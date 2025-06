Czy warto wziąć ślub w Las Vegas? Prawnik mówi o wadach, zaletach i konsekwencjach

Ale po kolei…

Aby małżeństwo zawarte w Las Vegas zostało uznane i miało skutki prawne w Polsce należy dokonać następujących czynności:

1) uzyskanie aktu małżeństwa z Las Vegas (Marriage Cerificate) – musi być to oficjalny dokument wydany przez Clark County Marriage License Bureau (często po samej ceremonii wydawanie są jedynie pamiątkowe certyfikaty niemające mocy prawnej);

2) opatrzenie klauzulą apostille – akt małżeństwa musi zostać prawnie poświadczony za pomocą klauzuli apostille. Innymi słowy, apostille to specjalna pieczęć potwierdzająca autentyczność urzędowego w jednym państwie, aby mógł być legalnie używany w innym państwie, które jest stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. (a zarówno Polska, jak i USA są stronami tej Konwencji). Klauzulę apostille nakłada odpowiednia instytucja w USA. W przypadku małżeństwa zawartego w Las Vegas, należy udać się do odpowiedniego urzędu stanu Nevada, który jest upoważniony do wydawania apostille (Nevada Secretary of State). Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika (np. prawnika). Można także zlecić to firmom specjalizującym się w uzyskiwaniu apostille. Wystarczy, że jeden z małżonków zgłosi się do odpowiedniego urzędu w USA. Ważne, aby dokumenty były w porządku i spełniały wszystkie formalne wymagania. Uzyskanie klauzuli może zająć od kilku dni do kilku tygodni;

3) po uzyskaniu klauzuli apostille, małżonkowie powinni złożyć w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Transkrypcja to nic innego jak „przepisanie” zagranicznego aktu do polskich rejestrów, co sprawia, że małżeństwo zawarte w Las Vegas będzie miało moc prawną w Polsce. Wniosek o transkrypcję składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce – zazwyczaj w USC w miejscu zamieszkania jednego z małżonków. W przypadku, gdy żadne z małżonków nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas można złożyć wniosek w dowolnym USC. Jakie dokumenty będą wymagane do wniosku? Oryginał aktu małżeństwa z Las Vegas, opatrzony klauzulą apostille przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, dowody tożsamości (paszporty lub dowody osobiste), dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego aktu po transkrypcji (obecnie 50 zł). Co ważne, wniosek o transkrypcję może złożyć jeden z małżonków, a także pełnomocnik - w takim przypadku wystarczy pełnomocnictwo, które upoważnia daną osobę do załatwienia formalności w imieniu obojga. W Polsce proces transkrypcji trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po zakończeniu transkrypcji małżeństwo zawarte w Las Vegas będzie w pełni uznawane w Polsce, a małżonkowie otrzymają polski akt małżeństwa;

4) dostosowanie nazwisk (opcjonalnie). Jeśli w akcie małżeństw z Las Vegas nie ma informacji o nazwiskach noszonych po ślubie, przy składaniu wniosku o transkrypcję można złożyć oświadczenia w tej sprawie.

A co z majątkiem wspólnym po ślubie w Las Vegas?