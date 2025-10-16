Zestawienie zawodów zagrożonych rozwojem AI stworzyli eksperci serwisu LiveCareer. Ich zdaniem to właśnie te profesje mogą wkrótce mocno zmienić swoje oblicze, a nawet w ogóle zniknąć w związku z dominacją sztucznej inteligencji, która powoli, ale z powodzeniem zastępuje człowieka w wykonywaniu wielu powtarzalnych, monotonnych czynności i pozwala na automatyzację różnych procesów.

Jakie zawody mogą zostać zastąpione przez AI?

Na pierwszym miejscu na liście zawodów aktualnie uważanych za zagrożone przez AI znaleźli się telemarketerzy. Eksperci uważają, że rutynowe rozmowy sprzedażowe wkrótce mogą bezproblemowo przejąć narzędzia, które potrafią prowadzić rozmowy według skryptu i optymalizować oferty.

Tuż za nimi w mało optymistycznym rankingu znaleźli się specjaliści ds. podstawowej obsługi klienta i kasjerzy. Na kolejne miejsca w zestawieniu trafili: specjaliści ds. wprowadzania danych, korektorzy i copywriterzy, tłumacze, asystenci prawni, pracownicy fast foodów, magazynierzy i wreszcie młodsi analitycy rynku.

Spoglądając na opracowanie, łatwo można dojść do wniosku, że właściwie trudno dziś mówić o branżach, które nie byłyby wrażliwe na zmiany wywoływane przez AI. Jeszcze do niedawna bowiem choćby wszystkie profesje związane z działalnością prawniczą uznawane były za bezpieczne i dające poczucie stabilizacji w zatrudnieniu. Dziś ta pewność zaczyna znikać.