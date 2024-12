Doradczyni podatkowa: W relacjach z klientem nie ma miejsca na ukrywanie prawdy

Nie do końca, bo w tamtym czasie, na początku lat 90. był to tzw. „rynek pracodawcy”. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Padały różne pytania, a na końcu ja dostałam możliwość, by o coś zapytać. Ja na to, że nie mam pytań. Pani z drugiej strony stołu ze zdziwieniem pyta, czy nie chcę wiedzieć, ile będę zarabiała. Ja na to wprost, że już wiem. Oczy tej pani zrobiły się jeszcze szersze ze zdziwienia. A ja na to, że przecież o poziomie zarobków nowo przyjmowanych pracowników wypowiedział się szef tej firmy w artykule w „Przeglądzie Podatkowym”.

Docenili, że pani, jeszcze jako studentka, sięgała po fachową prasę?

Docenili przygotowanie do rozmowy. Bo tak powinien postępować profesjonalista. Zresztą to, co mnie w tej firmie urzekło, to właśnie wysoka kultura pracy, wzajemny szacunek i współpraca. Wiem, że nie we wszystkich korporacjach i nie we wszystkich ich zespołach tak bywa. Może miałam trochę szczęścia? W każdym razie po 25 latach pracy w takim środowisku nie czuję się wypalona, wciąż chce mi się przychodzić do pracy i nie myślę o emeryturze.

Wielu ludzi po ćwierć wieku wypalającej pracy korporacyjnej rzuca ją, inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości i staje się rentierami. Nie kusi panią taki scenariusz?