Rozwód to nie tylko procedura w sądzie. To sztuka panowania nad emocjami

Czy podział wspólnego majątku też wzbudza takie emocje jak rozstanie?

Najczęściej tak. Nieraz powoduje to, że sprawy o podział majątku ciągną się dość długo. Teoretycznie polskie prawo pozwala na rozwód i podział majątku w ramach jednego postępowania, gdy rozwodząca się para jest zgodna w tych sprawach. Jednak najczęściej sądy wydzielają sprawy majątkowe do osobnych postępowań. Natomiast postępowanie rozwodowe obejmuje zwykle kwestie alimentów i opieki nad dziećmi.

Słyszałem, że przy podziale majątku rozwodząca się para potrafi się spierać nawet o mało wartościowe przedmioty, jak stara lodówka czy lampka nocna…

Niestety, to prawda. W grę wchodzi nie tyle wartość takich przedmiotów, co ambicje. Wiele osób uważa oddanie wspólnych dotychczas przedmiotów za porażkę. Niejedna żona nie może znieść świadomości, że łóżko i pościel które sama kiedyś wybierała, teraz służy nowej partnerce męża. Bo w ten sposób pozostawia się kawałek swojego życia komuś z kim się już nie jest, a na dodatek jeszcze komuś trzeciemu. Dlatego uważam, że powinno się dzielić tylko składniki majątku o istotnym znaczeniu materialnym, takie jak mieszkania, domy, samochody, papiery wartościowe czy środki na rachunkach bankowych. Jest jeszcze jeden czynnik wzmagający emocje. Odejście na własne gospodarstwo oznacza nieraz konieczność zakupów wyposażenia domu. Niejedną rozwodzącą się osobę dodatkowo to stresuje. Niejeden dopiero na tym etapie zaczyna żałować, że wszczął procedurę rozwodową. Do tego jeszcze dochodzi emocjonalne przywiązanie, zwłaszcza kobiet, do niektórych sprzętów domowych. Zdarzały mi się już sprawy, w których jedna ze stron twardo domagała się, by wśród ruchomości do podziału przypadła jej waga łazienkowa czy mikser kuchenny, warte stosunkowo niewielkie kwoty.

Prowadzi pani jako adwokatka sprawy rodzinne już od wielu lat. Jak się w tym czasie zmieniło podejście pani klientów do spraw rozwodów?

Z moich obserwacji wynika, że dziś ludzie łatwiej niż kiedyś decydują się na rozwód. Co więcej – mniej chętnie dbają o swoje związki, rzadziej chcą walczyć o ich utrzymanie. Wiadomo, że człowiek jest niedoskonały i popełnia błędy, także takie szkodzące związkom. Chyba starsze pokolenia bardziej zdawały sobie z tego sprawę i były bardziej skłonne do wybaczania takich błędów. Dziś nawet drobne potknięcie jednej strony może wywołać chęć rozstania. Być może w takich związkach od początku mało jest wiary we wspólne szczęście. Dla wielu młodych ludzi ich rodzice nie są autorytetami, a ich długoletnie związki nie są wzorcem. Zresztą dziś w różnych mediach można znaleźć sporo zachęt, zwłaszcza dla kobiet, typu: „zadbaj o siebie, on nie jest ciebie wart” czy „tobie też coś od życia się należy”.

Pani też tak zachęca?

Zawsze staram się skłonić strony do analizy sytuacji, do wypisania sobie plusów i minusów potencjalnego rozstania. Nie namawiam do rozwodów, by na tym zarobić jako adwokat. Zresztą zdarzyły mi się przypadki par, które przychodziły po poradę w sprawie rozwodu, a koniec końców pozostały w swoich związkach i naprawiły to, co popsute. Są więc sytuacje, w których kryzys małżeństwa można przezwyciężyć, ale też są takie w których nie ma sensu dłużej męczyć się w nieudanym związku i rozwód jest najlepszym rozwiązaniem.

Co jeszcze się zmieniło oprócz większej łatwości w decyzji o rozwodach?