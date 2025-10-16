Reklama
Zawód okołoprawniczy na liście zagrożonych przez AI. Kto powinien myśleć o zmianie fachu?

Rewolucja świata warunkowana nowymi technologiami stała się faktem. W kontekście rynku pracy rozwój AI oznacza wiele zmian. Pracownicy mają coraz więcej związanych z nimi obaw - przede wszystkim tych dotyczących utraty zatrudnienia. Oto lista 10 zawodów, w których „ludzcy wykonawcy” wkrótce mogą stać się niepotrzebni.

Publikacja: 16.10.2025 17:37

AI zmienia sytuację zawodową ludzi działających w różnych branżach.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Zestawienie zawodów zagrożonych rozwojem AI stworzyli eksperci serwisu LiveCareer. Ich zdaniem to właśnie te profesje mogą wkrótce mocno zmienić swoje oblicze, a nawet w ogóle zniknąć w związku z dominacją sztucznej inteligencji, która powoli, ale z powodzeniem zastępuje człowieka w wykonywaniu wielu powtarzalnych, monotonnych czynności i pozwala na automatyzację różnych procesów. 

Jakie zawody mogą zostać zastąpione przez AI? 

Na pierwszym miejscu na liście zawodów aktualnie uważanych za zagrożone przez AI znaleźli się telemarketerzy. Eksperci uważają, że rutynowe rozmowy sprzedażowe wkrótce mogą bezproblemowo przejąć narzędzia, które potrafią prowadzić rozmowy według skryptu i optymalizować oferty.

Tuż za nimi w mało optymistycznym rankingu znaleźli się specjaliści ds. podstawowej obsługi klienta i kasjerzy. Na kolejne miejsca w zestawieniu trafili: specjaliści ds. wprowadzania danych, korektorzy i copywriterzy, tłumacze, asystenci prawni, pracownicy fast foodów, magazynierzy i wreszcie młodsi analitycy rynku. 

Spoglądając na opracowanie, łatwo można dojść do wniosku, że właściwie trudno dziś mówić o branżach, które nie byłyby wrażliwe na zmiany wywoływane przez AI. Jeszcze do niedawna bowiem choćby wszystkie profesje związane z działalnością prawniczą uznawane były za bezpieczne i dające poczucie stabilizacji w zatrudnieniu. Dziś ta pewność zaczyna znikać. 

Eksperci zauważają jednak, że choć AI prawdopodobnie wyeliminuje część stanowisk, to już teraz stwarza możliwość przekwalifikowania się i rozwijania kompetencji w bardziej kreatywnych i strategicznych obszarach.

– Kluczem do sukcesu będzie elastyczność, kreatywność, gotowość do nauki oraz umiejętność pracy z nowymi technologiami – mówi  Żaneta Spadło z LiveCareer. 

Zdaniem ekspertki osoby, które wykonują dziś zawody umieszczone na liście zagrożonych przez AI, mogą podjąć bardzo konkretne działania, których celem będzie dostosowanie się do nowej rzeczywistości, rozwój umiejętności aktualnie pożądanych w określonym obszarze lub przekwalifikowanie się.  

AI zastąpi asystentów prawnych?

Jeśli chodzi na przykład o asystentów prawnych, którzy dotychczas zajmowali się przeglądaniem akt spraw, porządkowaniem dowodów i badaniem wcześniejszych orzeczeń, konkurencją dla nich już stają się takie narzędzia jak ROSS Intelligence i DoNotPay. Pomagają one w badaniu i przygotowywaniu spraw, dzięki czemu prawnicy mogą skupić się na większych, bardziej złożonych kwestiach.

W związku z tym specjaliści ds. kariery sugerują, aby osoby wykonujące ten zawód zastanowiły się nad zajęciami związanymi z prowadzeniem operacji prawnych, zarządzaniem projektami lub doradztwem w zakresie technologii prawnej, czyli łączeniu specjalistycznej wiedzy z nowoczesnymi narzędziami. Mogłoby to pomóc w znalezieniu w przyszłości zatrudnienia na stanowiskach, które wymagają dbania o zgodność nowych rozwiązań technologicznych z przepisami.

Według danych przytoczonych we wspominanym opracowaniu do 2030 r. w krajach rozwiniętych około 5,5 proc. stanowisk może zostać w pełni zautomatyzowanych, a kolejne 13,4 proc. znacznie się zmieni.

Marta Jarosz

