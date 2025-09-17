Aktualizacja: 17.09.2025 13:46 Publikacja: 17.09.2025 13:00
Aż 35 proc. pracodawców w Polsce przyznało, że w ich organizacjach wciąż występują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Już w przyszłym roku wejdzie w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2023/970 z 10 maja 2023 roku. Jej celem jest wprowadzenie zasady transparentności, a także równej płacy za tę samą pracę. Nowe prawo obejmie firmy zatrudniające co najmniej 100 pracowników.
Na mocy nowego prawa przedsiębiorstwa będą miały obowiązek regularnie wysyłać raporty między innymi na temat różnic płacowych, a także ujawniać kryteria wynagrodzeń i awansów, które muszą być obiektywne i neutralne płciowo. Pracownicy z kolei będą mogli sprawdzić widełki płacowe oraz wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w ich firmach.
Taka praktyka będzie obowiązkiem firm dopiero w przyszłym roku. Jak sytuacja wygląda teraz? Sprawdzili to eksperci z firmy SD Worx dostarczającej rozwiązań kadrowo-płacowych dla branży HR. Badanie zrealizowano w lutym 2025 roku wśród 5625 menedżerów ds. kadr i płac oraz 16 tysięcy pracowników z 16 europejskich krajów, również z Polski.
Aż 35 proc. pracodawców w Polsce przyznało, że w ich organizacjach wciąż występują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Tyle samo wyniosła średnia europejska.
Gorzej niż w Polsce sytuacja wygląda pod tym względem w Norwegii, Irlandii i Szwecji – odsetek pracodawców, którzy przyznali, że w ich firmach kobiety i mężczyźni wykonujący tę samą pracę otrzymują różne pensje, wyniósł odpowiednio 50, 44 i 43 proc. Najrzadziej takiej odpowiedzi udzielili menedżerowie z Belgii (24,3 proc.) oraz z Chorwacji i Finlandii (po 26,3 proc.).
Jednocześnie tylko 39,5 proc. polskich pracowników stwierdziło, że poziom komunikacji w kwestii wynagrodzeń w ich firmie jest wystarczający, a z kolei 38,6 proc. dostrzega realne starania pracodawcy na rzecz równości płac kobiet i mężczyzn. Jeszcze mniej, bo 37,4 proc. wskazało na prowadzenie przez ich firmę polityki równościowej w szerszej perspektywie.
Co ciekawe, nieco inaczej sytuacja wygląda z perspektywy polskich pracodawców. Aktywne prowadzenie polityki na rzecz przejrzystości płac zadeklarowało 58,2 proc. z nich, a zatem więcej, niż wynosi średnia europejska (52 proc.).
Jednocześnie jedynie 30 proc. menedżerów uważa wynagrodzenia i benefity za jedno z pięciu swoich kluczowych wyzwań. Autorzy badania zauważają tymczasem, że w 2024 roku największa grupa pracowników pozostała w firmie właśnie ze względu na satysfakcjonującą pensję.
Czy zarobki Polek i Polaków plasują się na odpowiednim poziomie? To zależy od tego, komu zadano to pytanie. Z raportu wynika, że między pracownikami a pracodawcami panują spore rozbieżności w kwestii oceny wysokości pensji.
Zdaniem 50,9 proc. polskich pracowników ich płace powinny być wyższe, w skali całej Europy przekonanie to podziela 49 proc. zatrudnionych. W Polsce częściej dotyczy to kobiet niż mężczyzn – opinię tę wyraziło odpowiednio 52,2 proc. respondentek oraz 49,9 proc. respondentów.
W Polsce nie brakuje też osób, które uważają swoje wynagrodzenia za konkurencyjne na rynku – tak stwierdziło 40,1 proc. polskich pracowników. Badacze zwracają jednak uwagę, że to o 7,4 proc. mniej niż w 2024 roku (a zarazem nieco więcej od średniej europejskiej, która wynosi 38 proc.).
Co z kolei o pensjach myślą pracodawcy? Aż 68 proc. jest przekonanych, że uczciwie wynagradza swoich pracowników. Tę samą opinię wyraziło 64 proc. szefów z pozostałych krajów europejskich, które wzięły udział w badaniu.
