Małgorzata Mączka-Pacholak: W trybunale w Strasburgu nawet doświadczony prawnik ma ciarki na plecach

Zdefiniujmy to pojęcie dla czytelników niezorientowanych w prawie.

Chodzi o takie procesy sądowe, które mają na celu wywołanie systemowych zmian w interesie publicznym, czy to poprzez zmianę orzecznictwa, czy też samego prawa. W sądzie można mieć wrażenie, że wszystko jest dość sformalizowane i statyczne. Ale jednak umiejętną argumentacją można przekonać sędziów, by wydali wyrok gwarantujący lepsze poszanowanie praw jednostki, gdy dotychczas takie prawa były słabo realizowane.

Kiedyś pełnomocnicy stron wygłaszali przed sądami płomienne mowy, by trafić nie tylko do umysłu sędziego, ale też do jego serca. Czy dziś to tez się zdarza?

Może nie w każdym przypadku, ale dobrze przygotowane ustne wystąpienia pełnomocnika strony mają duże znaczenie. Gdy patrzę na sprawy dotyczące praw człowieka, które prowadzę, ważne jest zarówno to co napiszę w pismach sądowych, jak też to, co powiem na sali. Muszę przedstawić sądowi pewien standard ochrony praw człowieka, wynikający np. z konwencji międzynarodowych i przedstawić szczegółowe argumenty na piśmie. Ale oczywiście mowa też ma znaczenie. W procesach karnych ważną częścią procesu są mowy końcowe i tu też trzeba się wykazać elokwencją.

Gdy wchodzi pani na salę sądową, ma pani czasem ciarki na grzbiecie?

Najbardziej stresującymi rozprawami w moim życiu były te przed naszym dawnym Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Tam były ciarki. Bo to najwyższa ranga władzy sądowniczej i najwyższy poziom merytoryczny rozpraw. Gdy prawnik występuje w takim miejscu, musi mieć ogromny zasób wiedzy, znacznie wykraczający poza znajomość samego prawa. Kiedyś w naszym TK mieliśmy do czynienia z najtęższymi prawniczymi umysłami. Mówię to bez ironii – orzekały tam osoby z imponującą wiedzą i z klasą, analizujące drobiazgowo różne zasady konstytucyjne w relacji do przepisów czy nawet zwyczajów. Na przykład, gdy TK rozpoznawał sprawę tzw. uboju rytualnego, sędziowie pytali nie tylko o dzisiejszą ustawę o ochronie zwierząt, ale tez o Talmud, gdzie w już w starożytności zapisano żydowskie zwyczaje. Z kolei gdy się występuje w Strasburgu, można się spodziewać pytań od sędziów z różnych krajów, reprezentujących różne porządki i tradycje prawne. I proszę mi uwierzyć – nigdy nie da się przewidzieć, o co zapytać mogą sędziowie pełnomocnika skarżącego w trakcie rozprawy.

Wygrała pani w Strasburgu proces o inwigilację polskich obywateli przez państwo. Ciężko było?

W tym procesie reprezentowałam adwokata i działaczy organizacji pozarządowych, którzy – najkrócej mówiąc – kwestionowali możliwość bycia podsłuchiwanymi bez możliwości zaskarżenia tego w ochronie swojego prawa do prywatności. Po skomplikowanym procesie pisemnym, Trybunał zwołał rozprawę i zaprosił nas na nią. Trzeba zauważyć, że to się zdarza niezwykle rzadko, bo wyroki zapadają tam najczęściej bez rozprawy. Zaproszono też przedstawicieli polskiego rządu, wspomaganych przez liczną grupę doradców ze służb specjalnych, do tego reprezentantów organizacji prawniczych, a nawet specjalnego sprawozdawcę z ONZ. Usłyszeliśmy szereg drobiazgowych pytań o prawo i praktykę związana z inwigilacją w Polsce, a jest to niezwykle skomplikowana materia. Miałam zaledwie 20 minut na sformułowanie odpowiedzi i jej przedstawienie. A była to przecież skomplikowana sprawa, której akta w Trybunale liczyły setki stron. I było to najbardziej stresujące 20 minut mojego zawodowego życia.

Ale się udało. Trybunał stwierdził, że polskie przepisy są sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i naruszają prawo do prywatności.

I był to efekt nie tylko owych 20 minut, ale też starannego przygotowania całej sprawy. Przy takich zadaniach trzeba posiąść sztukę doboru argumentów. Można ich przytoczyć tysiąc, ale w ten sposób zanudzi się sąd. Lepiej wybrać pięć, ale trafiających w samą istotę sprawy.