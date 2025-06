Anna Szewczyk: Nie sądzę, by sztuczna inteligencja miała zastąpić inżynierów

Czy w dzisiejszych czasach większą wartość ma innowacja technologiczna, czy umiejętność jej sprzedaży i opowiedzenia światu?

Jedno nie może istnieć bez drugiego, ale dla mnie kluczowa jest innowacyjność. Z jednej strony, jeśli nie mamy innowacyjnych rozwiązań, nie mamy czego sprzedać. Z drugiej – gdy mamy już pomysł, musimy myśleć także o tym, jak go sprzedać i sfinansować oraz czy inwestycja przełoży się na realną wartość.

Czy widzi pani technologie, które obecnie „wyglądają obiecująco”, ale są przeceniane lub wręcz przereklamowane?

Z jednej strony AI może być przereklamowane, ale z drugiej, jeśli podejdziemy do niego odpowiedzialnie i świadomie, traktując je jako narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów, to ma ogromny potencjał. Kluczowe jest, by najpierw myśleć samodzielnie, a potem wspierać się AI. Jeśli odwrócimy tę kolejność, ta technologia może rzeczywiście okazać się przereklamowana.

Jednak ludzie często wybierają drogę na skróty, niekoniecznie przestrzegając zaproponowanej przez panią kolejności. Jak zadbać o to, by AI wspierało, a nie zastępowało myślenie?

Trzeba o tym mówić i przypominać, że to człowiek jest najważniejszy. To my stworzyliśmy sztuczną inteligencję, nie na odwrót. Warto pokazywać AI jako narzędzie, które może nam naprawdę pomóc.

Czego dotyczą pani patenty i co zainspirowało panią do ich stworzenia?

Mam dwa patenty – jeden z branży motoryzacyjnej, drugi z lotniczej. Patentów nie tworzy się, myśląc „chcę mieć patent”, lecz rozwiązując realne problemy, które napotykamy jako inżynierowie. Pierwszy dotyczył kształtu poduszki powietrznej – miała formę banana, dzięki czemu lepiej dopasowywała się do kształtu samochodu. Drugi patent powstał z myślą o lotnictwie i ułatwia pracę obsłudze naziemnej. Zaprojektowaliśmy specjalny wskaźnik, który pozwala szybko sprawdzić, czy siłownik w skrzydle samolotu jest w prawidłowej pozycji, bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi.

Skąd pomysł na to rozwiązanie?

To odpowiedź na realny problem obsługi naziemnej, która ma mnóstwo zadań do wykonania, dlatego kiedy to jest możliwe staramy się ich odciążyć. To, że możemy rozwiązywać praktyczne problemy, a potem je opatentować, jest dla mnie niesamowite, a przy okazji jest bardzo proste.