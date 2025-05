Astma to częsta przypadłość wśród kobiet – w ich przypadku ryzyko śmierci z jej powodu jest dwukrotnie wyższe w porównaniu z mężczyznami. Okazuje się, że z częstszym występowaniem ostrych ataków astmy ma związek przyjmowanie jednoskładnikowych pigułek antykoncepcyjnych.

Jednoskładnikowe pigułki antykoncepcyjne a ostre ataki astmy: nowe ustalenia

Okazuje się, że jednoskładnikowe pigułki antykoncepcyjne mają wpływ na znaczące zwiększenie ryzyka występowania ostrych ataków astmy. Udało się to ustalić grupie naukowców pod kierownictwem doktor Chloe Bloom, zajmującej się epidemiologią dróg oddechowych w należącym do Państwowym Instytucie Serca i Płuc (National Heart and Lung Institute), działającym pod egidą Imperial College London.

Pigułki jednoskładnikowe to specyficzna grupa hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych – jednej z najpowszechniejszych metod antykoncepcji hormonalnej. W odróżnieniu od pigułek dwuskładnikowych, zawierają one jedynie progesteron.

Badacze przeanalizowali dane z lat 2004-2020, które pochodzą z brytyjskiej bazy Clinical Practice Research Datalink. Dane dotyczą ponad 260 tysięcy kobiet w wieku od 18 do 50 lat, u których zdiagnozowano astmę. Wyniki pacjentek, które nigdy nie przyjmowały pigułek antykoncepcyjnych porównano z danymi dotyczącymi pacjentek, które zażywały zarówno pigułki jedno-, jak i dwuskładnikowe.