Podczas gdy u wypalonych zawodowo pracowników, poza wyczerpaniem fizycznym, a także dystansem do wykonywanych obowiązków, można zaobserwować obniżoną skuteczność działań i brak osiągnięć, osoby doświadczające zjawiska quiet cracking nadal wywiązują się z powierzonych im zadań, jednak wkładają w nie minimum wysiłku, choć dbają o to, by dany projekt został sfinalizowany. – Quiet cracking różni się od wypalenia zawodowego tym, że pracownik jeszcze jest w stanie utrzymać wystarczająco dobry performance. Dlatego też zjawisko to jest często bagatelizowane: no bo skoro coś robię, praca idzie do przodu, szefowie nie zgłaszają uwag, to czym się tu przejmować? Po prostu nie będę się cieszyć z pracy jak dziecko. Tymczasem to krok do poważnych zaburzeń, które wymagają leczenia latami – zastrzega rozmówczyni.

Quiet cracking. Jakie czynniki wpływają na jego rozwój?

Wystąpienie quiet cracking zwykle bywa efektem wieloletniego obciążenia obowiązkami zawodowymi. Istnieją jednak inne czynniki wpływające na jego rozwój. – Przyczyny takiego samopoczucia możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne to nasze mechanizmy psychologiczne, które pchają nas w stronę wypalenia: nadmiarowy lęk, idący za nim perfekcjonizm i presja na wynik oraz bycie najlepszym, jak również nieświadomość czy nieumiejętność stawiania zdrowych granic. Zewnętrzne to najczęściej zbyt wysokie wymagania i zbyt niskie zasoby w pracy lub przeciwnie: za niskie wymagania i za wysokie zasoby – wymienia Joanna Marszalska.

Wśród sposobów radzenia sobie z taką niedogodnością rozmówczyni zaleca nie tylko podjęcie rozmowy w gronie najbliższych czy też konsultację ze specjalistą, ale i nabranie dystansu do wykonywanych obowiązków, któremu sprzyja odpoczynek od pracy. – Jeśli czujemy się w pracy nieszczęśliwi, to nie warto tego bagatelizować. W długiej perspektywie nic dobrego nam to nie przyniesie. Trzeba się wtedy zatrzymać i przemyśleć: samemu, z bliskimi lub najlepiej z pomocą specjalisty, co i jak na mnie wpływa, czego potrzebuję, które z moich potrzeb są zaniedbane, czy potrzebuję zmiany, jakiej i po co, jakie są realia, w których funkcjonuję? Oczywiście urlop, chwila odpoczynku, spojrzenie z dystansu, sprzyjają tego typu refleksjom. Nie racjonalizujmy, że „przecież jakoś to będzie”, nie czekajmy na kryzys, nie porównujmy się z innymi – zaleca psycholog biznesu.



Biorąc pod uwagę takie czynniki jak brak satysfakcji z wykonywanej pracy, powtarzalność zadań opanowanych do perfekcji już przed laty, czy też konieczność uczestnictwa w spotkaniach, które w odczuciu pracownika nie wnoszą nowej jakości, a jedynie pochłaniają sporo czasu, trudno nie rozważać możliwości zmiany pracy. Jak podkreśla rozmówczyni, warto ją jednak traktować jako jedną z wielu dostępnych opcji, rozważając przy tym podjęcie innych działań. – Zmiana pracy to tylko jedna opcja z wachlarza możliwości. Z reguły nie warto takich decyzji podejmować pochopnie, chyba że mamy do czynienia z przemocą czy mobbingiem. Jeśli to nie ten przypadek, to warto zagłębić się w siebie, skorzystać z terapii i wybrać dla siebie optymalną drogę. Częste zmiany pracy również nie dają stabilizacji i bezpieczeństwa, więc takie przeskakiwanie nie da długofalowego ukojenia i rozwiązań. Zmiana pracy oczywiście może pomóc, podobnie jak przebranżowienie się. Natomiast jest to proces, który trwa i przechodzimy przez różne jego fazy. Warto korzystać ze wsparcia specjalistów w takim okresie naszego życia – zaleca Joanna Marszalska.

Jeśli jednak poważne pytania o przyszłość firmy bywają bagatelizowane, a czas przeznaczony na szczerą rozmowę z pracownikami jest poświęcany bezzasadnym zajęciom, które nie wnoszą nowej jakości, a jedynie stanowią próbę odwrócenia uwagi zespołu od istotnych zagadnień, warto zastanowić się, czy wykonywana praca nadal stanowi źródło satysfakcji i inspiracji dla danej osoby. Jeśli kiełkująca w ciszy myśl o zmianie miejsca zatrudnienia nie daje o sobie zapomnieć, takie rozwiązanie może okazać się jedynym słusznym działaniem.

