Stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie to samo co rozwód. Adwokat kościelny wyjaśnia

Dla prawników różnica jest oczywista, ale dla osób niezaznajomionych z prawem to kwestia, która często budzi kontrowersje. Wiele osób uważa, że stwierdzenie nieważności to rodzaj rozwodu kościelnego, co jest założeniem błędnym. Trzeba rozumieć, że cywilny proces rozwodowy rozwiązuje umowę prawną. Może to zabrzmi trywialnie, ale często porównuję małżeństwo cywilne do umowy najmu, bo to pomaga zrozumieć, czym ono jest w sensie prawnym. W małżeństwie cywilnym de facto rozwiązujemy umowę – oczywiście społeczna ranga małżeństwa jest znacznie poważniejsza niż najmu mieszkania, więc nie możemy tego zrobić tak po prostu, na podstawie jakiegoś świstka podpisanego z żoną i stwierdzenia: „Jesteśmy rozwiedzeni.” Chociaż w niektórych krajach Europy Zachodniej dochodzi do tego, że rozwody są przeprowadzane online, procedura jest upraszczana. U nas jednak wciąż traktujemy to poważnie – trzeba iść do sądu, złożyć pozew, uzasadnić, dlaczego chcemy się rozwieść, a choć nie ma orzekania o winie, podziału majątku ani sporów o opiekę nad dziećmi, to sprawa rozwodowa trwa 15 minut i mamy rozwód.

W Kościele katolickim mówimy o czymś zupełnie innym. Małżeństwo sakramentalne ma przymiot nierozerwalności. Raz zawarty związek małżeński nie może być rozwiązany (poza sporadycznie występującymi wyjątkami). Kiedy sąd kościelny bada małżeństwo, to nie rozwiązuje związku, ale sprawdza, czy w momencie składania przysięgi małżonkowie byli zdolni ją złożyć. To nie jest furtka, która zaprzecza słowom Ewangelii: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.” Sprawdza się jedynie, czy ci ludzie mogli rzeczywiście zawrzeć ważne małżeństwo.

Kościół nie ma narzędzi, by kompleksowo zweryfikować narzeczonych przed ślubem. Załóżmy, że idę do proboszcza i mówię, że chcę się pobrać – on sprawdzi, czy jestem w odpowiednim wieku, czy nie jestem związany z żadnym innym węzłem sakramentalnym, co wynika z dokumentów kościelnych, takich jak akt chrztu. Zapyta, czy nie jestem księdzem, czy nie ma innych przeszkód. Ale nie jest w stanie zweryfikować wszystkiego. Na przykład, jeśli jestem impotentem, proboszcz nie ma żadnych narzędzi, by to sprawdzić – nie poprosi o wyniki badań. Mogę skłamać, tak samo jak moja narzeczona może ukryć jakąś chorobę psychiczną. I po przeprowadzeniu badania kanonicznego proboszcz najczęściej wydaje zgodę na ślub.

Weźmy przykład 15-latki, która chce wziąć ślub. Prawo kanoniczne pozwala zawrzeć związek małżeński w tym wieku, ale w Polsce dostosowano to do prawa państwowego, które ustala minimalny wiek dla kobiet na 18 lat, a w wyjątkowych przypadkach, gdy dziewczyna jest w ciąży, można zawrzeć małżeństwo za zgodą sądu już od 16 roku życia. Ale wyobraźmy sobie, że 15-latka spreparowała dokumenty, ksiądz błogosławi małżeństwo, a za 5, 10 czy 15 lat małżonkowie przychodzą do sądu kościelnego i mówią: „To małżeństwo było nieważne, bo żona skłamała co do swojego wieku – powiedziała, że ma 18 lat, a miała 15, więc nie mogła prawnie wyrazić swojej woli.” Wówczas sąd kościelny stoi przed zapytaniem, czy faktycznie Bóg złączył to małżeństwo.

Impotencja męża, zbyt młody wiek żony — z jakich jeszcze powodów sąd kościelny może stwierdzić nieważność małżeństwa?