Jak się przygotować do rozwodu? Kompletny poradnik

Często osoby decydujące się na rozwód doświadczają wielu emocji – od gniewu, przez smutek, po poczucie ulgi. Ważne jest, by dać sobie na nie przestrzeń, a jednocześnie nie pozwolić, by całkowicie zdominowały one decyzje. Dobrze jest porozmawiać z bliskimi lub skorzystać z pomocy psychologa, który pomoże je uporządkować i spojrzeć na sytuację z dystansu.

Złożoność emocji związanych z rozwodem nie powinna być bagatelizowana. Często pomoc psychologa, terapeuty, a nawet psychiatry może okazać się nieoceniona. Profesjonalista pomoże nie tylko w przejściu przez trudny okres, ale także w lepszym zrozumieniu swoich potrzeb i oczekiwań, co może wpływać na przyszłe decyzje dotyczące np. podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Opieka nad dziećmi

Jeśli w małżeństwie są dzieci, rozwód może stać się szczególnie trudnym doświadczeniem. Bardzo ważne jest, aby nie wciągać dzieci w konflikty dorosłych i dbać o ich dobrostan emocjonalny. Jeśli to możliwe, warto podjąć współpracę z psychologiem dziecięcym, który pomoże dzieciom poradzić sobie z emocjami towarzyszącymi rozwodowi. Dbałość o dobro dziecka powinna być priorytetem, co może być istotne przy rozstrzyganiu kwestii opieki i kontaktów w trakcie postępowania rozwodowego.

Określenie rzeczywistej przyczyny rozpadu małżeństwa

Istotnym etapem przygotowań do rozwodu jest ustalenie rzeczywistej przyczyny rozpadu małżeństwa. Choć może się to wydawać oczywiste, ważne jest zrozumienie, co naprawdę doprowadziło do zakończenia związku. Najczęstsze przyczyny to zdrada, nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc domowa, niezgodność charakterów, przy czym te powody często występują równocześnie. Ważne jest także zastanowienie się, czy samemu przyczyniło się do rozkładu pożycia. To pytanie ma znaczenie dla strategii procesowej, ponieważ zdarza się, że nawet wyraźna zdrada nie przesądza o wyłącznej winie jednego z małżonków – winę może ponosić również druga strona. Ten etap bywa jednym z najtrudniejszych, wymagającym szczerego spojrzenia na małżeństwo z perspektywy obu stron.

Czy sąd ma orzec o winie?

Decyzja, by sąd orzekał o winie za rozpad małżeństwa, jest kolejnym ważnym krokiem. Wyrok rozwodowy może albo wskazać wyłączną winę jednej ze stron, albo wskazać o rozwodzie bez orzekania o winie bądź ewentualnie orzec o winie obojga stron. Zwykle małżonek, który poczuł się pokrzywdzony, stara się uzyskać wyrok z orzeczeniem o winie, zwłaszcza w przypadku zdrady czy przemocy. Należy pamiętać, że sąd nie orzeka o winie automatycznie, nawet jeśli pozwany nie wnosi o takie orzeczenie – może to zrobić druga strona w odpowiedzi na pozew. Należy być przygotowanym, by dowieźć, iż nie ponosi się winy za rozkład pożycia, co może wiązać się z ujawnieniem w sądzie intymnych szczegółów z życia małżeńskiego, a także przygotować się na najgorszy scenariusz rozwodowy, niezależnie od zapewnień drugiej strony.