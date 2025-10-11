Historyczny moment w Namibii. Najwyższe stanowiska państwowe obejmują trzy kobiety

Namibia stała się pierwszym państwem na świecie, w którym prezydent, wiceprezydent i marszałek parlamentu to kobiety. Dla wielu to dowód dojrzałości demokracji i skuteczności polityki równości płci. Dla innych – test, czy historyczny precedens przełoży się na realne zmiany społeczne i gospodarcze.

Na czele państwa stoi prezydent Netumbo Nandi-Ndaitwah, której towarzyszą wiceprezydent Lucia Witbooi oraz marszałek Zgromadzenia Narodowego Saara Kuugongelwa-Amadhila, pierwsza kobieta w historii Namibii na tym stanowisku.

„Jako prezydent jestem dumna, że mogę podkreślić nasze historyczne osiągnięcie” – powiedziała Nandi-Ndaitwah podczas wystąpienia na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wymieniając listę kobiet zasiadających w jej rządzie i przedstawiając priorytety swojego urzędowania, które rozpoczęła w marcu 2025 r..

Namibia z kobiecą twarzą władzy. Polityczna transformacja kraju

Netumbo Nandi-Ndaitwah, mająca obecnie 72 lata, w grudniowych wyborach zdobyła 57 proc. głosów, stając się pierwszą kobietą prezydentem Namibii. Jest drugą w historii kobietą w Afryce wybraną na prezydenta w wyborach bezpośrednich. Całe swoje życie poświęciła polityce – już jako nastolatka zaangażowała się w działalność Organizacji Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO). W późniejszych latach pełniła funkcję minister spraw zagranicznych i wicepremiera, zanim wczesnym 2024 r. objęła stanowisko wiceprezydenta, by niedługo potem objąć najwyższy urząd w państwie.