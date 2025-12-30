Kierunki zmian w prawach kobiet w 2025 roku i planowane zmiany na lata kolejne

Aktualizacja: 30.12.2025 21:49 Publikacja: 30.12.2025 17:20
Rok 2025 przyniósł fundamentalną zmianę w układzie sił między pracownikiem a pracodawcą, a walka z nękaniem w miejscu pracy zyskała zupełnie nowy wymiar prawny.
Polska miała sporo do nadrobienia. Luka płacowa na poziomie 15 proc., jedna z najniższych w Europie aktywność zawodowa kobiet z małymi dziećmi, emerytury niższe o 30 proc. niż u mężczyzn. To nie były tylko suche statystyki w raportach Eurostatu, ale codzienna rzeczywistość polskich kobiet. Do tego ogrom przypadków przemocy domowej rocznie i system, który często bardziej utrudniał niż pomagał ofiarom.
Szczególnie istotne jest wdrożenie dyrektywy unijnej o transparentności płac, która po raz pierwszy nakłada na pracodawców konkretne obowiązki w zakresie monitorowania różnic w wynagrodzeniach. Wprowadzenie renty wdowiej to odpowiedź na dramatyczną sytuację materialną polskich seniorek, które ze względu na niższe emerytury są szczególnie zagrożone ubóstwem.
Planowane na 2026 r. reformy pokazują, że proces wyrównywania szans będzie kontynuowany. Szczególnie ważna jest zapowiadana reforma systemu emerytalnego, która ma zniwelować skutki przerw w karierze zawodowej związanych z macierzyństwem, oraz wprowadzenie prawa do elastycznych form pracy, które powinno ułatwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
Istotne będzie teraz skuteczne wdrożenie tych przepisów oraz monitorowanie ich wpływu na rzeczywistą sytuację kobiet w Polsce. Organizacje pozarządowe i eksperci podkreślają, że same przepisy to dopiero początek – potrzebna jest także zmiana mentalności i kultury organizacyjnej w polskich firmach oraz konsekwentne egzekwowanie nowych regulacji.
Poniżej wskazuję, co się zmieniło i jakie zmiany w prawie na rzecz kobiet na nas jeszcze czekają.
W 2025 r. Polska wdrożyła dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą transparentności wynagrodzeń. Firmy zatrudniające ponad 100 osób będą musiały publikować raporty pokazujące, ile zarabiają kobiety, a ile mężczyźni.
Raport musi zawierać: średnie wynagrodzenie oraz medianę wynagrodzeń w podziale na płeć, różnicę w wynagrodzeniach wyrażoną w wartościach bezwzględnych i procentowych, liczbę pracowników w podziale na płeć w każdej kategorii wynagrodzeń, informacje o działaniach podjętych w celu zmniejszenia luki płacowej. Jeśli różnica przekracza 5 proc. i nie ma ku temu uzasadnienia – firma musi przeprowadzić audyt i wyjaśnić, skąd się bierze ta dysproporcja.
Co więcej, już na etapie rekrutacji pracodawca musi powiedzieć, ile oferuje za daną pracę. Koniec z pytaniami "ile zarabiałaś w poprzedniej firmie?" i negocjowaniem w ciemno. Pracownicy mogą też żądać informacji o średnich wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach w podziale na płeć.
Wprowadzono również zakaz klauzul poufności wynagrodzenia – pracodawca nie może zabraniać rozmów o pensjach. To ogromna zmiana, która daje kobietom realne narzędzie do walki o równe płace. Firmy, które nie przestrzegają przepisów, płacą grzywnę od 1000 do 30 000 zł.
24 grudnia 2025 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca jawności wynagrodzeń w ogłoszeniach rekrutacyjnych (widełki płacowe) i zakazu pytań o wcześniejsze zarobki. Drugi ważny etap tych zmian ma być implementowany do polskiego prawa 7 czerwca 2027 r.
To była jedna z najbardziej oczekiwanych zmian. Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzające możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą od 1 lipca 2025 r.
