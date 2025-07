Badanie zrealizowane w maju br., przez zespół badawczy Socjolożki.pl pt. „Polki.25” pokazało, że polskie kobiety wciąż stoją w rozkroku między oczekiwaniami społecznymi a wymaganiami wobec siebie.

Polka – kobieta idealna, czyli jaka?

Łatwiej awansują, mogą przebierać w partnerach, więcej im się wybacza: tak o pięknych kobietach mówią respondentki, które wzięły udział w badaniu, a jednocześnie wskazywany ideał, do którego dążą panie we wszystkich pokoleniach, to kobieta dbająca nie o wygląd, a swój własny komfort – takiej odpowiedzi udzieliło 65 proc badanych.

Jedno z pytań, które zadano ankietowanym, dotyczyło tego, jakie chciałyby być, a jakie faktycznie są. 65 proc. pań odpowiedziało, że jako kobiecy ideał postrzegają dbanie o siebie, a 47 proc. z nich zadeklarowało, że faktycznie o siebie dba. Istotnym kryterium, które miało znaczenie przy ocenie dbałości o siebie, był wiek. Starsze kobiety uznawały, że potrafiły dbać o swój komfort coraz lepiej (pokolenie Z: 46 proc., Y: 43 proc., X: 52 proc., Baby Boomers: 55 proc.).

Dla respondentek ważna była też dbałość o swoje pasje. 63 proc. badanych uznało to za niezbędną cechę kobiety idealnej, a 43 proc. zadeklarowało, że to ich cecha. Jeśli chodzi o odpowiedzi na to pytanie, ocena pozytywna zdecydowanie mocniej wybrzmiewa w starszych generacjach (Z: 41 proc., Y:34 proc., X: 50 proc., Baby Boomers: 58 proc.).