Dla uzyskania najbardziej miarodajnych wyników analitycy porównali sytuację ekonomiczną matek z ich bezdzietnymi rówieśnicami.

Okazuje się, że w Niemczech, gdzie matki mogą liczyć na dużą pomoc finansową ze strony państwa, ponoszą one znacznie większe straty finansowe, niż pierwotnie zakładano. Obliczono, że w czwartym roku po porodzie zarobki matek były średnio prawie o 30 tysięcy euro niższe niż w przypadku kobiet bezdzietnych w tym samym wieku.