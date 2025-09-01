Reklama

Trudna sytuacja pracujących młodych matek. Zwolnienia w ciąży i na urlopie nie należą do rzadkości

Jak radzą sobie pracujące Matki Polki w naszym kraju? Z nowego badania, które przeprowadzono na zlecenie serwisu LiveCareer.pl, płyną niewesołe wnioski. To zły znak także dla tych kobiet, które planują założenie lub powiększenie rodziny.

Publikacja: 01.09.2025 16:03

Z badania wynika, że aż 51 procent badanych odkłada rodzicielstwo na rzecz rozwoju własnej kariery, zaś 58 procent – z powodu swojej sytuacji finansowej.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

To jasne, że posiadanie i wychowywanie dzieci jest korzystne z punktu widzenia państwa. Jak jednak zauważają eksperci z serwisu LiveCareer.pl, w praktyce dochodzi do konfliktu interesów między pracownikami a pracodawcami, co nie sprzyja walce z obecnym kryzysem demograficznym.

Aby dowiedzieć się, jak młode Polki i Polacy radzą sobie na rynku pracy, badacze przeprowadzili ankiety w gronie 1024 mieszkańców i mieszkanek naszego kraju, z czego 71 procent stanowili rodzice dzieci w różnym wieku, zaś 29 procent — osoby bezdzietne. Wnioski z badania zawarto w raporcie pod tytułem „Jak to jest być rodzicem w pracy? Badanie opinii 2025”.

Działania niezgodne z prawem

Z badania wynika, że ponad 21 procent respondentów zna kobietę, którą zwolniono z pracy, kiedy była ciąży, co – jak zauważają autorzy raportu – jest niezgodne z prawem. Im młodsi badani, tym częściej wskazywali na takie zjawisko.

Aż 30 procent badanych zna natomiast kobietę, którą dyskryminowano w miejscu pracy ze względu na fakt, że jest matką małych dzieci. Z kolei 14 procent pracujących matek przyznało, że zwolniono je wkrótce po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

„Pracodawcy kierują się głównie rachunkiem ekonomicznym, a więc i swoim własnym bezpieczeństwem. Utrzymywanie etatu pracownicy, której przez rok nie będzie w pracy, zwyczajnie im się nie opłaca, a przepisy wymuszają »zamrożenie« jej stanowiska” – komentuje powyższe wyniki Żaneta Spadło z LiveCareer.pl i autorka badania. Ekspertka dodaje, że istniejące przepisy są przestarzałe i pochodzą z czasów, gdy w tej samej firmie pracowało się przez większość życia.

Problem dotyczy również mężczyzn. Ponad 12 procent respondentów zna pracującego ojca małych dzieci, który doznał z tego powodu dyskryminacji w pracy. Aż 57 procent odpowiedzi twierdzących dotyczyło samotnych ojców, przy czym 59 procent tych przypadków miało miejsce po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu pracy przyznającej ojcom minimum dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego.

„W mojej opinii — w obliczu dużej mobilności pracowników na rynku pracy i obecnego kryzysu demograficznego — to nie pracodawcy, a państwo powinno być obciążone kosztami utrzymania młodych rodziców. Bo to państwo i ogół społeczeństwa będą czerpali korzyści z nowego obywatela” – podsumowuje Spadło.

Ponad połowa Polaków odkłada założenie lub powiększenie rodziny „na potem”

Raport dostarcza kolejnych danych na temat perspektyw pracujących Polek i Polaków. Aż 52 procent rodziców (w tym 57 procent matek) podjęło decyzję: najpierw wychowanie dziecka, potem kariera. Polki i Polacy mają świadomość, że wybór – albo jedno, albo drugie – jest koniecznością. Aż 51 procent badanych odkłada rodzicielstwo na rzecz rozwoju własnej kariery, zaś 58 procent – z powodu swojej sytuacji finansowej.

Podobne tendencje widać wśród respondentów, którzy chcą mieć kolejne dziecko. Prawie 56 procent odkłada powiększenie rodziny „na potem”, tłumacząc to sytuacją zawodową, zaś 58 procent — sytuacją finansową. Nie ma zaskoczenia, że całe zjawisko w znakomitej większości dotyczy młodych badanych – w wieku do 25 lat.

Z raportu wynika też, że dłuższe urlopy i nowe uprawnienia dla rodziców, które wprowadzono w kwietniu 2023 roku, pozytywnie wpłynęły na plany założenia rodziny jedynie w przypadku 12 procent bezdzietnych Polek i Polaków, a najbardziej skorzystali rodzice dzieci do ósmego roku życia. Poprawę swojej sytuacji finansowej i zawodowej stwierdziło 20 procent pracowników, zaś aż 66 procent nie stwierdziło żadnych zmian.

Źródło: materiały prasowe LiveCareer.pl

e-Wydanie