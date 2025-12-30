Kierunki zmian w prawach kobiet w 2025 roku i planowane zmiany na lata kolejne

Prawo do home office i elastycznych godzin

Rodzice dzieci do 8 lat, opiekunowie osób niepełnosprawnych i kobiety w ciąży będą mogli wnioskować o pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawca będzie mógł odmówić tylko z ważnych powodów, które musi uzasadnić na piśmie w ciągu 14 dni. A pracownik będzie mógł odwołać się do sądu.

To samo dotyczy elastycznych godzin pracy – możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy w przedziale 2 godzin. Koniec z dylematem: kariera albo rodzina. Projekt przewiduje też zakaz dyskryminacji pracowników korzystających z elastycznych form pracy – żadnych kar w postaci niższych podwyżek czy braku awansów.

Więcej dni na chore dziecko

Płatny urlop na opiekę nad chorym dzieckiem ma wzrosnąć z 60 do 80 dni rocznie i obejmować dzieci do 16 lat (zamiast do 14). Plus dodatkowe 30 dni w przypadku poważnej choroby wymagającej hospitalizacji. To realna pomoc dla rodziców, którzy teraz często muszą brać urlop na żądanie lub bezpłatny, tracąc wynagrodzenie.

Prawdziwa edukacja seksualna

Ministerstwo Edukacji przygotowuje nowy program, który ma zastąpić obecne "Wychowanie do życia w rodzinie". W planach: wiedza o zdrowiu reprodukcyjnym, antykoncepcji, zgodzie w relacjach i równości płci. Program ma być obowiązkowy (koniec z możliwością rezygnacji przez rodziców) i ruszyć od roku szkolnego 2026/2027.

Wsparcie dla bizneswomen

Bank Gospodarstwa Krajowego szykuje program "Kobieta w biznesie" z budżetem 500 mln zł. Pożyczki preferencyjne do 100 tys. zł z oprocentowaniem 2 proc., dotacje do 50 tys. zł dla kobiet wracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi i bezpłatny mentoring. Start planowany na II kwartał 2026.

Zmiany w prawie rodzinnym

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad reformą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma wprowadzić istotne zmiany w relacjach po rozwodzie, w tym przede wszystkim domniemanie wspólnej opieki naprzemiennej. Zgodnie z nowymi założeniami, wkład w opiekę nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego ma być traktowany przy podziale majątku na równi z wkładem finansowym, co stanowi wyraz uznania dla pracy opiekuńczej. Planowane jest również radykalne usprawnienie systemu egzekucji alimentów poprzez wprowadzenie automatycznego zajęcia wynagrodzenia dłużnika już po 30 dniach od wydania wyroku, co ma zakończyć wieloletnią walkę o świadczenia i konieczność wielokrotnego zwracania się do komornika. Na obecnym etapie są to jednak postulaty i kierunki prac legislacyjnych, a nie obowiązujące rozwiązania ustawowe.

Wsparcie dla zdrowia psychicznego mam

NFZ szykuje program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i do roku po porodzie – do 10 konsultacji, dostęp do psychiatry bez skierowania w przypadku podejrzenia depresji poporodowej i teleporady 24/7. Pilotaż ma ruszyć w czerwcu 2026 w czterech województwach (mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie), a wdrożenie ogólnopolskie planowane jest na 2027 r.

Dostęp do antykoncepcji

Trwają prace nad ustawą, która ma umożliwić dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty od 15. roku życia i wprowadzić refundację tabletek antykoncepcyjnych, wkładek i implantów dla kobiet do 25 lat. Projekt przewiduje też zagwarantowanie dostępu do pełnej diagnostyki prenatalnej w ramach NFZ.

Projekt budzi kontrowersje i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle zostanie uchwalony, ale sam fakt, że jest procedowany, pokazuje zmianę podejścia do zdrowia reprodukcyjnego kobiet.

Zmiany w ustawie o planowaniu rodziny

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Procedowane projekty zakładają m.in. zmiany w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rewizję zasad dotyczących przerywania ciąży, w tym kwestię depenalizacji pomocy w aborcji. Projekt zapewnia dostęp do opieki perinatologicznej i psychologicznej dla kobiet, u których stwierdzono wady płodu. Ze względu na różnice zdań w koalicji rządzącej, ostateczny kształt i termin przyjęcia nowych przepisów pozostają przedmiotem intensywnych negocjacji parlamentarnych.

Przedstawione kierunki zmian kreślą obraz kompleksowej reformy, która ma szansę realnie wpłynąć na sytuację życiową i ekonomiczną milionów kobiet w Polsce. Propozycje te – od niwelowania luki emerytalnej, przez dowartościowanie pracy opiekuńczej przy podziale majątku, aż po radykalną poprawę ściągalności alimentów – uderzają w same fundamenty nierówności systemowych. Jednocześnie plany NFZ w zakresie bezpłatnej opieki psychologicznej oraz debata nad szerszym dostępem do diagnostyki i zdrowia reprodukcyjnego pokazują, że państwo zaczyna dostrzegać unikalne wyzwania zdrowotne kobiet w sposób bardziej podmiotowy.

Choć większość tych rozwiązań znajduje się wciąż na etapie prac parlamentarnych, pilotaży lub postulatów, sam fakt ich jednoczesnego procedowania stanowi wyraźny sygnał zmiany paradygmatu w polityce społecznej. Sukces tych reform będzie zależał nie tylko od determinacji ustawodawcy i sprawności wdrożenia nowych systemów, ale także od zapewnienia odpowiedniego finansowania oraz kadr medycznych i prawnych. Jeśli zapowiedzi te wejdą w życie, mogą stać się kamieniem milowym w budowaniu państwa bardziej sprawiedliwego, w którym praca domowa, rodzicielstwo i zdrowie kobiet są traktowane jako kluczowe filary bezpieczeństwa całego społeczeństwa.

Autorka Karolina Chabel-Williams jest radcą prawnym.