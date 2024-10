Pokolenie Z tworzy nową definicję spełnienia zawodowego. Oto, co odrzucają młodzi

Conscious unbossing. Gen Z mówi NIE stresowi

Wśród czynników przemawiających przeciw chęciom sprawowania funkcji managerskich, przedstawiciele pokolenia Z wymieniają wysoki poziom stresu (69 proc. ankietowanych), a także ograniczone możliwości podejmowania kluczowych dla firmy decyzji (18 proc.) oraz brak perspektyw rozwoju osobistego (11 proc.). – Osoby rozpoczynające pracę na stanowisku managerskim muszą liczyć się z koniecznością wypełniania nowych obowiązków i związaną z tym rosnącą presją osiągania zamierzonych wyników finansowych. Oczekuje się od nich pełnej dyspozycyjności oraz przejmowania odpowiedzialności za wszystkie działania zespołu. Taka sytuacja może wydać się przytłaczająca i skutecznie zniechęcić młodych ludzi do rozważania kariery na stanowiskach managerskich – wyjaśnia Lucy Bisset.

Autorzy badania ustalili też, że 30 proc. ankietowanych preferuje brak tradycyjnej, wielopoziomowej hierarchii w zarządzie firmy na rzecz struktury wypłaszczonej, opartej na pracy zespołów projektowych. – Wielu reprezentantów pokolenia Z nie wykazuje zainteresowania mozolnym procesem wspinania się po szczeblach zawodowej kariery. Jednak tendencję tę przejawiają nie tylko ludzie młodzi, ale i doświadczeni pracownicy, którzy uważają, że wielopoziomowa struktura zarządzania w firmie prowadzi do wytworzenia wrogiej relacji „my kontra oni” między głównymi wykonawcami zadań a osobami zarządzającymi – tłumaczy Lucy Bisset.



Czytaj więcej Biznes i prawo Nietypowe benefity dla pracowników szkodzą firmie. Jak działa zjawisko carewashing? Carewashing to powszechna metoda działania firm, które wymuszają na pracownikach nadmierne zaangażowanie, a oferując nagrody takie jak zajęcia jogi czy kurs midfulness, wierzą, że są dobrym pracodawcą dbającym o dobrostan zespołów. Jak to działa?

Ambicje pokolenia Z w Polsce

Zapytany o istnienie podobnych tendencji na polskim rynku pracy prof. Paweł Korzyński z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, do przedstawionych wyników badań podchodzi z dystansem. – Chociaż badania takie jak te przeprowadzone przez Robert Walters sugerują, że generacja Z unika ról managerskich, należy podejść do tych wyników ostrożnie. Moje obserwacje z wielu projektów rekrutacyjnych sugerują, że w rzeczywistości liczba aplikacji na stanowiska kierownicze często przewyższa liczbę zgłoszeń na stanowiska specjalistyczne, co wskazuje, że osoby aplikujące o pracę wcale nie rezygnują z takich ról. Wśród tych aplikacji jest również wielu przedstawicieli pokolenia Z. Warto pamiętać, że badania mogą stać się popularne ze względu na atrakcyjne terminy, jak conscious unbossing czy wcześniej ciche odejście (quiet quitting) i wielka rezygnacja (z ang. great resignation). Często te trendy medialne nie w pełni oddają realia zachowań zawodowych, szczególnie gdy młody pracownik stoi przed faktyczną możliwością awansu i podwyżki – wyjaśnia.

Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na świadomą rezygnację młodych ludzi ze sprawowania funkcji managerskich prof. Korzyński wymienia między innymi stres związany z zarządzaniem zespołem, potrzebę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz preferencję dla autonomii. – Jednak w rzeczywistości, jak sugerują inne badania, przedstawiciele generacji Z, wychowani w erze mediów społecznościowych, są przyzwyczajeni do natychmiastowych polubień i komentarzy, co również w sferze zawodowej może prowadzić do oczekiwań szybkiego awansu. W związku z tym postulat, że unikają oni stanowisk kierowniczych, może być przesadzony: raczej chcą szybkiego postępu w karierze, a nie jego unikania – podkreśla.