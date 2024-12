Co kraj, to obyczaj: dotyczy to również rozwodów. Zaskakujące dane

Kraje skandynawskie są społeczeństwami o wysokim poziomie indywidualizmu i równouprawnienia. Rozwód nie jest tam stygmatyzowany, a prawo sprzyja szybkiemu rozstrzyganiu spraw, co minimalizuje napięcia i konflikty. Zaufanie do instytucji publicznych oraz otwarte podejście do mediacji sprawiają, że rozwody są mniej obciążające emocjonalnie niż w wielu innych częściach Europy.

Szwecja

Szwecja jest znana z liberalnego podejścia do rozwodów. Nie ma tu obowiązku separacji ani wskazywania winy. Jeśli obie strony zgadzają się na rozwód i nie mają dzieci, proces może zakończyć się w ciągu kilku tygodni.

Dania

Dania wprowadziła elektroniczny system rozwodowy, który pozwala na składanie pozwów online. Jeśli małżonkowie są zgodni, rozwód może być orzeczony niemal natychmiast. W przypadku konfliktów mediacja rodzinna jest często zalecana lub wręcz wymagana.

Finlandia i Islandia

Procedury są podobne do tych w Szwecji, z uwzględnieniem okresu separacji (zazwyczaj sześciomiesięcznego), który ma dać stronom czas na przemyślenie decyzji.

Hiszpania

Rozwód w Hiszpanii jest stosunkowo prostą i przyjazną procedurą, zreformowaną w 2005 roku, aby przyspieszyć proces i dostosować go do współczesnych realiów. Hiszpańskie prawo rozwodowe umożliwia rozwiązanie małżeństwa bez konieczności orzekania o winie, co minimalizuje konflikty między małżonkami. Procedury rozwodowe są szybkie i efektywne, zwłaszcza jeśli małżonkowie są zgodni co do warunków rozstania.