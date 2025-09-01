Trudna sytuacja pracujących młodych matek. Zwolnienia w ciąży i na urlopie nie należą do rzadkości

To jasne, że posiadanie i wychowywanie dzieci jest korzystne z punktu widzenia państwa. Jak jednak zauważają eksperci z serwisu LiveCareer.pl, w praktyce dochodzi do konfliktu interesów między pracownikami a pracodawcami, co nie sprzyja walce z obecnym kryzysem demograficznym.

Aby dowiedzieć się, jak młode Polki i Polacy radzą sobie na rynku pracy, badacze przeprowadzili ankiety w gronie 1024 mieszkańców i mieszkanek naszego kraju, z czego 71 procent stanowili rodzice dzieci w różnym wieku, zaś 29 procent — osoby bezdzietne. Wnioski z badania zawarto w raporcie pod tytułem „Jak to jest być rodzicem w pracy? Badanie opinii 2025”.

Działania niezgodne z prawem

Z badania wynika, że ponad 21 procent respondentów zna kobietę, którą zwolniono z pracy, kiedy była ciąży, co – jak zauważają autorzy raportu – jest niezgodne z prawem. Im młodsi badani, tym częściej wskazywali na takie zjawisko.

Aż 30 procent badanych zna natomiast kobietę, którą dyskryminowano w miejscu pracy ze względu na fakt, że jest matką małych dzieci. Z kolei 14 procent pracujących matek przyznało, że zwolniono je wkrótce po powrocie z urlopu macierzyńskiego.