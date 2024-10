Dr Kornelia Mikuła z prestiżowym stypendium LifeArc. "Tworzę coś naprawdę potrzebnego"

Do wyzwań podchodzę z przekonaniem, że to, przed którym stoję obecnie, nie jest moim największym, bo wciąż się rozwijam, i przyszłość z pewnością przyniesie jeszcze trudniejsze. Jednym z większych wyzwań była dla mnie zmiana obszaru działania – wymagała sporo odwagi, zaangażowania i wytrwałości. Musiałam zdobyć wiele nowych kompetencji i na nowo rozpocząć pracę i naukę w innej dziedzinie.

Obecnie ogromnym wyzwaniem jest dla mnie budowanie Biura Transferu Technologii w Warszawie. W nowej roli czuję się bardziej spełniona. Kocham naukę i cieszę się, że mogę dalej tak blisko niej pracować. Równocześnie mam wiele kontaków z ludzmi o różnych ekspertyzach, historiach i aspiracjach, co daje mi wiele energii do działania i bardzo inspiruje. Mam poczucie, że tworzę coś naprawdę potrzebnego, co daje mi ogromną satysfakcję i radość.

Otrzymała pani stypendium LifeArc. Co to za program – LifeArc Knowledge Transfer Innovation?

LifeArc to fundacja, która inwestuje w projekty naukowe i może się pochwalić wieloma sukcesami we wprowadzaniu rozwiązań medycznych na rynek. Wspiera także rozwój osób zajmujących się transferem technologii. Stypendium przyznawane przez LifeArc oferuje ogromne możliwości rozwoju. Co roku otrzymuje je 17 osób, które zyskują dostęp do cennych zasobów, takich jak webinaria, organizowane przez dwa renomowane stowarzyszenia – amerykańskie AUTM oraz europejskie ASTP. Stypendyści mają opłacone koszty udziału w niektórych wydarzeniach na żywo, co stwarza unikalną okazję do poszerzania wiedzy i nawiązywania cennych kontaktów zawodowych. To właśnie networking, a także możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze specjalistami z całego świata, stanowią dla mnie kluczową wartość.

Równie ważnym elementem stypendium jest mentoring. Każdy uczestnik otrzymuje wsparcie dwóch mentorów. Pierwszym z nich jest absolwent programu, który dzieli się doświadczeniami, radami i pomaga maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie oferuje stypendium. Drugim mentorem jest ekspert z dziedziny transferu technologii, często są to osoby kierujące dużymi Biurami Transferu Technologii na uniwersytetach amerykańskich. Mentorzy stawiają wyzwania, motywują i wypychają stypendystów poza ich strefę komfortu, stymulując ich rozwój profesjonalny i osobisty.