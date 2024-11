Adwokatka Joanna Affre: Dla szefa nie ma nic gorszego niż poczucie samotności decyzyjnej

Z tym opłaceniem studiów to była czysta życzliwość szefostwa czy raczej inwestycja w samą kancelarię i wiedzę pracownicy?

Na pewno miałam szczęście do życzliwości kierownictwa. A ta wiedza rzeczywiście stawała się coraz bardziej potrzebna na rynku. W każdym razie szefowie też mieli świadomość „głodu doświadczeń”. Po studiach przyszła jednak refleksja, że aby rozwijać moją karierę, muszę zostać prawniczką z uprawnieniami zawodowymi, bo sama specjalizacja w prawie konkurencji nie wystarczy. Nie od razu się udało. Na aplikację adwokacką dostałam się dopiero za trzecim podejściem. Mówię o tym dlatego, że we współczesnym świecie mamy tendencję do pokazywania „pocztówkowego życia” i nie mówimy o niepowodzeniach. Tymczasem to niepowodzenia są trampoliną do sukcesów. To one nauczyły mnie najwięcej i chciałabym, aby młodzi prawnicy nie porównywali swojego zaplecza do cudzej sceny.

To były czasy, gdy aplikacjami prawniczymi rządziły dość dziwne reguły. Na egzaminach wstępnych bywały nietypowe pytania, kompletnie nieprawnicze. Na przykład o kolor szlaku na Butorowy Wierch w Tatrach albo o stopnie oficerskie w SS. A na jakie pytania pani musiała odpowiedzieć?

Potwierdzam – tak było. Na jednym z egzaminów pytano o to, ile kilogramów ładunków wybuchowych wybuchło w fabryce fajerwerków w Enschede w Holandii w 2000 r. Albo o to, czyj pomnik jest w Warszawie przy ulicy takiej a takiej pod numerem takim a takim. Te praktyki odeszły już dawno w niepamięć. Teraz rekrutacja na aplikację adwokacką to bardzo przejrzysty proces.

Potem pracowała pani w kilku dużych kancelariach. Co zdecydowało o założeniu własnej?