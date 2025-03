Mediacja, czyli sztuka porozumienia. Jak ratuje czas, pieniądze i nerwy w sporze prawnym

Nie można jednak dać się zwieść pozorom – wspomniane mediatorki to wybitne specjalistki, które spędziły setki godzin jako pełnomocniczki w sporach sądowych oraz jako członkinie składów orzekających i pełnomocniczki w postępowaniach arbitrażowych. Ich empatia to nic innego jak umiejętność postawienia się w sytuacji każdej ze stron oraz wyłuszczenia prawdziwej genezy sporu (nie mylić z empatią potocznie rozumianą jako umiejętność współczucia). Z kolei umiejętności, które pozwalają im na sprawne przeprowadzenie procesu to wypracowane latami techniki negocjacyjne, często nabyte także dzięki odbyciu specjalistycznych szkoleń i kursów.

Przebieg mediacji

Mediacja w znacznej mierze sprowadza się do rozmów i spotkań. Procesem mediacji zarządza mediator. W mediacji często kluczową rolę odgrywają spotkania indywidualne mediatora ze stronami konfliktu. Każda ze stron decyduje, które z informacji ujawnianych mediatorowi podczas spotkań prywatnych mogą zostać ujawnione drugiej stronie, a które mediator ma zachować dla siebie. Także ten drugi katalog informacji jest bardzo ważny dla przebiegu mediacji, bo pozwala on mediatorowi precyzyjnie nakreślić potencjalny obszar porozumienia i pomimo że informacje te wprost nie mogą zostać ujawnione drugiej stronie, to jednak wykwalifikowany mediator potrafi wykorzystać je do sprowadzenia mediacji na właściwe tory. Etapem wieńczącym mediację jest przygotowanie i podpisanie ugody, jeżeli taką uda się wypracować. Następnie strony mogą złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd. Zatwierdzenie ugody przez Sąd nie jest niezbędne do tego, by była ona ważna i wiązała strony. Zatwierdzenie ugody przez sąd ma ten skutek, że przyznaje ugodzie zawartej przed mediatorem takie same walory jak ugodzie zawartej przed sądem. Oznacza to, że jeżeli zgodnie z ugodą jedna strona ma drugiej np. zapłacić określoną kwotę w oznaczonym terminie i tego nie uczyni, to zapłatę można egzekwować z pomocą komornika.

Jakie korzyści płyną z mediacji?

Niekwestionowanymi i podstawowymi korzyściami jakie płyną z mediacji jest oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów, które zawsze wiążą się z prowadzeniem długoletnich sporów sądowych.

Mediacja zawsze jest tańsza i trwa krócej od sporu sądowego.

Badania pokazują także, że znaczna większość spraw skierowanych do mediacji kończy się zawarciem ugody, w związku z czym skuteczność mediacji nie podlega dyskusji.

Kolejną zaletą mediacji jest fakt, że daje ona znacznie szerszy wachlarz możliwości rozstrzygnięcia sporu, niż wyrok sądowy. Sąd wydając wyrok może orzec jedynie zgodnie z żądaniem jednej ze stron. Pomimo że przepisy dają możliwość ukształtowania stosunku umownego łączącego strony na przyszłość, tzn. np. zmodyfikowania treści umowy łączącej strony, to jednak zawsze będzie to uwzględnienie żądania jednej ze stron i nawet wygrawszy taką sprawę nie mamy pewności, czy druga strona będzie chciała zastosować się do takiego wyroku i ryzykujemy konieczność egzekucji, której skuteczności nie możemy być pewni.