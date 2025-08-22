Mecenas Beata Bieniek-Wiera: Zawsze należy dobierać indywidualną taktykę do przeciwnika

Walczy pani też z instytucjami. Tu chyba się używa innych metod?

Mam nadzieję, że wyróżnienie od „Rzeczpospolitej” dostałam nie za akcje z ochroniarzami, ale właśnie za obronę obywateli przed urzędami naruszającymi prawo. Zdarza się to na przykład Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Prowadziłam sprawy, w których ZUS twierdził, że kontrakty danej firmy z jej współpracownikami są umowami o pracę. Udało się udowodnić, używając świadków i dokumentów, że ci współpracownicy byli niezależni i nie podlegali bezpośrednim poleceniom zamawiającego. Proszę uwierzyć, to nie było łatwe. Zresztą często spory z ZUS są uważane za takie, których nie da się wygrać. A jednak się udaje, tylko trzeba przyjąć taktykę jak w procesie karnym. Trzeba założyć, że po drugiej stronie jest nie tyle państwo, co przeciwnik, który nie przebiera w środkach i nagina prawo do swoich potrzeb. I niby od strony formalnej nie jest to sfera prawa karnego, ale jednak trzeba tu przyjąć taktykę obrońcy. Bo przecież bronię kogoś, komu wyrządzono krzywdę. I zrobił to potężny przeciwnik: państwo.

A która przegrana panią najbardziej zabolała?

Zdarzyły mi się sprawy, w których sądy orzekły na niekorzyść moich klientów. Ale to jest tak, że przed rozprawą zawsze ich uświadamiam o tym, jakie są szanse na pomyślne dla niego orzeczenie, choć oczywiście nigdy się tego nie da przewidzieć stuprocentowo. Analizuję orzecznictwo w podobnych przypadkach, a nawet orzeczenia konkretnego sędziego. W sprawach, które sąd rozstrzygnął na niekorzyść klienta zawsze było duże ryzyko przegranej. Dlatego nie było to jakimś bolesnym zaskoczeniem.

Uczestniczyła pani w inicjatywie „Kobiety Na Wybory”. Jak pani to wspomina?

To było przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Agitowałam kobiety, by w nich uczestniczyły i w ten sposób decydowały o swoim życiu. Daje się zauważyć, zwłaszcza u nas na Śląsku, niechęć kobiet do głosowania i w ogóle do polityki. Wiele z nich, szczególnie ze starszego pokolenia, uważa, że to sprawy męskie i nie ma sensu się w to angażować. Bo wciąż spotyka się tu model rodziny, w którym kobieta rządzi, ale tylko w domu. We wszystkich pozostałych spawach decyduje mężczyzna. Zdarzają się sytuacje w lokalach wyborczych, że mąż zagląda żonie przez ramię do kartki wyborczej i wskazuje jej, na kogo głosować.

Skąd takie postawy w dzisiejszych czasach?

To się bierze z tradycyjnego modelu wychowania w naszym regionie. Dziewczynka ma być grzeczna, ma się podporządkować rodzicom, a potem mężowi. Dopóki tego się nie zmieni, kobiety nie będą miały realnego prawa głosu. Starałam się w ramach tej wyborczej akcji uświadamiać kobietom, że samodzielne myślenie będzie z korzyścią dla nich.

Nie wywiozły pani na taczce?

Obawiam się, że kiedyś mnie to czeka (śmiech). Bo ja mam charakter zupełnie inny. Czasem mnie nawet nazywają „warszawską prawniczką”, chociaż wcale z Warszawy nie pochodzę. Wielu kobietom na Śląsku nie podoba się, że samodzielnie robię karierę. Także mężczyźni, którzy są mężami kobiet silnych osiągających sukcesy, też bywają obiektem docinków. Ba, nawet gdy małżeństwu rodzi się dziecko, a mąż chce żonę wspomóc i przyrządza obiady, słyszy: „no co ty, babie gotujesz?” Bo jest stereotyp: chłop chodzi na kopalnię, baba zostaje w domu. A jeśli pracuje, to słyszy zarzut, że powinna się raczej dziećmi zajmować.