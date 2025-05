Nazwisko – kość (nie)zgody w małżeństwie. Kto, kiedy i o czym decyduje w tej kwestii?

Czy jeśli kobieta przyjmuje nazwisko dwuczłonowe, a podpisze się w jakichkolwiek dokumentach jednym z członów, ten podpis będzie miał moc prawną?

Trudno jest przesądzająco odpowiedzieć na to pytanie, a to dlatego, że zarówno w nauce prawa, jak i orzecznictwie nie ma zgodności co do tego czym właściwie jest podpis, a zatem w różnych okolicznościach faktycznych możemy dojść do różnych wniosków. Wyjaśnię, że w uchwale z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że podpisem jest znak ręczny określonej osoby pozwalający na jej identyfikację. Uznał, iż nie musi ono obejmować nazwiska, gdyż w praktyce obrotu najczęściej jest stosowany pewien skrót będący „godłem” podpisu. Podpis może zatem być nieczytelny. Ale już w innej uchwale Sąd uznał, że choć podpis nie musi istotnie być czytelny, to musi jednak obejmować nazwisko, choćby w formie skróconej, i powinien być złożony w formie zazwyczaj używanej przez podpisującego (uchwała z dnia 30 grudnia 1993, III CZP 146/93). Z jednej strony zatem wskazuje się, że podpis powinien wskazywać osobę podpisującego, a zatem odtwarzać imię i nazwisko tej osoby bądź samo nazwisko lub imię albo skrót nazwiska, z drugiej – że podpisem może być sama parafa.

Tym niemniej, podpisem są znaki, które identyfikują osobę, która ów podpis złożyła. Obawiam się, że w wielu przypadkach podpisanie się nazwiskiem jednoczłonowym będzie niewystarczające, ale już tam gdzie np. dodatkowo podajemy inne dane, jak PESEL, będzie można łatwo zidentyfikować osobę i tu podpisanie się jednoczłonowym nazwiskiem nie powinno stanowić dużego problemu.

Gdzie i kiedy zgłasza się zmianę nazwiska po ślubie i czy jeśli się tego nie zrobi, można ponieść karę?

Będzie to zależne od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to powinniśmy zgłosić zmianę nazwiska do Krajowego Rejestru Sądowego bądź CEiDG w ciągu 7 dni od zmiany nazwiska. Są to jednak terminy instrukcyjne i z ich przekroczeniem nie wiążą się żadne sankcje. Jeżeli pracujemy, powinniśmy powiadomić pracodawcę, jeżeli studiujemy – uczelnię, możliwe jak najszybciej. Dodatkowo każdy z nas musi zmienić dowód osobisty, ustawa o dowodach osobistych mówi, że powinniśmy to zrobić niezwłocznie (art. 46 ust. 2 pkt 2), ale nie przewiduje restrykcji na wypadek niezastosowania się do tego obowiązku. W każdym razie jednak dowód zostaje unieważniony z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Zmiana nazwiska jest odnotowywana automatycznie w bazie PESEL. Podobnie jest z paszportem On również zostaje unieważniony po upływie 120 dni więc warto go wymienić odpowiednio wcześniej. Z kolei ustawa prawo o ruchu drogowym wymusza na nas zgłoszenie zmian danych w dowodzie rejestracyjnym w terminie nie przekraczającym dni 30. Nie ma bezpośredniej sankcji. Poza tym powinniśmy zmienić nazwisko w banku, poinformować o tym dostawcę energii, gazu, wynajmującego nam mieszkanie i tak dalej.

Katarzyna Siwiec Foto: Archiwum prywatne