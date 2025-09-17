Reklama

Zbadano, jak zawartość CV zależy od pochodzenia kandydata. Oto, czym wyróżniają się Polacy

Z badania „Najpopularniejsze na świecie umiejętności wpisywane do CV”, opartego na analizie 17 milionów prawdziwych życiorysów zawodowych z 7 państw, płyną ciekawe wnioski.

Publikacja: 17.09.2025 16:52

Badanie pokazało, że w polskich CV najczęściej deklarowaną umiejętnością jest ta dotycząca pracy zespołowej.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Analiza wykazała m.in., że umiejętności uniwersalne na każdym rynku to komunikatywność i współpraca w zespole. Zgromadzone dane pokazują, że Amerykanie wpisują do CV średnio 8 umiejętności, Polacy – 6, Francuzi, Hiszpanie i Włosi – 5, a Niemcy i Brazylijczycy – zaledwie 4, a kompetencje twarde, które najczęściej wpisywano do CV na różnych rynkach, to prawo jazdy oraz obsługa pakietu MS Office.

– Z danych wynika, że Amerykanie najchętniej podkreślają w CV kompetencje menedżerskie – m.in. rozwiązywanie problemów, planowanie strategiczne czy zarządzanie projektami – mówi Żaneta Spadło z InterviewMe. To dość dobrze odzwierciedla kulturę pracy zorientowaną na przywództwo, inicjatywę i skuteczność. Z kolei Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Polacy czy Brazylijczycy – chętniej od Amerykanów – akcentują samą etykę pracy, np. odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację. Wyraźnie też widać, że w CV na różnych rynkach najczęściej pojawiają się kompetencje miękkie – prawdopodobnie dlatego, że w wielu zawodach wymaga się od pracowników tych samych cech – wyjaśnia. 

Co ciekawe w kontekście Polaków, to to, że najczęściej deklarowana przez nich umiejętność pracy zespołowej, pojawiała się w tworzonych dokumentach niemal dwa razy częściej niż np. obsługa komputera, trzy razy częściej niż pracowitość i zaangażowanie i aż 6 razy częściej niż dobra organizacja pracy.

Pozostałe umiejętności, które dominowały w aplikacjach osób z Polski, to: komunikatywność, prawo jazdy kat. B, kreatywność i pomysłowość, umiejętność szybkiego uczenia się, pracowitość i zaangażowanie, dokładność i dbałość o szczegóły, samodzielność oraz dobra organizacja pracy.

Czy kompetencje miękkie są dziś ważniejsze przy szukaniu pracy niż twarde umiejętności?

– To prawda, że różni eksperci od lat podkreślają, że w obliczu rosnącej automatyzacji pracy to właśnie umiejętności miękkie – czyli to wszystko, co odróżnia nas od AI – zyskają na znaczeniu – mówi Żaneta Spadło.  – Cenna będzie nasza kreatywność, elastyczność, empatia i unikalne spojrzenie na dany problem. Ale nie zawsze tak jest. W branżach, które wymagają wysokiej specjalizacji technicznej, długa lista kompetencji miękkich w CV może sprawiać wrażenie, że kandydat „leje wodę”, bo brak mu innych, bardziej konkretnych kwalifikacji. Wówczas dobrze jest podzielić tę sekcję CV na „Programy”, „Umiejętności twarde” i „Umiejętności miękkie” oraz postarać się, by to te dwie pierwsze były najdłuższe. Natomiast w innych zawodach nasze cechy czy wartości mogą być sporym atutem – pod warunkiem, że nadal będą odpowiadać na potrzeby pracodawcy i brzmieć nieco inaczej, nieco ciekawiej niż w dziesiątkach innych życiorysów – podsumowuje. 

Źródło: rp.pl

Praca biznes

Marta Jarosz

Serwis InterviewMe.pl opublikował wyniki badania, w którym wykorzystano życiorysy osób z Polski, USA, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Kandydaci pisali je przez ponad rok w kreatorach CV InterviewMe i Zety. W ten sposób powstał ranking 10 najpopularniejszych kompetencji w CV na różnych rynkach pracy.

Jakie umiejętności ludzie najczęściej wpisują do CV?

