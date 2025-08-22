17-letnia Kornelia Wieczorek wyróżniona przez magazyn Time. LEGO stworzyło już jej figurkę

Aktualizacja: 22.08.2025 18:09 Publikacja: 22.08.2025 12:26
W wieku zaledwie 14 lat, Kornelia Wieczorek wraz z Dianą Serjant opracowała biodegradowalny nawóz oparty na bakteriach Rhizobium, który wspiera wzrost roślin, nie degradując gleby.
Po raz pierwszy w swojej historii magazyn Time ogłosił listę „Girls of the Year 2025” – zestawienie dziesięciu niezwykłych dziewcząt, które swoją odwagą, pomysłowością i pasją przesuwają granice tego, czym jest współczesne przywództwo. W tym elitarnym gronie znalazła się 17-letnia Kornelia Wieczorek, udowadniając, że wiek nie jest przeszkodą, by rozpocząć zmienianie świata. Magazyn Time zaznaczył, że są to dziewczyny, które „łamią stereotypy, nie uciekają od problemów i budują rozwiązania od podstaw”.
LEGO, partner projektu, stworzyło figurki wszystkich laureatek. „Szczególnie ucieszyło mnie zaangażowanie LEGO w ten projekt – od najmłodszych lat z pasją budowałam z klocków” – podkreśla Kornelia.
Już jako 10-latka Kornelia Wieczorek brała udział w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Początki były jednak trudne – jak przyznała rozmowie z serwisem Kobieta.rp; „W czasie edukacji wczesnoszkolnej przyroda wydawała mi się trudna i przytłaczająca, a lekcje budziły więcej obaw niż ciekawości” – zmieniło się to, gdy na swojej drodze spotkała nauczyciela, który potrafił obudzić w niej miłość do nauki.
Następnie sukces w olimpiadzie naukowej otworzył jej drzwi do wymarzonej szkoły w Gdyni – III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP, gdzie działa innowacyjna pracownia 3LAB. To właśnie tam, w wieku zaledwie 14 lat, Kornelia wraz z Dianą Serjant opracowała biodegradowalny nawóz oparty na bakteriach Rhizobium, który wspiera wzrost roślin, nie degradując gleby. Dzięki temu innowacyjnemu projektowi miała szansę reprezentować Polskę na największym na świecie konkursie młodych innowatorów – Regeneron ISEF w Stanach Zjednoczonych. Jej praca przykuła uwagę ekspertów i zapewniła miejsce w prestiżowym rankingu „100 najbardziej wpływowych kobiet” magazynu Forbes.
Występując na scenie TEDx, gdzie dzieli się swoją wiedzą, Kornelia inspiruje młodych ludzi do podejmowania inicjatyw, które mają realny wpływ na społeczność. Jej projekty łączą naukę z praktycznym oddziaływaniem, jak sama przyznała w rozmowie z Rzeczpospolitą: „Staram się odpowiadać na potrzeby i problemy, które dostrzegam wokół siebie.”
„Obecnie odbywam staż w Netherlands Institute for Neuroscience w Amsterdamie”- mówi Kornelia, podkreślając, że nauka i badania od zawsze były dla niej źródłem inspiracji.
Równolegle realizuje kilka innowacyjnych projektów. Jednym z nich jest aplikacja „Skóra bez obaw” – narzędzie do wczesnej diagnostyki zmian skórnych, zaprojektowane z myślą o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami. Pomysł narodził się podczas wolontariatu w domu pomocy społecznej w Gdyni, gdzie Kornelia dostrzegła, że wielu podopiecznych ignoruje stan swojej skóry, a w konsekwencji choroby bywają diagnozowane zbyt późno.
Jednocześnie Kornelia prowadzi badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii choroby Parkinsona. W te wakacje wzięła udział w prestiżowym programie Yale Young Global Scholars, gdzie zgłębiała tajniki neuroanatomii i realizowała projekt badawczy porównujący skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej i głębokiej stymulacja mózgu w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera.
W przyszłości chciałaby zostać lekarzem. Jak sama przyznaje, nadchodzący rok szkolny będzie dla niej szczególnie ważny: „planuję skupić się przede wszystkim na przygotowaniach do matury oraz procesie rekrutacji na studia, które stanowią dla mnie priorytet” - podkreśla Kornelia. „Wiem jednak, że plany mogą się zmieniać, dlatego staram się pozostać otwarta na nowe możliwości i doświadczenia”- dodaje.
Zdobyte wyróżnienia tylko wzmocniły jej przekonanie o tym, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw. W rozmowie z Rzeczpospolitą podkreśliła: „Nigdy nie powinniśmy demotywować młodych ludzi, którzy chcą działać, bo to właśnie w nich tkwi ogromna siła.”