Wdowy i wdowcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:
1) pełna renta rodzinna + 15 proc. własnej emerytury, albo
2) pełna własna emerytura + 15 proc. renty rodzinnej
Dla prawie 2 milionów osób, głównie kobiet, to oznacza realnie więcej pieniędzy w portfelu – często. A od 2027 r. (może nawet od 2026, jeśli Sejm przyspieszy zmiany) ten procent ma wzrosnąć do 25 proc..
To szczególnie ważne dla kobiet, które stanowią około 85 proc. wszystkich wdów i wdowców w Polsce. Wiele z nich ma niskie emerytury ze względu na przerwy w karierze związane z opieką nad dziećmi i niższe zarobki w trakcie aktywności zawodowej. Renta wdowia częściowo rekompensuje tę sytuację.
Nowelizacja kodeksu pracy wydłużyła urlop ojcowski z 2 do 4 tygodni. Co najmniej połowę trzeba wykorzystać w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka. To może nie brzmi rewolucyjnie, ale ma ogromne znaczenie – im więcej ojców angażuje się w opiekę nad małymi dziećmi, tym mniej pracodawcy będą postrzegać macierzyństwo jako "problem" tylko kobiet.
Rodzice mogą też bardziej elastycznie dzielić się urlopem rodzicielskim – można go wykorzystać w 5 częściach (zamiast 4) i mają na to czas do 6. roku życia dziecka. A jeśli oboje rodzice wezmą po 3 miesiące urlopu, dostają bonus – dodatkowe 2 tygodnie i wyższy zasiłek (75 proc. zamiast 70 proc. podstawy).
Rok 2025 przyniósł fundamentalną zmianę w układzie sił między pracownikiem a pracodawcą, a walka z nękaniem w miejscu pracy zyskała zupełnie nowy wymiar prawny. Choć definicja mobbingu w kodeksie pracy pozostała niezmienna, to wejście w życie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów wyposażyło ofiary przemocy psychicznej w narzędzie, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć. Najważniejszą nowością jest realna, procesowa ochrona osób, które zdecydują się przerwać milczenie i oficjalnie zgłosić nieprawidłowości w firmach zatrudniających powyżej 50 osób. Zgłoszenie mobbingu, traktowanego jako naruszenie prawa pracy, poprzez wewnętrzny kanał dla sygnalistów, uruchamia ustawowy parasol ochronny, który radykalnie zmienia sytuację procesową pracownika w sądzie.
Kluczem jest zmiana, która wprowadza mechanizm odwróconego ciężaru dowodu w przypadku działań odwetowych. To prawdziwa rewolucja w polskim orzecznictwie pracowniczym. Dotychczas to pracownik musiał mozolnie udowadniać przed sądem każde naganne zachowanie szefa. Teraz, jeśli po dokonaniu zgłoszenia pracodawca podejmie wobec pracownika jakiekolwiek negatywne kroki, takie jak zwolnienie, degradacja, wstrzymanie premii czy przeniesienie na gorsze stanowisko – to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że jego decyzje były merytoryczne i obiektywne, a nie stanowiły zemsty za ujawnienie prawdy. To firma musi wykazać swoją niewinność i udowodnić, że zwolnienie nie miało związku ze zgłoszeniem mobbingu. Jeśli pracodawca nie przedstawi twardych dowodów na to, że działanie nie było odwetem, przegrywa sprawę. To zdejmuje z ofiary paraliżujący lęk przed zemstą kierownictwa i stawia ją na uprzywilejowanej pozycji w sporze sądowym.
Równie istotny w 2025 r. stał się aspekt finansowy, który sprawia, że mobbing przestaje się firmom opłacać. Wysokość odszkodowania za nękanie jest prawnie powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Wraz ze znaczącym wzrostem płacy minimalnej w bieżącym roku, automatycznie podniósł się ustawowy próg odszkodowań. Oznacza to, że sądy nie mogą zasądzić kwoty niższej niż aktualna "najniższa krajowa", a górna granica zależy wyłącznie od rozmiaru krzywdy i uszczerbku na zdrowiu. Dla wielu przedsiębiorców ryzyko wypłaty tak wysokich świadczeń, połączone z koniecznością udowadniania swojej niewinności w procesie o działania odwetowe, staje się skutecznym argumentem do szybkiego reagowania na zgłoszenia wewnętrzne.
