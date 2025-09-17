Aktualizacja: 17.09.2025 20:00 Publikacja: 17.09.2025 16:52
Badanie pokazało, że w polskich CV najczęściej deklarowaną umiejętnością jest ta dotycząca pracy zespołowej.
Foto: Adobe Stock
Serwis InterviewMe.pl opublikował wyniki badania, w którym wykorzystano życiorysy osób z Polski, USA, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Kandydaci pisali je przez ponad rok w kreatorach CV InterviewMe i Zety. W ten sposób powstał ranking 10 najpopularniejszych kompetencji w CV na różnych rynkach pracy.
Analiza wykazała m.in., że umiejętności uniwersalne na każdym rynku to komunikatywność i współpraca w zespole. Zgromadzone dane pokazują, że Amerykanie wpisują do CV średnio 8 umiejętności, Polacy – 6, Francuzi, Hiszpanie i Włosi – 5, a Niemcy i Brazylijczycy – zaledwie 4, a kompetencje twarde, które najczęściej wpisywano do CV na różnych rynkach, to prawo jazdy oraz obsługa pakietu MS Office.
Czytaj więcej
Jak wygląda w polskich firmach kwestia przejrzystości i równości płac kobiet i mężczyzn? W czerwc...
– Z danych wynika, że Amerykanie najchętniej podkreślają w CV kompetencje menedżerskie – m.in. rozwiązywanie problemów, planowanie strategiczne czy zarządzanie projektami – mówi Żaneta Spadło z InterviewMe. To dość dobrze odzwierciedla kulturę pracy zorientowaną na przywództwo, inicjatywę i skuteczność. Z kolei Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Polacy czy Brazylijczycy – chętniej od Amerykanów – akcentują samą etykę pracy, np. odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację. Wyraźnie też widać, że w CV na różnych rynkach najczęściej pojawiają się kompetencje miękkie – prawdopodobnie dlatego, że w wielu zawodach wymaga się od pracowników tych samych cech – wyjaśnia.
Co ciekawe w kontekście Polaków, to to, że najczęściej deklarowana przez nich umiejętność pracy zespołowej, pojawiała się w tworzonych dokumentach niemal dwa razy częściej niż np. obsługa komputera, trzy razy częściej niż pracowitość i zaangażowanie i aż 6 razy częściej niż dobra organizacja pracy.
Pozostałe umiejętności, które dominowały w aplikacjach osób z Polski, to: komunikatywność, prawo jazdy kat. B, kreatywność i pomysłowość, umiejętność szybkiego uczenia się, pracowitość i zaangażowanie, dokładność i dbałość o szczegóły, samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
Czytaj więcej
14 września obchodzony był Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Choć w powszechnym mniemaniu to pr...
– To prawda, że różni eksperci od lat podkreślają, że w obliczu rosnącej automatyzacji pracy to właśnie umiejętności miękkie – czyli to wszystko, co odróżnia nas od AI – zyskają na znaczeniu – mówi Żaneta Spadło. – Cenna będzie nasza kreatywność, elastyczność, empatia i unikalne spojrzenie na dany problem. Ale nie zawsze tak jest. W branżach, które wymagają wysokiej specjalizacji technicznej, długa lista kompetencji miękkich w CV może sprawiać wrażenie, że kandydat „leje wodę”, bo brak mu innych, bardziej konkretnych kwalifikacji. Wówczas dobrze jest podzielić tę sekcję CV na „Programy”, „Umiejętności twarde” i „Umiejętności miękkie” oraz postarać się, by to te dwie pierwsze były najdłuższe. Natomiast w innych zawodach nasze cechy czy wartości mogą być sporym atutem – pod warunkiem, że nadal będą odpowiadać na potrzeby pracodawcy i brzmieć nieco inaczej, nieco ciekawiej niż w dziesiątkach innych życiorysów – podsumowuje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Serwis InterviewMe.pl opublikował wyniki badania, w którym wykorzystano życiorysy osób z Polski, USA, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Kandydaci pisali je przez ponad rok w kreatorach CV InterviewMe i Zety. W ten sposób powstał ranking 10 najpopularniejszych kompetencji w CV na różnych rynkach pracy.
Jak wygląda w polskich firmach kwestia przejrzystości i równości płac kobiet i mężczyzn? W czerwcu 2026 roku we...
Z raportu „Liderzy i liderki dobrostanu” wynika, że wzmocnienie działań w zakresie aktywnego, partycypacyjnego z...
14 września obchodzony był Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Choć w powszechnym mniemaniu to problem samego pr...
Już od dłuższego czasu wiadomo, że osoby z pokolenia Z mają duży wpływ na działanie rynku pracy i dokonujące się...
Kupowanie mieszkania, aby mieć drugi dom na własny użytek, nie jest inwestycją, a raczej konsumpcją. Stanowi jed...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas