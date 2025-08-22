17-letnia Kornelia Wieczorek wyróżniona przez magazyn Time. LEGO stworzyło już jej figurkę

Po raz pierwszy w swojej historii magazyn Time ogłosił listę „Girls of the Year 2025” – zestawienie dziesięciu niezwykłych dziewcząt, które swoją odwagą, pomysłowością i pasją przesuwają granice tego, czym jest współczesne przywództwo. W tym elitarnym gronie znalazła się 17-letnia Kornelia Wieczorek, udowadniając, że wiek nie jest przeszkodą, by rozpocząć zmienianie świata. Magazyn Time zaznaczył, że są to dziewczyny, które „łamią stereotypy, nie uciekają od problemów i budują rozwiązania od podstaw”.

LEGO, partner projektu, stworzyło figurki wszystkich laureatek. „Szczególnie ucieszyło mnie zaangażowanie LEGO w ten projekt – od najmłodszych lat z pasją budowałam z klocków” – podkreśla Kornelia.

Od pasji do realnego wpływu na świat

Już jako 10-latka Kornelia Wieczorek brała udział w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Początki były jednak trudne – jak przyznała rozmowie z serwisem Kobieta.rp; „W czasie edukacji wczesnoszkolnej przyroda wydawała mi się trudna i przytłaczająca, a lekcje budziły więcej obaw niż ciekawości” – zmieniło się to, gdy na swojej drodze spotkała nauczyciela, który potrafił obudzić w niej miłość do nauki.

Następnie sukces w olimpiadzie naukowej otworzył jej drzwi do wymarzonej szkoły w Gdyni – III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP, gdzie działa innowacyjna pracownia 3LAB. To właśnie tam, w wieku zaledwie 14 lat, Kornelia wraz z Dianą Serjant opracowała biodegradowalny nawóz oparty na bakteriach Rhizobium, który wspiera wzrost roślin, nie degradując gleby. Dzięki temu innowacyjnemu projektowi miała szansę reprezentować Polskę na największym na świecie konkursie młodych innowatorów – Regeneron ISEF w Stanach Zjednoczonych. Jej praca przykuła uwagę ekspertów i zapewniła miejsce w prestiżowym rankingu „100 najbardziej wpływowych kobiet” magazynu Forbes.