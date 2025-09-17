Serwis InterviewMe.pl opublikował wyniki badania, w którym wykorzystano życiorysy osób z Polski, USA, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Kandydaci pisali je przez ponad rok w kreatorach CV InterviewMe i Zety. W ten sposób powstał ranking 10 najpopularniejszych kompetencji w CV na różnych rynkach pracy.

Jakie umiejętności ludzie najczęściej wpisują do CV?

Analiza wykazała m.in., że umiejętności uniwersalne na każdym rynku to komunikatywność i współpraca w zespole. Zgromadzone dane pokazują, że Amerykanie wpisują do CV średnio 8 umiejętności, Polacy – 6, Francuzi, Hiszpanie i Włosi – 5, a Niemcy i Brazylijczycy – zaledwie 4, a kompetencje twarde, które najczęściej wpisywano do CV na różnych rynkach, to prawo jazdy oraz obsługa pakietu MS Office.

– Z danych wynika, że Amerykanie najchętniej podkreślają w CV kompetencje menedżerskie – m.in. rozwiązywanie problemów, planowanie strategiczne czy zarządzanie projektami – mówi Żaneta Spadło z InterviewMe. To dość dobrze odzwierciedla kulturę pracy zorientowaną na przywództwo, inicjatywę i skuteczność. Z kolei Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Polacy czy Brazylijczycy – chętniej od Amerykanów – akcentują samą etykę pracy, np. odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację. Wyraźnie też widać, że w CV na różnych rynkach najczęściej pojawiają się kompetencje miękkie – prawdopodobnie dlatego, że w wielu zawodach wymaga się od pracowników tych samych cech – wyjaśnia.

Co ciekawe w kontekście Polaków, to to, że najczęściej deklarowana przez nich umiejętność pracy zespołowej, pojawiała się w tworzonych dokumentach niemal dwa razy częściej niż np. obsługa komputera, trzy razy częściej niż pracowitość i zaangażowanie i aż 6 razy częściej niż dobra organizacja pracy.