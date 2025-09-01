Trudna sytuacja pracujących młodych matek. Zwolnienia w ciąży i na urlopie nie należą do rzadkości

Aktualizacja: 02.09.2025 02:23 Publikacja: 01.09.2025 16:03
Z badania wynika, że aż 51 procent badanych odkłada rodzicielstwo na rzecz rozwoju własnej kariery, zaś 58 procent – z powodu swojej sytuacji finansowej.
Foto: Adobe Stock
To jasne, że posiadanie i wychowywanie dzieci jest korzystne z punktu widzenia państwa. Jak jednak zauważają eksperci z serwisu LiveCareer.pl, w praktyce dochodzi do konfliktu interesów między pracownikami a pracodawcami, co nie sprzyja walce z obecnym kryzysem demograficznym.
Aby dowiedzieć się, jak młode Polki i Polacy radzą sobie na rynku pracy, badacze przeprowadzili ankiety w gronie 1024 mieszkańców i mieszkanek naszego kraju, z czego 71 procent stanowili rodzice dzieci w różnym wieku, zaś 29 procent — osoby bezdzietne. Wnioski z badania zawarto w raporcie pod tytułem „Jak to jest być rodzicem w pracy? Badanie opinii 2025”.
Z badania wynika, że ponad 21 procent respondentów zna kobietę, którą zwolniono z pracy, kiedy była ciąży, co – jak zauważają autorzy raportu – jest niezgodne z prawem. Im młodsi badani, tym częściej wskazywali na takie zjawisko.
Aż 30 procent badanych zna natomiast kobietę, którą dyskryminowano w miejscu pracy ze względu na fakt, że jest matką małych dzieci. Z kolei 14 procent pracujących matek przyznało, że zwolniono je wkrótce po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
„Pracodawcy kierują się głównie rachunkiem ekonomicznym, a więc i swoim własnym bezpieczeństwem. Utrzymywanie etatu pracownicy, której przez rok nie będzie w pracy, zwyczajnie im się nie opłaca, a przepisy wymuszają »zamrożenie« jej stanowiska” – komentuje powyższe wyniki Żaneta Spadło z LiveCareer.pl i autorka badania. Ekspertka dodaje, że istniejące przepisy są przestarzałe i pochodzą z czasów, gdy w tej samej firmie pracowało się przez większość życia.
Problem dotyczy również mężczyzn. Ponad 12 procent respondentów zna pracującego ojca małych dzieci, który doznał z tego powodu dyskryminacji w pracy. Aż 57 procent odpowiedzi twierdzących dotyczyło samotnych ojców, przy czym 59 procent tych przypadków miało miejsce po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu pracy przyznającej ojcom minimum dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego.
„W mojej opinii — w obliczu dużej mobilności pracowników na rynku pracy i obecnego kryzysu demograficznego — to nie pracodawcy, a państwo powinno być obciążone kosztami utrzymania młodych rodziców. Bo to państwo i ogół społeczeństwa będą czerpali korzyści z nowego obywatela” – podsumowuje Spadło.
Raport dostarcza kolejnych danych na temat perspektyw pracujących Polek i Polaków. Aż 52 procent rodziców (w tym 57 procent matek) podjęło decyzję: najpierw wychowanie dziecka, potem kariera. Polki i Polacy mają świadomość, że wybór – albo jedno, albo drugie – jest koniecznością. Aż 51 procent badanych odkłada rodzicielstwo na rzecz rozwoju własnej kariery, zaś 58 procent – z powodu swojej sytuacji finansowej.
Podobne tendencje widać wśród respondentów, którzy chcą mieć kolejne dziecko. Prawie 56 procent odkłada powiększenie rodziny „na potem”, tłumacząc to sytuacją zawodową, zaś 58 procent — sytuacją finansową. Nie ma zaskoczenia, że całe zjawisko w znakomitej większości dotyczy młodych badanych – w wieku do 25 lat.
Z raportu wynika też, że dłuższe urlopy i nowe uprawnienia dla rodziców, które wprowadzono w kwietniu 2023 roku, pozytywnie wpłynęły na plany założenia rodziny jedynie w przypadku 12 procent bezdzietnych Polek i Polaków, a najbardziej skorzystali rodzice dzieci do ósmego roku życia. Poprawę swojej sytuacji finansowej i zawodowej stwierdziło 20 procent pracowników, zaś aż 66 procent nie stwierdziło żadnych zmian.
Źródło: materiały prasowe LiveCareer.pl