Warto również zauważyć, że sądy w 2025 r. coraz surowiej oceniają nękanie cyfrowe. Uporczywe nękanie podwładnego po godzinach pracy za pomocą komunikatorów, maili czy telefonów jest traktowane jako naruszenie prawa do odpoczynku i element presji psychicznej, wpisujący się w definicję mobbingu. Dzięki nowym przepisom pracownik nie jest już bezbronny, ponieważ dysponuje konkretną procedurą zgłoszeniową, ochroną przed zwolnieniem gwarantowaną ustawą oraz domniemaniem prawnym, że wszelkie ataki szefa po zgłoszeniu są bezprawnym odwetem. Znajomość tych mechanizmów to dziś najlepsza tarcza, jaką daje nam prawo.
Uchwalona 28 czerwca 2025 r. ustawa o ochronie ofiar przemocy domowej stanowi fundamentalny zwrot w polskiej filozofii prawa karnego i rodzinnego, kończąc definitywnie z systemem, w którym to osoba pokrzywdzona musiała szukać schronienia poza własnym domem. Nowe regulacje wprowadzają kompleksowy mechanizm natychmiastowej izolacji agresora, wyposażając służby w uprawnienia, które dotychczas były poza ich zasięgiem. Najważniejszą zmianą systemową jest przyznanie funkcjonariuszom policji prawo do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz ten jest wykonalny od ręki, w chwili interwencji, bez konieczności oczekiwania na jakąkolwiek decyzję sądu i obowiązuje przez okres 14 dni. Oznacza to, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, to sprawca traci dach nad głową, niezależnie od tego, czy jest właścicielem nieruchomości.
Ustawodawca przewidział również mechanizmy długofalowe, rozumiejąc, że dwa tygodnie to często zbyt krótki czas na uregulowanie sytuacji życiowej. Sąd ma możliwość przedłużenia policyjnego nakazu na okres do trzech miesięcy, z opcją dalszego wydłużania tego środka, jeśli zagrożenie nie ustąpiło. Ochrona ta wprowadza sztywny zakaz zbliżania się do ofiary na odległość co najmniej 50 metrów oraz całkowity zakaz kontaktowania się z nią – zarówno osobiście, jak i telefonicznie czy elektronicznie. Aby te zakazy nie pozostały jedynie martwym przepisem na papierze, wprowadzono nowoczesne rozwiązanie technologiczne w postaci obowiązkowego dozoru elektronicznego. Jeśli sąd uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa ofiary, sprawca objęty zakazem zbliżania się będzie musiał nosić elektroniczną opaskę monitorującą, co pozwoli służbom na natychmiastową reakcję w przypadku naruszenia wyznaczonej strefy bezpieczeństwa.
Nowe przepisy kładą również ogromny nacisk na prawo ofiary do informacji i wsparcia instytucjonalnego. policja ma bezwzględny obowiązek niezwłocznego powiadomienia osoby pokrzywdzonej o każdym przypadku zwolnienia sprawcy z aresztu lub zakładu karnego, co eliminuje sytuacje, w których ofiara była zaskakiwana powrotem oprawcy. Równolegle rozbudowano system pomocy socjalnej – ofiary zyskały gwarantowane prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w specjalistycznych ośrodkach. Aby zapewnić realną dostępność tej pomocy, zobowiązano gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców do utworzenia odpowiedniej infrastruktury, narzucając wymóg zapewnienia co najmniej jednego miejsca w ośrodku wsparcia na każde 10 tysięcy mieszkańców. Całość systemu domykają surowe sankcje karne, zgodnie z którym naruszenie nakazu opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, co stanowi wyraźny sygnał, że państwo nie będzie tolerować lekceważenia środków ochronnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziło przełomowe zmiany w dostępie do bezpłatnych świadczeń medycznych i pokazuje, że zdrowie kobiet wymaga kompleksowej opieki wykraczającej poza ciążę i poród, a nowe przepisy realnie odpowiadają na potrzeby pacjentek w różnym wieku
Istotną modyfikacją w przepisach jest obniżenie wieku uprawniającego do udziału w Programie Profilaktyki Raka Piersi, dzięki czemu bezpłatna mammografia przysługuje teraz kobietom już od 40 do 74. roku życia i może być wykonywana w ramach NFZ co dwa lata.
