Historyczny moment w Namibii. Najwyższe stanowiska państwowe obejmują trzy kobiety

Trzy kobiety obejmują najwyższe stanowiska państwowe w Namibii, a ich przywództwo wyznacza nowy standard polityczny w Afryce. Jednocześnie kraj wciąż zmaga się z bezrobociem, ubóstwem i przemocą wobec kobiet.

Publikacja: 11.10.2025 14:34

Netumbo Nandi-Ndaitwah, mająca obecnie 72 lata, w grudniowych wyborach zdobyła 57% głosów, stając się pierwszą kobietą prezydentem Namibii.

Netumbo Nandi-Ndaitwah, mająca obecnie 72 lata, w grudniowych wyborach zdobyła 57% głosów, stając się pierwszą kobietą prezydentem Namibii.

Foto: PAP/EPA

Katarzyna Tarczyńska

Namibia stała się pierwszym państwem na świecie, w którym prezydent, wiceprezydent i marszałek parlamentu to kobiety. Dla wielu to dowód dojrzałości demokracji i skuteczności polityki równości płci. Dla innych – test, czy historyczny precedens przełoży się na realne zmiany społeczne i gospodarcze.

Na czele państwa stoi prezydent Netumbo Nandi-Ndaitwah, której towarzyszą wiceprezydent Lucia Witbooi oraz marszałek Zgromadzenia Narodowego Saara Kuugongelwa-Amadhila, pierwsza kobieta w historii Namibii na tym stanowisku.

„Jako prezydent jestem dumna, że mogę podkreślić nasze historyczne osiągnięcie” – powiedziała Nandi-Ndaitwah podczas wystąpienia na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wymieniając listę kobiet zasiadających w jej rządzie i przedstawiając priorytety swojego urzędowania, które rozpoczęła w marcu 2025 r..

Czytaj więcej

Claudia Sheinbaum podkreśla, że zwycięstwo nie jest wyłącznie jej osiągnięciem, ale wszystkich kobiet
Jej historia
Claudia Sheinbaum nową prezydent Meksyku: Nie zawiodę was!

Namibia z kobiecą twarzą władzy. Polityczna transformacja kraju

Netumbo Nandi-Ndaitwah, mająca obecnie 72 lata, w grudniowych wyborach zdobyła 57 proc. głosów, stając się pierwszą kobietą prezydentem Namibii. Jest drugą w historii kobietą w Afryce wybraną na prezydenta w wyborach bezpośrednich. Całe swoje życie poświęciła polityce – już jako nastolatka zaangażowała się w działalność Organizacji Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO). W późniejszych latach pełniła funkcję minister spraw zagranicznych i wicepremiera, zanim wczesnym 2024 r. objęła stanowisko wiceprezydenta, by niedługo potem objąć najwyższy urząd w państwie.

„Jako kobieta zachęcam wszystkie dziewczęta i kobiety, zapewniając je, że ich głos ma znaczenie, a ich wizja jest potrzebna, ponieważ utoruje im drogę na szczyt każdej instytucji, w której pracują”, mówiła prezydent Nandi-Ndaitwah podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jej gabinet odzwierciedla priorytety nowej prezydent – 8 z 14 ministrów to kobiety, które kierują kluczowymi resortami, takimi jak finanse, sprawy zagraniczne, zdrowie, edukacja i równość płci. W 2014 r. SWAPO, rządząca nieprzerwanie od 1990 r., wprowadziła politykę dążącą do obsadzenia połowy miejsc w parlamencie przez kobiety, a także tzw. „system zebry”, w którym męski premier ma kobiecego zastępcę, a żeński premier – męskiego zastępcę. 
W efekcie w 2024 r. kobiety zajmowały 40,6 proc. miejsc w parlamencie Namibii.

Czytaj więcej

Maria Corina Machado to wenezuelska polityczka urodzona w 1967 r. w Caracas.
Ludzie
Maria Corina Machado z Pokojową Nagrodą Nobla. „To powrót do podstawowych wartości"

Dziś Namibia zajmuje pozycję najbardziej równouprawnionej gospodarki Afryki i ósmej na świecie według raportu Global Gender Gap Report 2025 Światowego Forum Ekonomicznego. Kraj zamknął 81,1 proc. luki płciowej, wyprzedzając m.in. Niemcy, i jest jedyną gospodarką Afryki Subsaharyjskiej w globalnej czołówce. Od czasu uzyskania niepodległości w 1990 r. Namibia odnotowała znaczące postępy gospodarcze. Inwestycje w infrastrukturę, edukację i system ochrony zdrowia przyczyniły się do istotnego zmniejszenia ubóstwa oraz zwiększenia dostępu do podstawowych usług.

Między sukcesem a wyzwaniami społecznymi

Mimo wielu postępów Namibia wciąż zmaga się z głębokimi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi. Bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi, pozostaje jednym z największych problemów kraju, a wzrost gospodarczy jest wolniejszy, niż oczekiwano. Według Banku Światowego ubóstwo nadal dotyka znaczną część społeczeństwa – w 2025 r. ma wynieść 27,5 proc., przy progu ubóstwa ustalonym na zaledwie 3 dol. dziennie.

Niepokój budzi również skala przemocy wobec kobiet. Dane Banku Światowego wskazują, że co czwarta Namibijka doświadczyła przemocy ze strony partnera. Ponadto ponad połowa z nich to nastolatki w wieku 15–19 lat.

Choć w 2024 r. wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wyniósł 55,4 proc. wobec 63,3 proc. wśród mężczyzn, nierówności na rynku pracy wciąż są wyraźne. Eksperci zwracają uwagę, że reprezentacja kobiet na szczytach władzy nie może pozostać jedynie symbolem – prawdziwa zmiana nadejdzie dopiero wtedy, gdy przełoży się na miejsca pracy, lepsze zarobki i większe szanse dla wszystkich obywateli.

Katarzyna Tarczyńska

