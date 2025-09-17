Już w przyszłym roku wejdzie w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2023/970 z 10 maja 2023 roku. Jej celem jest wprowadzenie zasady transparentności, a także równej płacy za tę samą pracę. Nowe prawo obejmie firmy zatrudniające co najmniej 100 pracowników.

Reklama Reklama

Co trzecia polska firma nierówno wynagradza kobiety i mężczyzn

Na mocy nowego prawa przedsiębiorstwa będą miały obowiązek regularnie wysyłać raporty między innymi na temat różnic płacowych, a także ujawniać kryteria wynagrodzeń i awansów, które muszą być obiektywne i neutralne płciowo. Pracownicy z kolei będą mogli sprawdzić widełki płacowe oraz wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w ich firmach.

Taka praktyka będzie obowiązkiem firm dopiero w przyszłym roku. Jak sytuacja wygląda teraz? Sprawdzili to eksperci z firmy SD Worx dostarczającej rozwiązań kadrowo-płacowych dla branży HR. Badanie zrealizowano w lutym 2025 roku wśród 5625 menedżerów ds. kadr i płac oraz 16 tysięcy pracowników z 16 europejskich krajów, również z Polski.

Aż 35 proc. pracodawców w Polsce przyznało, że w ich organizacjach wciąż występują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Tyle samo wyniosła średnia europejska.