Rozszerzono także Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który teraz gwarantuje bezpłatne testy HPV dla pań w wieku 30-65 lat realizowane co 5 lat oraz klasyczną cytologię dla grupy wiekowej 25-29 lat dostępną co 3 lata, co pozwala na znacznie skuteczniejsze wykrywanie zmian nowotworowych.
Nowością jest Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Endometriozy skierowany do kobiet w wieku 18-45 lat zmagających się z objawami choroby, które wreszcie mogą liczyć na darmową konsultację ginekologiczną oraz specjalistyczne badanie USG pozwalające na szybszą diagnozę.
Przepisy uwzględniają również potrzeby dojrzałych kobiet poprzez Program Wsparcia Kobiet w Okresie Menopauzy dla pań w wieku 45-60 lat zapewniający szeroki dostęp do lekarza ginekologa i endokrynologa oraz badań poziomu hormonów i densytometrii, czyli badania gęstości kości.
Obecnie trwają prace nad implementacją dyrektywy UE 2022/2381 (Women on Boards Directive), dotyczącej poprawy równowagi płci w organach spółek. Projektowane regulacje obejmą w pierwszej kolejności spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz duże spółki giełdowe.
Dyrektywa przewiduje obowiązek zapewnienia co najmniej 33 proc. udziału płci niedoreprezentowanej w organach spółki łącznie (zarząd i rada nadzorcza) albo 40 proc. w organach niewykonawczych. Termin dostosowania upływa 30 czerwca 2026 r., przy czym spółki Skarbu Państwa mają zostać objęte wymogami wcześniej.
Wbrew uproszczeniom pojawiającym się w debacie publicznej, regulacje nie wprowadzają sztywnego parytetu 30/30 ani 50/50, lecz mechanizm minimalnego udziału płci „niedoreprezentowanej”, z możliwością dalszego rozszerzania zakresu i zaostrzania progów w kolejnych latach.
W debacie publicznej pojawiają się propozycje reformy systemu emerytalnego, których celem jest ograniczenie luki emerytalnej kobiet, szacowanej obecnie na ok. 30 proc.. Zakładają one m.in. lepsze uwzględnienie przerw w aktywności zawodowej związanych z opieką nad dziećmi poprzez podwyższenie podstawy składek finansowanych przez państwo oraz wprowadzenie dodatkowego „bonusu” za wychowanie dzieci. Analizowane są również rozwiązania dla obecnych emerytek, takie jak jednorazowa waloryzacja kapitału za okresy urlopów rodzicielskich. Na obecnym etapie są to jednak postulaty i kierunki prac, a nie obowiązujące rozwiązania ustawowe.
Rodzice dzieci do 8 lat, opiekunowie osób niepełnosprawnych i kobiety w ciąży będą mogli wnioskować o pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawca będzie mógł odmówić tylko z ważnych powodów, które musi uzasadnić na piśmie w ciągu 14 dni. A pracownik będzie mógł odwołać się do sądu.
To samo dotyczy elastycznych godzin pracy – możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy w przedziale 2 godzin. Koniec z dylematem: kariera albo rodzina. Projekt przewiduje też zakaz dyskryminacji pracowników korzystających z elastycznych form pracy – żadnych kar w postaci niższych podwyżek czy braku awansów.
Płatny urlop na opiekę nad chorym dzieckiem ma wzrosnąć z 60 do 80 dni rocznie i obejmować dzieci do 16 lat (zamiast do 14). Plus dodatkowe 30 dni w przypadku poważnej choroby wymagającej hospitalizacji. To realna pomoc dla rodziców, którzy teraz często muszą brać urlop na żądanie lub bezpłatny, tracąc wynagrodzenie.
Ministerstwo Edukacji przygotowuje nowy program, który ma zastąpić obecne "Wychowanie do życia w rodzinie". W planach: wiedza o zdrowiu reprodukcyjnym, antykoncepcji, zgodzie w relacjach i równości płci. Program ma być obowiązkowy (koniec z możliwością rezygnacji przez rodziców) i ruszyć od roku szkolnego 2026/2027.
