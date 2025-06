Francja idzie na wojnę z urządzeniami elektronicznymi. Będą nowe zakazy dotyczące dzieci

Po wakacjach we wszystkich francuskich gimnazjach zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania ze smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablet czy smartwatch.

Korzystanie z ekranów źle wpływa na młodych ludzi

Pod koniec kwietnia raport opublikowany przez ekspertów do spraw zdrowia wezwał do „zbiorowego przebudzenia” francuskiego społeczeństwa w związku ze szkodliwym wpływem ekranów na młodych ludzi. Jego autorzy podkreślają, że używanie tabletów, komputerów, telefonów komórkowych, oglądanie telewizji i granie w gry wideo „trwale zmienia ludzkie zdrowie i zdolności intelektualne”. Precyzując, wymieniają ich negatywny wpływ na rozwój mózgu, mowy i motoryki, problemy z pamięcią i koncentracją, pogarszanie się wzroku, zaburzenia snu i otyłość.

„W ciągu najbliższych kilku tygodni opublikuję dekret zakazujący używania ekranów w miejscach, w których przebywają dzieci poniżej trzeciego roku życia” – zapowiedziała w wywiadzie dla tygodnika „Le Journal du Dimache” Catherine Vautrin, francuska minister zdrowia, wymieniając przede wszystkim żłobki i przedszkola. Jednocześnie przeprowadzone zostaną kampanie informacyjne, a rodzice bezpośrednio zostaną powiadomieni o tych zmianach za pomocą wiadomości i listów od instytucji odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne. Wedle nowych wytycznych resortu, starsze dzieci – w wieku od trzech do sześciu lat, powinny z urządzeń „ekranowych” korzystać sporadycznie, ograniczając się do treści edukacyjnych, a to wszystko w towarzystwie osoby dorosłej.

Minister chce, aby zakaz był egzekwowany również w domach. Nie przewiduje jednak restrykcji prawnych z tym związanych. Mówi, że to zalecenie powinno zostać przyjęte tak, jak niegdyś ogłoszony zakaz dawania dzieciom klapsów. „Policja nie wchodziła do domów, aby sprawdzić, czy zakaz jest egzekwowany, ale fakt jego ogłoszenia zakotwiczył ideę, że nie wolno bić dziecka” - tłumaczy. Zakaz „rodzicielskich kar cielesnych” i werbalnych został ustanowiony przez Senat tego kraju w 2017 roku. Wtedy statystyki mówiły, że 96 proc. francuskich dzieci choć raz w życiu dostało klapsa. Kodeks karny przewiduje za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziecka do trzech lat więzienia i 45 tysięcy euro kary.