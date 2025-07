Co zrobić, gdy zostało się okradzionym i straciło dokumenty na wakacjach za granicą?

Wakacje to wyczekiwany czas odpoczynku i beztroski, ale tam, gdzie jedni cieszą się wolnym czasem, inni nie próżnują i zbierają żniwa, dokonując kradzieży. Utrata pieniędzy, a co gorsza, dokumentów, może zamienić wymarzony urlop w koszmar. Radca prawy Maja Chwaliszewska mówi, co wtedy zrobić.