Bank Gospodarstwa Krajowego szykuje program "Kobieta w biznesie" z budżetem 500 mln zł. Pożyczki preferencyjne do 100 tys. zł z oprocentowaniem 2 proc., dotacje do 50 tys. zł dla kobiet wracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi i bezpłatny mentoring. Start planowany na II kwartał 2026.
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad reformą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma wprowadzić istotne zmiany w relacjach po rozwodzie, w tym przede wszystkim domniemanie wspólnej opieki naprzemiennej. Zgodnie z nowymi założeniami, wkład w opiekę nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego ma być traktowany przy podziale majątku na równi z wkładem finansowym, co stanowi wyraz uznania dla pracy opiekuńczej. Planowane jest również radykalne usprawnienie systemu egzekucji alimentów poprzez wprowadzenie automatycznego zajęcia wynagrodzenia dłużnika już po 30 dniach od wydania wyroku, co ma zakończyć wieloletnią walkę o świadczenia i konieczność wielokrotnego zwracania się do komornika. Na obecnym etapie są to jednak postulaty i kierunki prac legislacyjnych, a nie obowiązujące rozwiązania ustawowe.
NFZ szykuje program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i do roku po porodzie – do 10 konsultacji, dostęp do psychiatry bez skierowania w przypadku podejrzenia depresji poporodowej i teleporady 24/7. Pilotaż ma ruszyć w czerwcu 2026 w czterech województwach (mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie), a wdrożenie ogólnopolskie planowane jest na 2027 r.
Trwają prace nad ustawą, która ma umożliwić dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty od 15. roku życia i wprowadzić refundację tabletek antykoncepcyjnych, wkładek i implantów dla kobiet do 25 lat. Projekt przewiduje też zagwarantowanie dostępu do pełnej diagnostyki prenatalnej w ramach NFZ.
Projekt budzi kontrowersje i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle zostanie uchwalony, ale sam fakt, że jest procedowany, pokazuje zmianę podejścia do zdrowia reprodukcyjnego kobiet.
W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Procedowane projekty zakładają m.in. zmiany w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rewizję zasad dotyczących przerywania ciąży, w tym kwestię depenalizacji pomocy w aborcji. Projekt zapewnia dostęp do opieki perinatologicznej i psychologicznej dla kobiet, u których stwierdzono wady płodu. Ze względu na różnice zdań w koalicji rządzącej, ostateczny kształt i termin przyjęcia nowych przepisów pozostają przedmiotem intensywnych negocjacji parlamentarnych.
Przedstawione kierunki zmian kreślą obraz kompleksowej reformy, która ma szansę realnie wpłynąć na sytuację życiową i ekonomiczną milionów kobiet w Polsce. Propozycje te – od niwelowania luki emerytalnej, przez dowartościowanie pracy opiekuńczej przy podziale majątku, aż po radykalną poprawę ściągalności alimentów – uderzają w same fundamenty nierówności systemowych. Jednocześnie plany NFZ w zakresie bezpłatnej opieki psychologicznej oraz debata nad szerszym dostępem do diagnostyki i zdrowia reprodukcyjnego pokazują, że państwo zaczyna dostrzegać unikalne wyzwania zdrowotne kobiet w sposób bardziej podmiotowy.
Choć większość tych rozwiązań znajduje się wciąż na etapie prac parlamentarnych, pilotaży lub postulatów, sam fakt ich jednoczesnego procedowania stanowi wyraźny sygnał zmiany paradygmatu w polityce społecznej. Sukces tych reform będzie zależał nie tylko od determinacji ustawodawcy i sprawności wdrożenia nowych systemów, ale także od zapewnienia odpowiedniego finansowania oraz kadr medycznych i prawnych. Jeśli zapowiedzi te wejdą w życie, mogą stać się kamieniem milowym w budowaniu państwa bardziej sprawiedliwego, w którym praca domowa, rodzicielstwo i zdrowie kobiet są traktowane jako kluczowe filary bezpieczeństwa całego społeczeństwa.
Autorka Karolina Chabel-Williams jest radcą prawnym.
